Botswana will Elefanten nach Deutschland schicken „20.000 würden halb Brandenburg plattmachen“

Man will sich auf Augenhöhe begegnen und den Partnerländern zuhören. Das zumindest sind die Vorsätze, die in der neuen Afrika-Strategie des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) zu lesen sind und beim Afrika-Gipfel im November in Berlin zu hören waren. Auch die Folgen der Kolonialzeit will Deutschland vertieft reflektieren.