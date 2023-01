Berichterstattung in der Ukraine „Die Russen haben uns gejagt“

„Die Russen haben uns gejagt“, erzählt der ukrainische Videojournalist Mstyslav Chernov der Nachrichtenagentur AP im März vergangenen Jahres. „Wir berichteten gerade im Krankenhaus, als bewaffnete Männer begannen, die Korridore abzusuchen.“ Um sich zu schützen, habe er einen weißen Arztkittel angezogen – zur Tarnung.

„Sie hatten eine Liste mit all unseren Namen und kamen uns immer näher.“ Chernov hat zu Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im März 2022 aus Mariupol berichtet und dokumentierte mehrere Wochen die Belagerung der Stadt im Osten des Landes. Der Journalist hatte Glück und konnte den Soldaten entkommen.

Seit Beginn des Krieges haben Berufsverbände immer wieder vor den Gefahren für Medienschaffende gewarnt. Die US-amerikanische Nichtregierungsorganisation „Komitee zum Schutz von Journalisten“ (CPJ) schrieb noch am 24. Februar, dass es „in diesem kritischen Moment entscheidend“ sei, dass „alle Journalisten und Medienschaffenden Zivilisten im Sinne des Völkerrechts sind“. Ihre Rechte müssten von Kriegsparteien respektiert, vor allem aber geschützt werden.

Russland will keine Zeugen des Krieges

Doch die Realität ist eine andere. Das ukrainische Institut für Masseninformation berichtet in einer Studie, dass allein in den ersten zehn Kriegsmonaten 42 im Krieg gestorbenen Journalisten. Das CPJ hat bisher 35 tote Journalisten gezählt.

Die Mehrheit von ihnen sei durch Granaten oder Raketen gestorben. Ein gutes Dutzend weitere – vor allem aus Mariupol – werden laut dem ukrainischen Medieninstitut noch immer vermisst. Die russische Armee suche dabei gezielt nach internationalen Berichterstattern.

Lina Kuschtsch vom nationalen Journalistenverband der Ukraine bestätigt das auf Tagesspiegel-Nachfrage. Russland habe schon vor dem Beginn des Krieges Listen mit Journalisten und Aktivisten erstellt, nach der Einnahme von Sewerodonezk in Luhansk seien sämtliche Daten der lokalen Journalisten veröffentlicht worden.

Videojournalist Mstyslav Chernov auf der Weltpremiere seines Dokumentationfilms „20 Days in Mariupol“. © dpa / Chris Pizzello

Für ihren Kollegen Chernov ist deshalb klar: Russland will die Berichterstattung verhindern, um keine Zeugen des Krieges zu haben. Durch das Fehlen zuverlässiger Informationen könnten Gebiete außerdem leichter eingenommen werden.

Angesichts hoher Strafen müssten die im Land verbliebenen Medienschaffenden daher oftmals im Untergrund arbeiten. „Falsche Informationen“ über die russische Armee werden durch Moskau mit bis zu 15 Jahren Gefängnis bestraft.

Gefangenschaft als Einschüchterung

Reporter ohne Grenzen schätzt, dass mindestens 18 Journalisten allein in der Ukraine inhaftiert sind. Sie sind auf der Krim verhaftet worden, die Russland 2014 annektiert hat und die nun russischem Recht unterliegt.

Der Journalist Oleg Baturin aus der südukrainischen Stadt Kachowka war mehr als eine Woche in russischer Kriegsgefangenschaft. Im Gespräch mit dem Tagesspiegel erzählt er, dass er den Grund für seine illegale Gefangenschaft nie erfahren hat: „Für mich sind das Sadisten“, sagt er heute fast ein Jahr nach seiner Haft.

Die Russen hätten ihn einschüchtern wollen. „Es war wirklich beängstigend. Seit dem Beginn des Krieges habe ich in Cherson gearbeitet.“ Durch die Artikel in der Lokalzeitung habe er vielen Menschen geholfen, an oft überlebenswichtige Informationen zu kommen.

Journalisten in der Schusslinie

Weil Baturin sich bereit erklärte, mit den Russen zu kooperieren, wurde er nach acht Tagen freigelassen. In dieser Zeit sei er misshandelt worden, auch seine Familie wurde bedroht. Kooperiert habe er aber nicht – stattdessen verließ er die russisch besetzte Region und arbeitet heute weiter westlich im Land.

Die Leute in meinem Netzwerk riskieren ihr Leben. Konstantin Rushenko, Investigativjournalist

Auch Igor Bondarenko arbeitete in Cherson. Auch er war in russischer Gefangenschaft. Auch er wurde erst freigelassen, als er andeutete, kooperieren zu wollen. „Sie brachten mich mit einer russischen Flagge nach draußen“, erzählt er dieser Zeitung, „und ich sollte über ‚gute Russen‘ in Videos und auf Telegram erzählen.“

Aus dem Kriegsgebiet berichtende Journalisten geraten auch fast ein Jahr nach Beginn des Angriffskrieges in die Schusslinie. An Silvester wurde der japanische Journalist Wataru Sekita in Kiew von Trümmerteilen getroffen, wenige Tage später der Deutsche Björn Stritzel in Druzhkivka.

Das russische Verteidigungsministerium sprach später von „militärischen Zielen“ in der Umgebung. Reporter Stritzel widerspricht auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. In der Nähe habe es keinerlei militärische Ziele oder Waffensysteme gegeben.

Einschnitt in die Pressefreiheit

Der Investigativjournalist Konstantin Rushenko hat sich seit Februar 2022 ein Netzwerk von über 1500 Informanten in Cherson aufgebaut. Sein Telegramkanal wurde für die Bevölkerung vor Ort oft zur einzigen Informationsquelle. Auch deshalb habe Russland ein Kopfgeld von 5000 US-Dollar auf ihn ausgesetzt.

„Die Leute in meinem Netzwerk riskieren ihr Leben“, sagt Rushenko im Gespräch. „Sie machen Fotos russischer Ausrüstung und verdächtigen Objekten.“ Bis September hielt der Journalist durch. Dann floh auch er in freie ukrainische Gebiete im Westen des Landes.

Doch auch die Berichterstattung aus befreiten Gebieten wird erschwert. Kurz nach dem Abzug der russischen Armee aus Cherson Mitte November berichteten internationale Medien über spontane Jubelfeiern in der südukrainischen Stadt. Nur wenige Tage nach den Aufnahmen wurde sechs Kriegsberichterstattern die Akkreditierung durch ukrainische Streitkräfte entzogen.

Ohne offizielle Erlaubnis, so der Vorwurf, dürfe aus Kampfgebieten nicht berichtet werden. Reporter ohne Grenzen kritisierte den Vorgang öffentlich: „Dieser Schnitt beschneidet die Pressefreiheit“, erklärte Geschäftsführer Christian Mihr.

Das „ukrainische Militär sollte den Medienschaffenden die weitere Arbeit aus der Ukraine ermöglichen“. Auch das Institut für Masseninformation protestierte damals in einem offenen Brief an Präsident Selenskyj.

Der Videojournalist Mstyslav Chernov wuchs nahe der russischen Grenze auf, lernte als Jugendlicher den Umgang mit der Waffe. Damals erschien ihm das „sinnlos“, sagt er gegenüber der AP. „Die Ukraine, so dachte ich, war von Freunden umgeben.“

Seitdem hat er mehrere russische Angriffe auf Mariupol erlebt. Heute sagt er: „Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass es so wichtig ist, das Schweigen zu brechen.“

