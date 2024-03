Tagesspiegel Plus Der ängstliche Westen : Was Putin aus dem Syrienkrieg für seinen Feldzug in der Ukraine lernte

Unbehelligt intervenierte Russland 2015 in Syrien. Für Wladimir Putin steht seitdem fest, dass sich brutale Machtpolitik auszahlt. Weil keiner wagt, sich ihm entschlossen entgegenzustellen.