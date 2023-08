Brüsseler Top Jobs Bleibt Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin?

„Hast Du einen Opa, schick ihn nach Europa.“ Dies war lange ein spöttischer Spruch über den Brüsseler Politikbetrieb. Doch er gilt schon lange nicht mehr: Die Zeiten, in denen die EU-Posten gutbezahlte Versorgungsposten für abgehalfterte Politiker waren, sind vorüber. Mittlerweile weiß jeder: Die Nominierung als EU-Kommissar oder auch die Arbeit im Europaparlament bringen nicht nur Prestige und viele Reisen mit sich, sondern bedeuten auch mit viel Macht und Einfluss.

Aus diesem Grund sind die zentralen Positionen – im Brüsseler Jargon als „EU Top Jobs“ bezeichnet – inzwischen hart umkämpft. Und jetzt, da die Europawahl in weniger als einem Jahr ansteht, geht es in der inoffiziellen EU-Hauptstadt so richtig hoch her.

Die meisten Spekulationen drehen sich natürlich um die Besetzung der Chefetage: Bewirbt sich Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin? Dass sie gerne weiterhin an der Spitze der Kommission stehen würde, bezweifelt in Brüssel niemand. Aber würde sie auch als Spitzenkandidatin für die Europäische Volkspartei (EVP) ins Rennen ziehen? Darauf hat sie eigentlich keine Lust, wie man über sie sagt.

Parlamentarier wollen Wahlkampftour

Viele Parlamentarier wollen aber, dass sich die Bewerber als Spitzenkandidaten auf Wahlkampftour begeben. In ihren Augen ist das ein Schritt in Richtung demokratischer Legitimierung der EU. Dass von der Leyen 2019 ohne jede offizielle Kandidatur ins Amt kam, sorgt immer noch für großen Unmut im Parlament.

Die Unterstützung des Europäischen Rates – der Vertretung der EU-Staaten – dürfte von der Leyen sicher sein. Allerdings müsste sie auch vom Parlament bestätigt werden.

EVP-Chef Manfred Weber: Dass er 2019 nicht EU-Kommissionspräsident geworden ist, hat ihn tief getroffen. © dpa/AP/Jean-Francois Badias

Dafür soll Manfred Weber sorgen, der eigentlich noch eine Rechnung mit von der Leyen offen hat. Der Grund: Der Chef der EVP, der größten Fraktion im Parlament, wollte nach der Wahl 2019 selbst Kommissionschef werden und war entsprechend als Spitzenkandidat der Konservativen ins Rennen gezogen.

Die Konservativen holten zwar die meisten Stimmen, aber Weber bezog trotzdem kein neues Büro im Berlaymont-Gebäude am Schuman. Weder im Parlament noch im Rat hatte er die Mehrheit hinter sich. Stattdessen einigte man sich im Rat nach einem langen Hin und Her überraschend auf Ursula von der Leyen als neue Kommissionschefin.

Das Berlaymont-Gebäude, Sitz der EU-Kommission: monatelanger vergeblicher Wahlkampf. © dpa/Matthias Balk

Weber war raus. Sein monatelanger Wahlkampf war völlig vergebens gewesen. Aus Kreisen seiner Parteikollegen war immer wieder zu hören, wie tief ihn dies getroffen habe.

Das erklärt auch, weswegen der CSU-Mann jüngst die EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola als neue EU-Kommissionschefin erneut ins Gespräch brachte – ein Affront gegen von der Leyen. Chancen werden der Frau aus Malta allerdings nicht eingeräumt. Ihr Land ist in der EU-Politik schlicht zu unbedeutend, um ihr die Leitung der Brüsseler Exekutive zu übergeben.

Parlamentspräsidentin Roberta Metsola: Die Malteserin wäre gerne die nächste Kommissionschefin. © dpa/Philipp von Ditfurth

Etwa 6 Kilometer Luftlinie von von der Leyens Arbeitsplatz entfernt liegt das Nato-Hauptquartier. Und damit der Grund, warum alles nochmal ganz anders kommen könnte. Ursula von der Leyen war die erste Frau an der Spitze des deutschen Verteidigungsministeriums, die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission – und sie wäre auch gerne die erste Frau an der Spitze des transatlantischen Verteidigungsbündnisses.

Vor allem zu einer Zeit, in der die Verteidigungsallianz aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine so bedeutend ist wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr.

Kommendes Jahr räumt der derzeitige Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg seinen Posten – so zumindest der Plan. In dem Bündnis herrscht eine gewisse Ratlosigkeit, wer ihm folgen könnte, sodass der Vertrag des Norwegers in den vergangenen Jahren immer wieder verlängert wurde. Von der Leyen brachte sich bereits mehrmals als seine Nachfolgerin ins Gespräch, auch nun wieder.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg: Nachfolger aus Osteuropa? © IMAGO/NTB/IMAGO/Tor Erik Schrøder

Allerdings stehen von der Leyens Chancen sehr schlecht. Die US-Amerikaner sollen in den vergangenen Jahren entschieden gegen sie gewesen sein – und diesen Standpunkt nach wie vor vertreten. Auch Polen soll kein Freund von der Leyens sein. Zudem wittern die Osteuropäer gerade selbst ihre große Chance, dem Bündnis vorzustehen.

Nachdem in der Vergangenheit stets Männer aus West-, Süd- und Nordeuropa an der Spitze der Nato standen, ist es aus politischen Gründen Zeit, einen Osteuropäer zum Zuge kommen zu lassen. Zumal es ein starkes Zeichen in Richtung Moskau wäre, einem Politiker der Länder vor Russlands Haustür die Leitung des Bündnisses anzuvertrauen.

Zurück ins Berlaymont-Gebäude und zur EU-Kommission. Dort haben sich zwei bekannte Gesichter bereits mit neuen Zukunftsplänen aus von der Leyens Kabinett verabschiedet.

Erster Kommissionsvize Frans Timmermans: Er und von der Leyen führten erbitterte Machtkämpfe. © REUTERS/Pedro Pardo

Kurz vor der Sommerpause gab von der Leyens Erster Vizepräsident Frans Timmermans bekannt, in den Niederlanden in den Wahlkampf zu ziehen, um dort Regierungschef zu werden. Die Sozialdemokraten stellen ihn zusammen mit den Grünen als gemeinsamen Spitzenkandidaten auf.

Für von der Leyen ist das eine gute und schlechte Nachricht zugleich. Einerseits ist sie ihren größten Kontrahenten los: Auch Frans Timmermans wäre 2019 gerne EU-Kommissionspräsident geworden, bekam gar einen Anruf aus EU-Regierungskreisen, dass er es werden würde – und dann fiel die Entscheidung auf von der Leyen.

Timmermans bekam zum Trost den Posten des Ersten Vizepräsident angeboten und wurde außerdem zum Verantwortlichen des Green Deals auserkoren – dem Plan der Kommission, die europäische Wirtschaft bis 2050 zu dekarbonisieren. Ein Jahrhundertprojekt, mit dem von der Leyen in die Geschichtsbücher eingehen will.

Obwohl das nach außen hin nach einem guten Deal und einem harmonischen Zusammenarbeiten aussieht, führten die beiden erbitterte Machtkämpfe innerhalb der Kommission und können sich absolut nicht leiden. Timmermans gilt als sehr eitler Mensch. Dass er nicht zum Kommissionschef aufstieg, habe ihn tief gekränkt, sagt man über ihn in Brüssel.

Timmermans ist nicht leicht zu ersetzen

Andererseits leistete Timmermans beim Green Deal gute Arbeit: Er scheute nicht vor unangenehmen politischen Schritten zurück, erstickte Widerstand im Keim. Timmermans ist sechssprachig – und in Brüssel gilt: Je mehr Sprachen man spricht, desto besser kann man seine Interessen durchbringen.

Bisher ist unklar, wer Timmermans für den Rest der Legislaturperiode und darüber hinaus beerben könnte. Ein leichter Job wird es definitiv nicht. Der Widerstand gegen den Green Deal ist enorm: Nicht nur von Seiten der Lobbyisten, auch EU-Mitgliedstaaten und EU-Parlamentarier – insbesondere Webers EVP-Fraktion – versuchen immer wieder, das Klimagroßvorhaben zu torpedieren.

Zweite Kommissionsvize Margrethe Vestager: Mehrere EU-Kommissare rangeln bereits um ihre Nachfolge. © AFP/JOHN THYS

Von der Leyens Zweite Vizepräsidentin, Margrethe Vestager, war seinerzeit ebenso wie Timmermans für die Leitung der Kommission im Gespräch gewesen. Als EU-Wettbewerbskommissarin hatte sie sich immer wieder mit Big-Tech-Konzernen angelegt und dadurch einen Namen gemacht. Nun wird die Dänin wohl Präsidentin der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dort Vermögenswerte in Höhe von Hunderten von Milliarden Euro verwalten.

Mehrere EU-Kommissare rangeln bereits um ihre Nachfolge. Genannt werden die Namen des Österreichers Johannes Hahn, Vladis Dombrovski aus Lettland und des Franzosen Thierry Breton.

Finnlands ehemalige Ministerpräsidentin Sanna Marin: Manche wollen sie gerne als EU-Außenbeauftragte sehen. © AFP/Alessandro Rampazzo

Ein weiterer absoluter Top Job ist der Posten des EU-Außenbeauftragten, den derzeit der eher unbeliebte Spanier Josep Borrell innehat. Es gibt Stimmen, dass die ehemalige finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin eine gute Wahl dafür wäre.

In Brüssel ist Marin außerordentlich beliebt – und ihre Bewerbungsrede hat die 37-Jährige im Grunde genommen bereits gehalten. Als Antwort auf die Frage eines Journalisten, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden könne, sagte sie: „Die Lösung des Konfliktes ist, dass Russland aus der Ukraine verschwindet. Das ist der einzige Weg.“

Dennoch handelt es sich bei der Vorstellung einer Marin als EU-Chefdiplomatin um ein Wunschdenken: Es ist nicht davon auszugehen, dass Finnlands Mitte-Rechts-Regierung eine Sozialdemokratin nach Brüssel schickt. Sie wird lieber auf einen Politiker aus ihren eigenen Parteien zurückgreifen.