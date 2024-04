„Der wichtigste Moment der Geschichte“ Donald Trump postet skurriles Video über die Sonnenfinsternis

Eine gleißende Sonne ist zu sehen. Dazu Menschen mit Schutzbrillen, staunend, fröhlich, aufgeregt. Sie sind Jung und Alt, weiß und schwarz, Frau und Mann. Diverser geht es kaum. Dann ein Schriftzug, der sich über die Sonne legt. Er lautet: „Der wichtigste Moment in der Geschichte der Menschheit findet 2024 statt.“

Von rechts unten schiebt sich langsam ein schwarzer Schatten über die Sonne. Aber es ist nicht der Mond, sondern die Silhouette von Donald Trump. Das Konterfei des Ex-Präsidenten erzeugt die Sonnenfinsternis, Menschen jubeln.

Die neue Botschaft lautet: „Wir werden Amerika retten und es wieder großartig machen.“ Das ist klassisch Trump und eine Anspielung auf seine Präsidentschaftswahlkampagne. Das Video schließt mit den „USA-USA“-Rufen einer Menschenmenge.

Am Sonntagabend hatte Trump dieses bizarre, auch lustige, knapp zwei Minuten lange Video auf seinem Truth-Social-Kanal gepostet. Einen Tag später sahen Millionen Amerikaner die totale Sonnenfinsternis in echt, die sich am Montagnachmittag über Mexiko, die Vereinigten Staaten und Kanada zog.

Das „Time“-Magazin fühlte sich durch Trumps Video an Bilder und die Eröffnungsmusik aus Stanley Kubricks Science-Fiction-Film „2001: Odyssee im Weltraum“ erinnert. Hillary Clinton dagegen, die als Kandidatin der Demokraten 2016 gegen Trump verloren hatte, postete ihrerseits ein Foto von Trump aus dem Jahr 2017.

Es zeigt den Präsidenten, wie er – im Gegensatz zu seiner Frau Melania und seinem Sohn Barron – ohne Schutzbrille in eine totale Sonnenfinsternis blickt, wovor dringend gewarnt worden war (Bild siehe oben).

Auf der Webseite der Online-Zeitung „The Hill“ heißt es, Trumps Video reihe sich ein in mehrere ungewöhnliche Bemerkungen des Ex-Präsidenten aus jüngster Zeit. In einer Rede am vergangenen Samstag in Palm Beach, Florida, habe Trump dem amtierenden Präsidenten, Joe Biden, vorgeworfen, sich „ganz wörtlich“ beschmutzt zu haben im Oval Office im Weißen Haus.

Trumps Rede auf der Spendengala dauerte 45 Minuten, in denen er sich zunächst über Bidens Politik lustig machte, bevor er auf den weithin bekannten Resolute-Schreibtisch zu sprechen kam, ein Geschenk von Königin Victoria aus dem Jahr 1880. „Ronald Reagan hat ihn benutzt, andere haben ihn benutzt. Und er benutzt ihn“, sagte Trump über Biden. „Er ist beschmutzt worden. Und das meine ich wörtlich, was traurig ist.“