Debatte um Abtreibungen in den USA geht weiter „Wir werden dagegen kämpfen“

Bei einer Wahl kommt es auf vieles an. Der richtige Kandidat ist wichtig, aber zündende Wahlkampfthemen sind es auch. Bei der Kongress-Zwischenwahl in den USA im vergangenen November spielte die Abtreibungsfrage eine große Rolle. Und das aus gutem Grund.

Denn kaum ein Thema spaltet die USA derzeit wie dieses. Die Mehrheit der Amerikaner ist zwar für Wahlfreiheit. Aber beide Seiten sind wenig an Kompromissen interessiert.

Die konservative Mehrheit am Supreme-Court hatte das bundesweite Recht auf Schwangerschaftsabbrüche („Roe v. Wade“) im Juni 2022 gekippt, was die Republikaner als langersehnten Erfolg feierten. Die Empörung über die Entscheidung sowie die Angst vor nun drohenden rigorosen Verboten in konservativen Bundesstaaten wiederum mobilisierten das demokratische Lager.

In der Folge verloren die Demokraten deutlich weniger Sitze im Kongress, als im historischen Vergleich zu erwarten war. Und sie verteidigten ihre knappe Mehrheit im US-Senat. Ein Grund dafür war die Mobilisierung durch das Abtreibungsurteil.

Konservativer Richter kippte die Zulassung für eine Abtreibungspille

Seit wenigen Tagen ist das Thema wieder ganz oben auf der Agenda. Der texanische Richter Matthew Kacsmaryk setzte am vergangenen Freitag die Zulassung für das Abtreibungsmedikament Mifepriston landesweit aus.

Die Begründung des von Trump ernannten Richters: Die Arzneimittelbehörde FDA habe Sicherheitsbedenken gegen das im Jahr 2000 zugelassene Medikament ignoriert. Die Entscheidung sollte nach sieben Tagen in Kraft treten.

Noch am gleichen Tag entschied der Washingtoner Bundesrichter Thomas Rice nach einer Klage von 18 demokratischen Justizministern, dass die FDA die Zulassung von Mifepriston in den USA nicht beschränken dürfe. Rice wurde einst von Barack Obama ernannt.

Am Montag legte zudem das Justizministerium in einem Eilantrag Berufung gegen das Urteil aus Texas ein. Ein Berufungsgericht in New Orleans entschied am Donnerstag, dass das Medikament vorerst doch weiter erhältlich sein soll – allerdings mit erheblichen Einschränkungen.

Das Berufungsgericht lehnte es ab, Teile von Kacsmaryks Anordnung zu blockieren, die die seit 2016 eigentlich aufgehobenen Beschränkungen für den Vertrieb der Pille wieder in Kraft setzen sollen.

Vorgeschrieben ist nun wieder die Vorgabe persönlicher Arztbesuche für die Verschreibung und Abgabe des Medikaments. Postversand ist damit nicht mehr möglich. Zudem darf das Medikament nur in den ersten sieben statt wie bisher zehn Wochen der Schwangerschaft eingesetzt werden.

Das Mittel Mifepristone wird für medikamentöse Abtreibungen genutzt und ist durch die FDA zugelassen. © AFP/ROBYN BECK

Die Chance ist groß, dass auch diese Frage wieder vor dem Supreme Court landet – und das womöglich schon in den kommenden Tagen. Ein landesweites Verbot von Mifepriston hätte weitreichende Auswirkungen: Damit würde auch der Schwangerschaftsabbruch in Bundesstaaten erschwert, in denen er an sich erlaubt ist.

13 Staaten haben nach dem Ende von „Roe v. Wade“ Abtreibungen fast vollständig verboten. Da aber mehr als die Hälfte aller legalen Abtreibungen in den USA inzwischen medikamentös durchgeführt wird, ging die Zahl an Schwangerschaftsabbrüchen seit dem vergangenen Jahr weniger stark zurück, als viele angenommen hatten.

13 US-Bundesstaaten haben Schwangerschaftsabbrüche fast vollständig verboten.

Frauen in konservativen Staaten reisten entweder kurz in einen liberaleren Nachbarstaat oder ließen sich die entsprechenden Medikamente schicken. Die Behandlung gilt als zuverlässig und ungefährlich. Viele Frauen ziehen sie einem Eingriff vor, weil sie die Medikamente zuhause einnehmen können.

Die FDA hält die Pille nicht für gefährlich

Dieses Schlupfloch will Richter Kacsmaryk, ein konservativer Christ, schließen. Er verwies in seiner Begründung auf ein 150 Jahre altes Gesetz, das den Postversand von Mitteln, die einen Schwangerschaftsabbruch hervorrufen können, untersagt.

In der Regel wird Mifepriston zusammen mit dem Medikament Misoprostol für Abtreibungen eingesetzt. Misoprostol kann auch allein eingenommen werden, nur ist die Wirksamkeit dann etwas geringer, und es kommt zu stärkeren Nebenwirkungen.

Die Klage in Texas wurde von der konservative Gruppe Alliance Defending Freedom vorangetrieben. Sie führte Studien an, denen zufolge Frauen nach der Einnahme von Mifepriston an Blutungen und Krämpfen litten. Die FDA argumentiert, dass dies normal sei: Solche Nebenwirkungen seien durch das Ausscheiden des Fötus zu erwarten.

Das bestätigen auch Recherchen der „New York Times“, die mehr als hundert Studien zur Wirksamkeit von Mifepriston ausgewertet hat. In 99 Prozent der Fälle habe es keine ernsthaften Komplikationen gegeben, schreibt die Zeitung.

Die Entscheidung in Texas wird auch als Beleg für ein gestiegenes Selbstbewusstsein konservativer Richter gewertet, ihnen unliebsame Gesetze zu kegeln. Noch nie habe ein Gericht eine FDA-Zulassung für ungültig erklärt, analysiert die „New York Times“.

Auch Biden hat sich inzwischen zu Wort gemeldet: Richter Kacsmaryk habe seine eigene Entscheidung über das Fachwissen der FDA gestellt, twitterte Biden. „Wir werden dagegen kämpfen.“ Vizepräsidentin Kamala Harris und er würden das Recht der Frauen auf einen Schwangerschaftsabbruch schützen.