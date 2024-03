Die Hamas, Gaza und der Geiseldeal „Ich rechne mit einem langen, verlustreichen Guerillakrieg“

Herr Croitoru, es zeichnet sich womöglich ein neuer Geiseldeal zwischen Israel und der Hamas ab. Wer dürfte mehr profitieren: die Terrororganisation oder die Regierung in Jerusalem?

Das ist schwierig zu beantworten. Beide Konfliktparteien sind zumindest an einer vorübergehenden Lösung interessiert. Aber es ist schon so, dass die Hamas jede Errungenschaft in den Verhandlungen für sich als Sieg verbuchen würde – was die Israelis gerne verhindern möchten.