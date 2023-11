Biden bricht die Basis weg Soll der US-Präsident auf eine erneute Kandidatur verzichten?

Die Überschrift klingt eher nachrichtlich. Sie lautet „Joe Biden Is in Trouble“, und sie steht über einem Gastbeitrag, den die „New York Times“ am Montag veröffentlichte. Brisant aber ist der Artikel durch dessen Autor. John Della Volpe führte im Präsidentschaftswahlkampf 2020 Umfragen für das Biden-Team durch. Sein Augenmerk gilt insbesondere dem Wählerverhalten von jungen Menschen. Sie waren vor drei Jahren ein gewichtiger Faktor, der Biden zum Sieg verhalf.