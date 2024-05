Biden und Trump vereinbaren Fernseh-Debatten Können die TV-Duelle die US-Wahl entscheiden?

Es war ein ungewöhnlich forscher Auftritt. Und einer, der viele Beobachter überraschte. Mitte vergangener Woche verkündete US-Präsident Joe Biden in einem Video auf X, ehemals Twitter, dass er bereit sei, zwei TV-Debatten gegen seinen Widersacher im Wahlkampf, Donald Trump, zu führen.

Dabei ging Biden seinen 77-jährigen Vorgänger offensiv an. „Donald Trump hat 2020 zwei Debatten gegen mich verloren. Seitdem ist er nie wieder bei einer Debatte aufgetaucht“, sagte ein entschlossen aussehender US-Präsident in die Kamera. „Jetzt tut er so, als wolle er wieder gegen mich antreten.“ Er werde sogar zweimal gegen ihn antreten, sagte der Präsident. „Lass uns die Termine festlegen!“

Die Ankündigung kam überraschend, weil es lange so aussah, als zierte sich Biden, gegen Trump anzutreten. Doch mit seiner Ankündigung kam er seinen Kritikern zuvor, allen voran Donald Trump.

Die Einigung zwischen beiden Lagern kam nach Bidens Ankündigung entsprechend schnell. Zwei Debatten wird es geben, sie sollen am 27. Juni und 10. September stattfinden. Ein erster Aufreger dabei: Sie werden nicht unter der Aufsicht der Commission on Presidential Debates (CPD) stehen.

Traditionell werden diese von der Organisation ausgerichtet. Sie wurde 1987 unter der gemeinsamen Schirmherrschaft der republikanischen und demokratischen Parteien gegründet, mehr als 40 Jahre plante das Gremium die Präsidentschafts- und Vizepräsidentschaftsdebatten.

Doch es gab hier eine seltene Einigkeit zwischen Biden und Trump: Beide wollten die Rededuelle nicht mehr unter Ägide der CPD stattfinden lassen. US-Berichten zufolge sind beide Kandidaten mit den Bedingungen und den Terminen unzufrieden, die die Kommission vorgibt. Stattdessen sollen die Fernsehsender selbst die Gesprächsformate planen. Die erste Debatte im Juni soll vom US-Sender CNN ausgerichtet werden, die zweite im September von ABC.

Die Regeln müssen noch festgelegt werden

Das bedeutet jedoch auch, dass sich die Lager beider Kandidaten auf Regularien einigen müssen. Nach Angaben der US-Zeitung „Politico“ möchte Biden etwa nicht, dass Publikum anwesend ist und sich die Mikrophone beider Kandidaten abschalten, wenn einer seine Redezeit überschreitet. Biden wird dadurch zum einen vermeiden wollen, dass Trump seine Unterstützer ins Publikum einschleust und zum anderen, dass dieser ihn ständig unterbricht. CNN hat bereits angekündigt, dass das TV-Duell ohne Publikum ausgetragen wird.

Der erste Schlagabtausch via TV findet ungewöhnlich früh statt, sogar bevor beide Kontrahenten auf ihren jeweiligen Parteitagen offiziell zu Präsidentschaftskandidaten gekürt werden. Der Parteitag der Demokraten findet am 19. August statt, der der Republikaner vom 15. bis 18. Juli. Normalerweise sind Präsidentschaftsdebatten wesentlich später im Jahr, eine meistens noch kurz vor der Wahl.

Sudha David-Wilp ist Direktorin des Berliner Büros des German Marshall Fund.

Vor allem für Joe Biden sei dieser frühe Zeitpunkt wichtig, sagt Sudha David-Wilp, Direktorin des Berliner Büros des German Marshall Fund, dem Tagesspiegel. „Die Umfragewerte in den entscheidenden Bundesstaaten liegen sehr eng beieinander. Präsident Biden kann es sich daher nicht leisten zu warten, und muss noch vor dem Parteitag der Demokraten für neuen Schwung sorgen.“

Was aber verspricht Joe Biden sich davon, gegen den notorisch disruptiv auftretenden Trump eine Debatte zu führen? Zumal der 81-Jährige immer wieder Aussetzer in der Öffentlichkeit hat, stottert oder Dinge durcheinander bringt.

Er wolle dabei vor allem Trump zeigen, dass er keine Angst habe, gegen diesen in einem TV-Duell anzutreten, sagt David McCuan, Politikwissenschaftler an der Sonoma State University in Kalifornien. „Die Einigung, die Debatten abzuhalten, dient auch dazu, Trumps Bluff aufzudecken, dass Biden nicht in der Lage sei, bei einer Diskussion unter vier Augen zu bestehen.“

David McCuan ist Politikwissenschaftler an der Sonoma State University in Kalifornien.

David Frank, emeritierter Professor für Rhetorik und politische Kommunikation an der Universität Oregon, sieht in den Duellen zudem ganz klar einen Mehrwert für die amerikanischen Wähler. „Präsidentschaftsdebatten sind das Lebenselixier der Demokratie“, sagt Frank.

„Sozialwissenschaftliche Untersuchungen legen nahe, dass Debatten die Wahlentscheidung der Bürger beeinflussen, indem sie ein bereits bestehendes Bekenntnis zu einem Kandidaten bestätigen, dieses Bekenntnis erheblich infrage stellen oder – für unentschlossene Wähler – die für eine Wahlentscheidung erforderlichen Informationen liefern.“

David Frank ist emeritierter Professor für Rhetorik und politische Kommunikation an der Universität Oregon.

So ist der eigentliche Kern des Formats, die Wähler über die jeweiligen Positionen der Kandidaten zu bestimmten Inhalten zu informieren. „Die Moderatoren werden versuchen, Themen auszuwählen, die bei den Wählern ganz oben auf der Tagesordnung stehen“, sagt David Frank.

Dementsprechend intensiv dürften die Vorbereitungen auf die Rededuelle ablaufen. Traditionell bereiten sich die Kandidaten in sogenannten mock debates, also Probeläufen, auf ihre Gegner vor.

Dabei werden bestimmte Themen besprochen und simuliert, was der Kontrahent wohl sagen wird. Das Problem bei beiden Kontrahenten ist ihre Unberechenbarkeit, sagt Sudha David-Wilp. „Ihre Mitarbeiter werden hoffen, dass sie sich an ihre Skripte und Redepunkte halten, aber beide Männer neigen dazu, aus dem Stegreif zu sprechen“, sagt sie.

Vor allem das Thema Migration dürfte eine Rolle spielen

Vor allem Migration dürfte eine Rolle spielen, die Einwanderung an der Südgrenze der USA ist eines der Top-Themen Trumps im Wahlkampf. Und eines, mit denen er versucht, Biden in die Enge zu treiben.

Auch die wirtschaftliche Situation in den USA sowie die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten werden wohl auf der Tagesordnung stehen. „Wenn Biden gute Berater hat, werden sie ihn dazu drängen, über seine Pläne für die Zukunft zu sprechen“, sagt Frank.

Ob Trump jedoch einen Austausch über Inhalte überhaupt zulassen wird, bezweifelt der Experte. „Wenn die Debatten zwischen Biden und Trump im Jahr 2024 in etwa so verlaufen wie im Jahr 2020, wird es um den Hass und die Hetze gehen, mit denen Trump Biden und dessen Antwort angreifen wird.“

Bei der vergangenen Wahl gab es zwei hitzige Debatten zwischen den beiden. Sinnbildlich dafür stand, als ein entnervter Biden seinem Kontrahenten zurief „Kannst du mal die Klappe halten, Mann“, als dieser ihn wiederholt unterbrach.

So erwartet auch David McCuan eher ein Spektakel vonseiten Trumps. „Wir können davon ausgehen, dass er versuchen wird, die Angriffe auf Biden zu verstärken. Erwarten Sie, dass ein Feuerwerk und ein Abweichen vom Drehbuch die neue Normalität sein werden.“

Dennoch gibt es bei allem zu erwartenden Spektakel die Hoffnung, dass für die Wähler etwas Substantielles aus den Debatten hervorgeht. „Ich hoffe, dass die Wähler ein paar gute Argumente hören können“, sagt David Frank.