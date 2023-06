Der Kampf um evangelikale Wähler Wer glaubt noch an Trump?

Noch ist Donald Trump gar nicht beim Evangelikalen-Kongress eingetroffen. Aber als Mark Robinson, stellvertretender Gouverneur von North Carolina, sich am Freitagnachmittag für ihn als Präsidentschaftskandidaten für die Wahl 2024 ausspricht, springen die Zuhörer von ihren Sitzen auf, tanzen, jubeln – und strecken die Arme gen Himmel.

„Diese Nation befindet sich im Krieg. Und wir brauchen einen Krieger an der Spitze!“, brüllt der schwarze Republikaner. Seine Stimme geht im Getöse unter.

Rund 3000 konservative evangelikale Christen haben sich zu ihrer alljährlichen „Faith & Freedom“-Konferenz unter dem Motto „Road to Majority“ (Weg zur Mehrheit) im Washington Hilton versammelt. Zwei Tage lang diskutieren sie über die aus ihrer Sicht wichtigsten Themen.

Dass sich genau an diesem Samstag die Supreme-Court-Entscheidung jährt, mit der das bundesweite Abtreibungsrecht gekippt wurde, ist wohl ein Zufall. Aber es hätte nicht besser passen können. Die Organisatoren wollen, dass das Thema ganz oben auf der Agenda bleibt, und machen Druck auf die Kandidaten für 2024, sich hier zu positionieren.

Plastik-Föten am Info-Stand

Das wirkt sich aus: Obwohl sich in Umfragen die klare Mehrheit der Amerikaner zumindest für einen gewissen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen ausspricht und im vergangenen Jahr Vorlagen für ein absolutes Abtreibungsverbot selbst in konservativen Bundesstaaten scheiterten, drängen viele Republikaner auf strenge Regelungen.

Im Foyer über dem Saal, in dem die Reden gehalten werden, präsentieren Anti-Abtreibungsgruppen Infomaterial. Der Flyer „Sechs Verse, um Abtreibungen zu beenden“, ist am Freitagmittag schon vergriffen.

Aber dafür können die Konferenzteilnehmer an einem Stand „Die Geschichte des Menschen“ studieren: In einem Metallkoffer und einer kleinen schwarzen Box sind jeweils vier Plastik-Föten gebettet, die die verschiedenen Entwicklungsstufen vom Zeitpunkt der Empfängnis bis zur Geburt zeigen. Nebendran kann man ein graues T-Shirt der „Young Women for America“ mitnehmen, auf dem „Welcome to Post-Roe America“ steht.

Demos gegen Abtreibungsverbote

Dass die Abtreibungsfrage im Wahlkampf eine große Rolle spielt, will indes auch die andere Seite. Zeitgleich zu der Konferenz demonstrieren in der amerikanischen Hauptstadt am Samstag Tausende gegen Verbote, wie sie nach dem Ende des Grundsatzurteils „Roe v. Wade“ in vielen konservativen Bundesstaaten eingeführt wurden.

Und sie protestieren vorsorglich gegen mögliche republikanische Pläne für ein Bundesgesetz, das Abtreibungen landesweit verbieten oder zumindest begrenzen würde – auch in von den Demokraten regierten Bundesstaaten, die am Recht auf Schwangerschaftsabbruch festhalten. Denn diese Idee breitet sich immer weiter aus, angetrieben von der christlichen Rechten.

76 Prozent der Evangelikalen stimmten für Trump

Diese gilt als wichtiger Wählerblock der Republikaner. Im Jahr 2020 stellten weiße Evangelikale und „born-again Christians“ 28 Prozent der Wähler – und sie stimmten mit großer Mehrheit republikanisch. 76 Prozent der Evangelikalen entschieden sich für Trump.

Auch mit Blick auf 2024 buhlen die Bewerber für die Präsidentschaftskandidatur um ihre Stimmen. Allen voran der ehemalige Vizepräsident Mike Pence. Der fordert bei der Konferenz ein bundesweites Abtreibungsverbot.

Ex-Vizepräsident Mike Pence will neuer Staatschef werden. Er ist selbst ein Evangelikaler. © Getty Images via AFP/ANNA MONEYMAKER

Pence, aktives Mitglied der Grace Evangelical Church, setzt in dieser Frage vor allem auch seinen Ex-Chef unter Druck, der hier deutlich zurückhaltender auftritt. Trump hatte zwar mit der Ernennung von drei Obersten Richtern die konservative Mehrheit am Supreme Court zementiert, die Schwangerschaftsabbrüche dann deutlich erschwert hat.

Damit hat er ein zentrales Wahlversprechen eingelöst. Aber intern soll er vergeblich davor gewarnt haben, dass ein Ende von „Roe v. Wade“ seiner Partei bei den Zwischenwahlen 2022 schaden würde.

Pence sagt am Freitag bei der Evangelikalen-Konferenz, jeder republikanische Bewerber sollte sich für ein landesweites Verbot von Abtreibungen ab der 15. Schwangerschaftswoche einsetzen. „Wir dürfen nicht ruhen und nachlassen, bis wir die Unantastbarkeit des Lebens wieder in den Mittelpunkt des amerikanischen Rechts in jedem Bundesstaat dieses Landes gerückt haben.“

Die Zuhörer spenden dem 64-Jährigen für solche Aussagen zwar Applaus. Aber er klingt höflich, nicht euphorisch. Als Pence nach einem anderen „Führungsstil“ für die Republikanische Partei ruft, bleibt es still in dem dunklen, fensterlosen Saal. Kritik an Trump wird hier nicht gerne gehört, und sei sie noch so verhalten.

Das kriegt besonders Chris Christie zu spüren. Der ehemalige Gouverneur von New Jersey, der sich ebenfalls um das Weiße Haus bewirbt, ist der Einzige, der eine direkte Attacke auf den Führenden ausführt. Er wirft Trump Charakterschwäche vor, dass er die Konservativen im Stich gelassen habe – seine Bemerkungen werden von den Buh-Rufen der Anwesenden übertönt.

Floridas Gouverneur Ron DeSantis wiederum, derzeit Trumps gefährlichster Konkurrent, hat es zu seiner Strategie gemacht, Trump lediglich subtil zu kritisieren. Dessen Namen nennt er nicht, wiederholt nur seinen Satz, dass die Partei „der Kultur des Verlierens“ abschwören solle. Unter Trump haben die Republikaner bei nun schon drei nationalen Wahlen verloren: 2020 sowie bei den Zwischenwahlen 2018 und 2022.

Will die Mehrheit: Floridas Regierungschef Ron DeSantis. © action press/ZUMA Press Wire / Zuma Press

Ansonsten lobt DeSantis lieber seine eigenen Erfolge in Florida. Interessant für die Evangelikalen ist vor allem sein Kreuzzug gegen alles „Woke“. Sie lehnen die Gleichstellung von Homosexuellen, die Diskussion um Geschlechteridentitäten und frühe Sexualkunde in Schulen ab, genauso wie die Critical Race Theory, nach der Rassismus im amerikanischen System angelegt sei. Redner beim Kongress sprechen von einem „spirituellen Bürgerkrieg“, der mit „den Linken“ ausgefochten werden müsse. DeSantis sieht das genauso.

In Washington preist er sich den Evangelikalen auch als Gouverneur an, der das härteste Abtreibungsrecht einführte. In Florida wurde ein Gesetz verabschiedet, das Abtreibungen schon nach sechs Wochen verbietet. Er habe damit eine „Kultur des Lebens“ gefördert, sagt der 44-Jährige am Freitag. „Es war das Richtige, das zu tun – lasst euch von niemandem sagen, dass es das nicht war.“ Auch das kann mal als indirekten Seitenhieb auf Trump verstehe: Der hatte das Gesetz in Florida als „zu hart“ kritisiert.

Aber im Ballsaal des Washington Hilton entfaltet das keine Wirkung. Schon die Planung der Konferenz macht klar: Zum Abschluss-„Gala Dinner“ spricht der Star der christlichen Rechten. Anderthalb Stunden lang darf Trump reden, sechsmal so lang wie die meisten seiner Konkurrenten.

Einen Großteil davon widmet er den diversen Anklagen gegen sich, die er als „Ehrenabzeichen“ trage. „Sie wollen mir die Freiheit nehmen, weil ich sie eure nicht nehmen lasse.“ Auf seinen Satz: Ich bin wahrscheinlich die einzige Person, deren Zahlen (in Umfragen) anstiegen, nachdem sie angeklagt wurde“, reagieren die Zuhörer mit großer Freude und „USA, USA“-Rufen. Genauso, als er sagt, er sei der Präsident, der am meisten für die Anti-Abtreibungsbewegung getan habe. Kurz darauf brechen sie in „Wir wollen Trump“-Gesänge aus.

Der Trump-Verehrung im Lager der christlichen Rechten können offenbar weder Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin, eine zivilrechtliche Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs noch eine Anklage wegen Geheimnisverrats etwas anhaben. Dass Jierra, Singer-Songwriterin in rotem Glitzeranzug und mit 80er-Jahre-Dauerwelle, am Abend in einem Lied „Justice for all“ besingt, hat demnach keine tiefere Bedeutung.