Vor fast einem Jahr, im Mai 2023, ist die seit vielen Jahren in Prag lebende Journalistin Alsu Kurmasheva ins russische Kasan gereist. Nicht in beruflichen Angelegenheiten war sie diesmal unterwegs. Die für Radio Free Europe/Radio Liberty arbeitende Frau wollte ihre kranke Mutter besuchen.

Als Kurmasheva Anfang Juni die Heimreise antreten wollte, wurde sie am Flughafen von Kasan verhaftet. Die Behörden nahmen ihr den US-Pass ab, den sie neben dem russischen besitzt. Seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft. Diese wurde in dieser Woche noch einmal bis mindestens Anfang Juni verlängert.

Kurmashova wird vorgeworfen, dass sie sich bei ihrer Einreise nicht selbst als „ausländische Agentin“ denunziert habe. Allein auf diese „Unterlassung“ stehen in Russland bis zu fünf Jahre Haft.

Absurde Spionagevorwürfe

Darüber hinaus soll sie „militärische Informationen“ gesammelt und „über das Internet an ausländische Quellen übermittelt haben“. Was einigermaßen absurd klingt, letztlich aber auf eine Anklage wegen Hochverrats und lebenslange Haft im Straflager hinauslaufen kann.

Der Fall erinnert bis in die Details an das Schicksal ihres US-Kollgen Evan Gershkovic, der seit einem Jahr in russischer Haft sitzt, ohne eine absehbare Aussicht, freizukommen.

Autokratien brauchen grundsätzlich Feinde, innere wie äußere. Am besten beide. Boris Ginzburg, Russland-Experte des Osteuropa-Instituts der FU Berlin

„Der Kreml sammelt Geiseln“, ist Boris Ginzburg, Experte am Osteuropa-Institut der FU Berlin überzeugt. Es sei ein fadenscheiniger Vorwand, die Journalistin als eine Gefahr für Russland darzustellen.

„Autokratien brauchen grundsätzlich Feinde, innere wie äußere. Und beide gleichzeitig“, erklärt Ginzburg. „Immer neue Feinde zu finden, ist die Aufgabe der Repressionsmaschinerie.“

Die Sicherheitsorgane suchten dabei, oft in vorauseilendem Gehorsam, ihren politischen Führern zu zeigen, wie effektiv sie arbeiten. Im Einzelfall auch ohne direkten Befehl von oben.

Die Logik der Machthaber sei zynisch: Wenn ihnen die inneren Feinde in den Medien ausgehen, weil sie eingeschüchtert, ins Exil getrieben wurden oder weggesperrt sind, dann suche man sich die nächste Gruppe.

Gegen die russischen Journalisten sind die Repressionen in den letzten Jahren bereits systematisch verschärft worden. „Bis zum Beginn der Aggression gegen die Ukraine ließ der Kreml noch einige Nischen unabhängiger Berichterstattung zu: die Nowaja Gazeta, der TV-Sender Doshd und andere wurden mehr oder weniger toleriert“, erläutert Ginzburg.

Doch seither werden keinerlei Rücksichten mehr genommen. Derzeit sitzen nach Erkenntnissen der Menschenrechtsorganisation „Wjorstka“ mindestens 19 Journalisten in Haft, einige warten noch auf ihr Urteil. Die Verurteilten haben langjährige Haftstrafen in Lagern erhalten, im Durchschnitt liegen sie bei über zehn Jahren.

Ohne konsularische Betreuung

Auch auf die Inhaber ausländischer Pässe würden die russischen Behörden seit Kriegsbeginn offensichtlich keine Rücksicht mehr nehmen. „Wer auch einen russischen Pass besitzt, wird ausschließlich als russischer Staatsbürger behandelt. Er hat dann auch keinen Anspruch auf konsularische Betreuung durch ausländische Botschaften“, erklärt Ginzburg.

Boris Ginzburg, Russland-Exerte am Osteuropa-Institut der FU Berlin

Das ist möglicherweise eine der Ursachen, warum der Fall Kurmashova so viel weniger Aufsehen erregt als der ihres Kollegen Gershkovic.

Dass ausländische, bislang insbesondere US-Journalisten ins Visier russischer Behörden geraten, liege nach Ansicht von Ginzburg nicht an deren Berichterstattung über das Land.

„Die Motive können vielfältig sein, aber man sollte den Blick auf die Gerüchte werfen, die im Umfeld des Mordes an dem Oppositionspolitiker Alexej Nawalny aufgekommen sind“, sagt Ginzburg.

Damals war spekuliert worden, dass Präsident Wladimir Putin persönlich ein starkes Interesse daran gehabt haben könnte, den in Deutschland einsitzenden sogenannten Tiergartenmörder Wadim Krassikow gegen Nawalny und den US-Journalisten Gershkovic auszutauschen. „Für einen solchen Austausch braucht Putin die Geiseln in russischen Gefängnissen“, zieht Ginzburg das Fazit.