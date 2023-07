Deutschtürken auf dem Weg in den Türkei-Urlaub „Wir haben noch tausend Kilometer vor uns“

Belegte Brote, Cola und Nektarinen: An einer bulgarischen Raststätte macht Familie Erdem aus Wuppertal eine kurze Pause auf ihrem Weg nach Malatya im Osten der Türkei. „Wir sind gestern früh um acht Uhr losgefahren, und jetzt sind wir fast da“, erzählt Familienvater Özgür Erdem. „Wir haben noch tausend Kilometer vor uns.“

Der Parkplatz steht voller Autos mit Dachboxen und deutschen Nummernschildern, auf der Grünfläche werden Decken ausgerollt und den Kindern kurz Luft verschafft. Mit den Sommerferien hat für Hunderttausende türkeistämmige Deutsche der alljährliche Treck über den Balkan begonnen.

Mehr als 100.000 Auslandstürken haben seit Anfang Juni mit ihren Autos die türkische Grenze erreicht; im Laufe der Sommerferien erwarten die türkischen Behörden eine Million Menschen.

Schokolade für die Verwandtschaft in der Türkei

Dreieinhalbtausend Kilometer sind es von Wuppertal nach Malatya, und Özgür Erdem und seine Frau Hüsniye wechseln sich am Steuer ab. Eigentlich wollten sie unterwegs in Österreich oder Kroatien übernachten, doch die beiden Kinder hätten gedrängelt, erzählt Özgür Erdem, der in Wuppertal als Installateur arbeitet. „Die haben gesagt, komm, Mama, Papa, ihr könnt ja wechseln, und dann fahrt ihr einfach durch.“

Die Reise sei bisher auch überraschend glattgelaufen. „Sehr schön, überall wo wir waren“, sagt der halbwüchsige Sohn Cuan. „Wir waren in Serbien, durch Slowenien sind wir gefahren, Österreich, war total schön.“ Sogar die bulgarischen Zöllner, die bei den türkeistämmigen Autofahrern einen schlechten Ruf haben, seien nett gewesen, sagt Özgür Erdem.

„Wir haben gedacht, hier würden die versuchen, einem irgendwie Geld aus der Tasche zu zapfen. Aber die waren ganz höflich.“

Komfort durch Klimaanlagen und ausgebaute Straßen

Die Erdems passen zu viert bequem in ihren Mercedes; das meiste Gepäck ist in der Box auf dem Autodach verstaut. Özgür Erdem hat Whiskey und Schokolade für die Verwandtschaft dabei, denn „denen schmeckt die deutsche Schokolade so lecker“. Auf dem Rückweg will er den freien Platz mit Kleidung füllen, die in der Türkei wesentlich billiger ist als in Deutschland, und mit Aprikosen aus Malatya.

Anders als viele andere Familien auf dem Parkplatz fahren die Erdems in diesem Jahr zum ersten Mal mit dem Auto; bisher sind sie zum Urlaub in die Türkei immer geflogen. „Was ich von meinen Eltern hörte: ohne Klimaanlage und dann kilometerlange Staus, also das war früher stressig“, sagt Özgür Erdem, dessen Eltern den Treck vor einer Generation schon machten. „Aber heute haben die Autos Klimaanlage, und die Fahrbahnen sind ein bisschen ausgebaut, und dann haben wir uns gesagt, probieren wir es mal.“

Gehobener Klasse sind die Limousinen, Geländewagen und Kleinbusse auf der Raststätte, die meisten haben Kennzeichen aus Nordrhein-Westfalen. In dem Bundesland, das letzte Woche als erstes in die Ferien startete, lebt jeder dritte deutsche Bürger mit türkischen Wurzeln.

Sie haben dieses Jahr eine Extraportion Glück: Wegen ihres frühen Ferienbeginns können sie diesmal rechtzeitig zum islamischen Opferfest bei ihren Verwandten sein. Das Fest ist vom Rang vergleichbar mit Weihnachten, wandert aber durch das Jahr.

Alle fliegen zu lassen, sei zu teuer, sagt Cetinkaya: „Wenn ich mit der kompletten Familie fliegen würde, kostet mich das 4000 bis 5000 Euro. Mit Auto hin und zurück sind es 1500 Euro, sagen wir mal 2000 Euro allerhöchstens. Du hast dann aber immer noch zweitausend, dreitausend in der Tasche, die du da drüben ausgeben kannst.“

Seine Frau, vier Töchter und der kleine Sohn reisen im Auto mit Cetinkaya, der als Bauleiter im Tagebau bei Aachen arbeitet. Die Dachgepäckbox sei vor allem mit den Outfits der Mädchen gefüllt, sagt der Familienvater mit einem Zwinkern: „Weil die Tasche ja immer zu den Schuhen passen muss.“ Die Familie fährt jedes Jahr aus Duisburg nach Zentralanatolien.

„Ich bin es gewohnt und das Auto auch“, sagt Cetinkaya. „Aber ich fahre nicht schnell, nur normales Tempo, weil ich Familie dabei habe – die hat man nicht nur einmal und nicht zweimal.“ In Kayseri, wo die Familie ein Haus besitzt, will Cetinkaya das Grab seines Vaters besuchen und ansonsten „relaxen, essen, trinken, spazieren gehen“.

Eine Parkbucht weiter rollt Funda Süner aus Gladbeck die Teppiche und Decken ein, die sie zum Picknick neben ihrem Kleinbus auf einer Grasböschung ausgelegt hatte. „So, seid ihr alle satt?“, fragt sie ihre Familie und die ihrer Schwester, deren Wagen nebenan parkt. „Denn jetzt fahren wir richtig durch bis abends.“

Ins westtürkische Aydin wollen die Süners in diesem Jahr fahren, denn ihre Ursprungsregion im südanatolischen Hatay ist vom Erdbeben zerstört. Verwandtenbesuch fällt deshalb diesmal aus, sie wollen stattdessen Urlaub am Meer machen. Statt 1800 weitere Kilometer nach Hatay haben sie von der Raststätte aus diesmal nur noch tausend Kilometer zu fahren.

„Die wollen wir heute noch schaffen“, sagt die sechsfache Mutter, die mit lila Kopftuch und rotem Lippenstift auch nach 2000 Kilometern auf der Autobahn noch aussieht wie ein Fotomodell. „Ich habe ja einen sehr, sehr guten Fahrer an meiner Seite, meinen Ehemann.“ Sie kümmert sich dafür um die Kinder, die aber gut mitmachen würden – von der 16-jährigen bis zur Zweijährigen.

„Klar gibt es da manchmal Streitigkeiten untereinander, aber das wird dann ganz schnell geschlichtet“, erzählt sie. „Wir wissen, wenn die Kinder ein bisschen kaputt sind. Dann halten wir einfach an, die toben ein bisschen, dann kriegen sie ordentlich was zu trinken, und wir steigen wieder ein.“

Chinesische Fertignudeln hat Funda Süner auf der Grasböschung am Parkplatz für die Kinder gekocht. „Das ist so praktisch“, sagt sie. „Ich habe meinen Camping-Kocher, meinen Topf, dann die Nudeln rein, ein bisschen Wasser. Die Kinder freuen sich und sind satt.“ Für ihren Mann am Steuer gab es dazu noch starken türkischen Tee – „der hält richtig wach“.

Großes Gesprächsthema beim Picknick ist das zweijährige Nesthäkchen, das auf der Fahrt trocken geworden ist. „Die Kleine sieht, dass jeder sagt, ich muss auf Toilette, ich muss auf Toilette“, erzählt die Mutter. „Und dann kam sie an: Mama, ich muss zur Toilette.“ Windeln braucht sie jetzt nicht mehr.

Wie viele Reisende auf der Raststätte sind die Süners schon in zweiter Generation unterwegs auf dieser Strecke und wissen die ausgebauten Autobahnen und Grenzstationen zu schätzen. Im Vergleich zu den Fahrten ihrer eigenen Kindheit mit ihren neun Geschwistern hätten ihre Kinder es heute bequem, sagt Funda Süner.

Das große Reisen hat gerade erst begonnen

„Wir sind damals mit zwölf Mann ohne Klimaanlage durch Jugoslawien gefahren,“ erzählt sie. „Das war extrem gefährlich.“ Auch in Griechenland seien die Straßen damals schlecht gewesen, und die Strecke führte durch die Berge. „Also, es war verdammt schwierig“, sagt Süner. „Wir hatten Angst, und wir waren erschöpft.“

Heutzutage sind Staus an den Grenzen das größte Hindernis. Sieben Stunden lang warteten die Süners voriges Jahr am Grenzübergang von Serbien nach Bulgarien. Funda Süner graute es schon davor, doch diesmal ging alles glatt. „Mein Mann sagte: Da ist die Grenze, und ich sagte: Das kann nicht sein – wo ist der Stau?“

Letztes Nadelöhr ist die Grenze zwischen Bulgarien und der Türkei, wo derzeit täglich mehr als tausend Autos aus Deutschland ankommen. Dabei hat der große Treck gerade erst begonnen: Wenn in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Hessen – wo zusammen die Hälfte der drei Millionen Deutsch-Türken lebt – die Ferien beginnen, wird es einen weiteren Schub auf der Balkanstrecke geben.

Funda Süner verstaut die Teppiche und Decken im Wagen. Ihr Mann raucht noch eine Zigarette, bevor er sich wieder ans Steuer setzt, die Kinder klettern auf ihre Sitze. Es ist früher Nachmittag. Bis zum späten Abend, zweieinhalb Tage nach der Abfahrt in Gladbeck, will die Familie in Aydin ankommen.

Erst wenn im August das neue Schuljahr in Nordrhein-Westfalen ansteht, werden sich die Süners und hunderttausende andere Deutsch-Türken wieder auf die Piste machen: zum großen Treck zurück nach Deutschland.