Der Westen und die Sahelzone „Wer vom Putsch überrascht war, hat einfach nicht zugehört“

Europa scheint überrascht von dem Militärputsch in Niger. Dabei war es das dritte Land der Region, nach Mali und Burkina Faso, in dem seit 2020 Militärs die Regierung gestürzt haben.

Ich glaube, der Westen hätte nicht überrascht sein dürfen. In den französischen Medien wurde in den letzten Tagen sogar darüber berichtet, dass auch die französische Regierung Hinweise darauf hatte, dass es keine gute Idee war, französische Truppen aus Mali – wo sie hinausgeworfen wurden – direkt nach Niger zu verlegen. Es war bekannt, dass es auch dort großen Unmut gegenüber der französischen Politik gibt.

Olaf Bernau ist Autor und zivilgesellschaftlich unter anderem

in Mali und Niger aktiv. 2022 erschien bei C.H.Beck sein Buch „Brennpunkt Westafrika. Die Fluchtursachen und was Europa tun sollte“.

Auch die Rede von Niger als „Stabilitätsanker“ war eigentlich wider besseres Wissen. Jetzt wird immer betont, dass der gestürzte Präsident Barzoum auf demokratische Wiese an die Regierung gekommen war. Dabei wird ignoriert, dass auch diese Wahlen von Fälschungen und Manipulationen überschattet waren, die dokumentiert sind.

Das zivilgesellschaftliche Bündnis „Tournons la page“ („Schlagen wir eine neue Seite auf“) hat in einem Bericht 2022 das Vorgehen gegen die Zivilgesellschaft belegt, etwas Festnahmen und das Verbot von Demonstrationen. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen: Als ich im Februar einen Monat in Niger war, war eine explosive Wut spürbar. Wer jetzt überrascht ist, hat einfach schlicht und ergreifend nicht zugehört.

Nun sind die Putschisten aber Weggefährten der vorherigen Machthaber. Wieso haben sie offenbar dennoch großen Rückhalt in der Bevölkerung?

Das ist in der Tat erstaunlich, weil die Putschisten bis letzte Woche ganz klare Parteigänger der vorherigen Regierungen waren. Sie sind Militärs, die unter dem Vorgänger des jetzt gestürzten Präsidenten, Mahamadou Issoufou, in ihre Positionen kamen. Gerade er war hochgradig umstritten und verhasst – vor allem zum Ende seiner Amtszeit.

Dass diese Militärs nun plötzlich für Wandel stehen sollen, ist daher nicht plausibel. Genau sowenig zieht das Argument, dass sie auf die Sicherheitslage reagieren mussten. Denn eigentlich war die Gewalt in Niger in den vergangenen Monaten zurückgegangen. Dennoch gibt es in den drei größten Städten Demonstrationen zur Unterstützung der Putschisten.

Wie erklären Sie sich das?

Ich glaube, die Antwort ist erst einmal ganz schlicht. Die Menschen sind der Regierung Mohamed Bazoums und seines Vorgängers, der aus der gleichen Partei kam, derart überdrüssig, dass ein Bruch willkommen ist. Denn damit steht auch das Versprechen im Raum, dass es anders werden könnte.

Mechaniker der französischen Luftwaffe warten im Rahmen der Opération Barkhane eine Mirage 2000 auf ihrem Stützpunkt in Niger. Am Donnerstag haben die Putschisten die Sicherheitskooperation mit Frankreich aufgekünigt. © dpa/JEROME DELAY

Gleichzeitig haben die Putschisten ganz genau erkannt, wie sie die Straße für sich gewinnen können. Sie haben eine Art nationalistisches, patriotisches Feuer entfacht, betonen sehr stark die Souveränität des Landes. Und das kommt bei der Bevölkerung gut an, die Frankreich schon lange sehr kritisch gegenübersteht. Diese anti-französische und anti-westliche Orientierung ist der gemeinsame Nenner im Augenblick. Eigentlich aber ist sie eine Chiffre dafür, dass man mit den Verhältnissen nicht einverstanden ist.

Niger ist ja auch Durchgangsland für die Migration nach Europa. Daher hat die EU hier ja bereits Deals geschlossen. Welche Rollen spielen sie bei der antiwestlichen Haltung?

In der Region Agadez ist diese sehr restriktive Migrationspolitik der EU am stärksten spürbar. Durch ein Gesetz, das auf Druck der EU durch französische Juristen erarbeitet wurde und 2015 in Niger in Kraft trat, wurde die Unterstützung für Migranten verboten: In Agadez wurden also viele Fahrer kriminalisiert und ins Gefängnis geworfen, die Migranten durch die Wüste gefahren hatten. Ebenso Händler und Hostel-Betreiber, in denen Migranten untergebracht waren. Das waren keine Schlepper, sondern ehrbare Bürger, die Steuern gezahlt haben. Sie haben ihre Existenzgrundlage verloren.

Dieses Gesetz hat sich der nigrische Staat mit einer Milliarde Euro vergolden lassen, wovon aber kaum etwas in Agadez angekommen ist. Die Menschen sehen also, dass die eigene Regierung europäische Vorgaben zulasten der Interessen der eigenen Bevölkerung umsetzt. Wenn es jetzt um Unterstützung für die Putschisten in Niamey geht, spielt diese Migrationspolitik sicherlich auch eine Rolle.

Kann wenigstens Europa zufrieden sein?

Gerade in Niger gibt es relativ wenig Migration nach Europa. In Niger findet die Migration viel stärker innerhalb des Landes und in die westafrikanischen Küstenländer statt. Und das Verbot von Dienstleistungen für Migranten widerspricht der gesamten Tradition dieser Region, die kulturell und sozial von Wanderungen und Freizügigkeit geprägt ist.

Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas hat Niger ein Ultimatum bis Sonntag gesetzt, um zur verfassungsmäßigen Ordnung zurückzukehren. Ansonsten droht eine militärische Intervention. © imago/Xinhua/IMAGO/ECOWAS

Die Reaktionen auf den Putsch von außen sind ja extrem hart ausgefallen. Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas verhängt Sanktionen und droht mit militärischem Eingreifen.

Ich finde die Reaktionen der Ecowas – die von Europa gestützt werden – dramatisch falsch. Denn es gibt ja die Erfahrung aus Mali, gegen das Anfang 2022 nach einem Putsch ebenfalls für sechs Monate Sanktionen verhängt wurden. Das hat in Mali eher dazu geführt, dass eine relativ offene, demokratische Atmosphäre zerstört wurde. Dort hatte es landesweit Versammlungen gegeben, um über die Zukunft zu diskutieren, an denen 80.000 Malier teilgenommen hatten.

Aus Sicht der Bevölkerung, die ja in Mali noch viel stärker als in Niger den Putsch als demokratischen Aufbruch empfunden hat, waren die Sanktionen eine Bestrafung. Das sehen wir jetzt wieder in Niger.

Und die drohende Militärintervention durch Ecowas?

Dass jetzt ein regionaler Krieg im Raume steht, ist eine Katastrophe. Auf die Androhung von Gewalt durch Ecowas wird mit einem großen patriotischen Hurra reagiert. Dabei kann sich Niger – ebenso wenig wie Mali und Burkina Faso, deren Putschregime das Nachbarland unterstützen wollen – eine militärische Auseinandersetzung nicht leisten. Sie dürfen eigentlich nicht ein einziges Auto oder einen einzigen Soldaten im Kampf untereinander verlieren, weil die gesamte Aufmerksamkeit dem Kampf gegen die Gewalt der Djihadisten gelten muss.

Mohamed Bazoum, gestürzter Staatspräsident der Republik Niger, hat sich in einem Gastbeitrag für die „Washington Post“ um Hilfe an die Welt gewendet. © dpa/Kay Nietfeld

Der abgesetzte Präsident Bazoum hat sich mit einem Hilferuf in Form eines Gastbeitrags in der „Washington Post“ an die Welt gewandt. Da muss der Westen doch handeln, oder?

Der Kernforderung nach schneller Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung kann man natürlich nur zustimmen. Diese Stimmen finden sich auch im Land. Zivilgesellschaftliche Organisationen wie „Tournons la page“, die durchaus zur Opposition zählen, haben ganz klar den Putsch verurteilt; sie sagen aber auch, dass für die Rückkehr zur Demokratie Sanktionen oder Waffengewalt nicht die richtigen Mittel sind.

Dafür gibt es auch Präzedenzfälle in der jüngeren nigrischen Geschichte, beispielsweise 2010, als das Militär geputscht hatte, weil der damalige Präsident Mamadou Tandja verfassungswidrig eine dritte Amtszeit angestrebt hatte. Bereits ein Jahr später gab es jedoch Neuwahlen, aus denen Issoufou als Gewinner hervorging.

Was sollte die EU also tun?

Sie sollte aus meiner Sicht nicht die Entwicklungszusammenarbeit einstellen, weil das den genau gleichen Effekt wie die Sanktionen hat. Stattdessen sollte sich die Bundesregierung um Vermittlungen zur Einleitung eines Übergangsprozesses bemühen. Denn man muss ganz eindeutig sagen: Diese Region kann sich diese Form der Eskalation nicht leisten. Das ist brandgefährlich, und am Ende könnten gar die Djihadisten die Oberhand gewinnen.

Hat der Westen nichts gelernt?

Der Westen hat wenig gelernt, was das Zuhören und zur Kenntnis nehmen der Befindlichkeiten der Bevölkerungen angeht. Und der Westen hat seine eigenen Interessen sehr eindeutig vor Augen. Dabei verkennt er, dass die politische Instabilität primär von den unglaublich prekären Lebensverhältnissen kommt. Daher wäre ich jetzt für eine „paradoxe Intervention“: Also nicht die Hilfen einstellen, sondern im Gegenteil noch größere finanzielle Unterstützungspakete schnüren.