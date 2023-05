Die 89-Jährige will nicht gehen Dianne Feinstein befeuert die Debatte um eine Überalterung der US-Politik

Es ist eine Kunst, die nur wenige wirklich beherrschen: das eigene Karriereende selbst zu bestimmen – und zwar rechtzeitig. Das gilt für Sportler, aber vor allem auch für Politiker. Aufzuhören fällt schwer, vor allem am Ende einer jahrzehntelangen Karriere. Wer den richtigen Zeitpunkt verpasst, läuft nicht nur Gefahr, vom Hof vertrieben zu werden, sondern auch, sein eigenes Erbe zu beschädigen.

Dianne Feinstein, die älteste US-Senatorin, riskiert das gerade. Gewählt ist die 89-Jährige, die am 22. Juni 90 wird, bis Anfang 2025. Zu diesem Zeitpunkt wäre sie auch die dienstälteste US-Senatorin der Geschichte.

Doch seit März, als sie mit einer Gürtelrose ins Krankenhaus eingewiesen wurde, war sie nicht mehr in Washington. Zudem wird schon länger über ihre schwindenden geistigen Fähigkeiten spekuliert. So vergaß sie Mitte Februar offensichtlich, dass sie bereits angekündigt hatte, nicht noch einmal zu kandidieren.

Bisher weigert sie sich, ihren politischen Ruhestand vorzuziehen. Sie wolle ihre Amtszeit regulär zu Ende bringen und erst dann aufhören. In dieser Woche, so heißt es, werde sie in die amerikanische Hauptstadt zurückkehren.

Die Demokraten brauchen jede Stimme im Senat

Angesichts der knappen Mehrheit der Demokraten im Senat – derzeit nur eine Stimme – ist sie längst zu einem Risikofaktor für ihre Partei und die Agenda von Präsident Joe Biden geworden. So kann beispielsweise der Justizausschuss knapp zwei Dutzend, von Biden ernannte Kandidaten für Richterstellen auf Bundesebene nicht bestätigen, da Feinsteins Abwesenheit den Republikanern eine Blockademöglichkeit gibt. Fast jede zehnte US-Bezirksrichterstelle ist momentan nicht besetzt.

Angesichts der im kommenden Jahr anstehenden Präsidentschaftswahl beunruhigt das viele Demokraten zu Recht. Denn der Einfluss von Richtern auf das Zusammenleben der Amerikaner ist groß, etwa beim Abtreibungs-, Waffen- oder beim Wahlrecht.

Und: Bundesrichter werden auf Lebenszeit ernannt. Jeder Präsident rühmt sich inzwischen damit, wie viele Richter er ernennen konnte.

Das Grummeln wird lauter

Gut möglich, dass der Biden-Regierung nicht mehr viel Zeit bleibt, hier möglicherweise für Jahrzehnte richtungweisende Spuren zu lassen. Auch darum nehmen die Stimmen zu, die Feinstein zum Rückzug auffordern.

Das Grummeln wird selbst bei ihr Wohlmeinenden lauter. So erklärte ihr Nachfolger an der Spitze des Justizausschusses, Senator Dick Durbin, am Wochenende, er wolle sie fair behandeln, aber ihre Abwesenheit wirke sich aus.

Angesichts der einzigartigen politischen Karriere der Demokratin ist das eine fast tragische Entwicklung. Feinstein setzte Maßstäbe, durchbrach Glasdecken – vor allem 1992 als erste Senatorin überhaupt aus Kalifornien.

Aber schon die Umstände, die 1978 die erste Präsidentin des Board of Supervisors an die Spitze San Francisco katapultierten, machten aus ihr eine politische Heldin. Ein ehemaliger Stadtratskollege ermordete damals den Bürgermeister George Moscone und den Stadtrat (Supervisor) Harvey Milk, den ersten offen schwulen amerikanischen Politiker.

Sie war die erste Bürgermeisterin von San Francisco

Feinstein fand den mit fünf Kugeln erschossenen Milk in seinem Büro unweit ihres eigenen. Um seinen Puls zu fühlen, presste sie den Finger in eine seiner Schusswunden. Sie war es dann auch, die den Mord an den beiden Politikern auf den Rathausstufen verkündete.

Aufgrund ihrer Position war es an ihr, das politische Vakuum zu füllen – sie stieg auf und wurde die erste Bürgermeisterin der Westküstenmetropole. 1979 gewann sie die Wiederwahl und schied am 8. Januar 1988 aus dem Amt.

Die Jungen machen Druck

Frauen verdanken ihr viel, gerade die Jüngeren in ihrer Partei. Und dennoch sind es nun sie, die Feinstein unter Druck setzen. Alexandria Ocasio-Cortez zum Beispiel, die Linken-Ikone aus New York.

Sie forderte Feinstein unverhohlen zum Rücktritt auf. Deren Weigerung, ihren Sitz zu räumen, schade den Interessen von Frauen, erklärte die 33-Jährige mit Verweis auf die Abtreibungsdebatte.

Auch das Editorial Board der liberalen „New York Times“ legte Feinstein vor wenigen Tagen den Rücktritt nahe – trotz all ihrer Verdienste etwa um schärfere Waffengesetze, wie die Zeitung betonte.

Wenn sie ihre Pflichten nicht mehr erfüllen könne, so die Zeitung, solle sie den Weg frei machen für einen Nachfolger. Und wenn sie diese Entscheidung nicht selbst treffen könne, sollten der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, und andere Kollegen ihr und der Öffentlichkeit das klarmachen.

65,3 Jahre beträgt das Durchschnittsalter des Senats

Feinstein steht aber auch für einen Senat, dessen derzeitiges Durchschnittsalter von 65,3 Jahren in der amerikanischen Geschichte nur einmal höher lag: im Jahr 1789. Schumer ist ebenfalls bereits 72.

Dazu kommen diverse 80-Jährige: Der Republikaner Chuck Grassley ist wie Feinstein 89 und sitzt seit 42 Jahren im Senat. Minderheitsführer Mitch McConnell ist 81, und damit genauso alt wie der Unabhängige Bernie Sanders, der 2020 Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden wollte. Auch McConnell war nach einem Sturz im März sechs Wochen lang nicht in Washington.

Im Repräsentantenhaus sank das Durchschnittsalter zwar zuletzt leicht auf 57,9 Jahre. Aber auch die erst im Januar abgelöste Sprecherin der Kongresskammer, Nancy Pelosi, und ihr Fraktionskollege Steny Hoyer sind bereits 83.

Und dann ist da noch Joe Biden. Er ist ebenfalls bereits 80 Jahre alt, und damit älter als je ein US-Präsident vor ihm. 2024 will er für eine zweite Amtszeit kandidieren, an deren Ende er 86 wäre. Aufflackernde Debatten um sein Alter versucht er mit Witzen auszutreten. Die Diskussion um Feinstein kommt für ihn zur Unzeit.