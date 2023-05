Die „Kuschel-Kommunisten“ von Leningraz Das erstaunliche Comeback der Ultralinken in Österreich – ein Vorbild für Europa?

Festspiele, Geburtsstadt von Mozart und das Leben der singenden Familie Trapp, die einst in die USA auswanderte. Dafür ist die österreichische Stadt Salzburg im Ausland bisher bekannt – und neuerdings auch für politische Überraschungen. Bei den Landtagswahlen Ende April erreichte die Kommunistische Partei Österreich (KPÖ) 11,7 Prozent der Stimmen, zuvor lag die Partei bei etwa 0,4 Prozent.

Doch das ist nicht alles: Bei den Gemeinderatswahlen 2021 im steirischen Graz wurde die KPÖ sogar stärkste Kraft. Die zweitgrößte Stadt Österreichs wird seither von KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr regiert.

Man kann jetzt über „Leningraz“ witzeln, das Wahlergebnis als lokales Phänomen abhaken oder sich fragen, wie das passieren konnte – und was sich daraus lernen lässt. Denn schaut man sich in Europa um, sind solche Erfolge für die Kommunisten rar oder beschränken sich auf einzelne Dörfer, wie Le Martinet in Frankreich, wo die KP 2021 auf 95,1 Prozent kam. Mit dem Zerfall der Sowjetunion 1989 ging es für die meisten kommunistischen Parteien jedenfalls steil bergab.

Manchen haben sich in Linksbündnisse gerettet, oder versucht ihren Namen zu ändern. Andere, wie die französische „Parti communiste français“ trennte sich von Hammer und Sichel im Logo, um in ein modernes Gewand zu schlüpfen – vergeblich: Sie kam zuletzt nur auf 2,7 Prozent.

Es ist ein Wahlerfolg trotz des Namens und nicht wegen. Thomas Hofer, Politikberater

Österreichs Kommunisten wollten sich vom K im Namen nicht verabschieden. „Es ist ein Wahlerfolg trotz des Namens und nicht wegen“, relativiert der österreichische Politikberater Thomas Hofer, der in den USA politisches Management studiert hat.

Ausschlaggebend waren vor allem die handelnden Personen, wie der Salzburger Kandidat Kay-Michael Dankl – „ein ausgezeichneter Kommunikator, der mit sonorer, bedächtiger Stimme besonnen und nie überspitzt die Punkte gesetzt hat“. Die Themen waren auf einige wenige wie Wohnen konzentriert und bestens kampagnisiert, erzählt er.

Der Spitzenkandidat der Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ), Kay-Michael Dankl. © dpa/APA/Barbara Gindl

In einem YouTube-Video zeigte sich Dankl mit Golftasche vor einem Nobelclub in Salzburg, der dort eine Fläche von 160.000 Quadratmeter für nur 1.200 Euro pro Monat gepachtet hat. Eine Summe, für die eine durchschnittliche Familie nicht einmal mehr eine Wohnung in Salzburg bekomme, so Dankl. „Das ist eine adäquate Social Media-Kommunikation, die man in einer althergebrachten Partei nicht vermuten würde“, erklärt der Politikberater.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Fokus auf ein großes Thema: Bezahlbares Wohnen

Fragen nach gerechter Verteilung, vor allem nach bezahlbarem Wohnen bescherten auch den Kommunisten in Graz ihren Erfolg. Wobei die steirische Stadt seit Jahren eine dunkelrote Bastion ist – lange angeführt von Ernest Kaltenegger, der sich als Wohnbaustadtrat einen Namen gemacht hat.

Thomas Hofer, selbst Steirer, erinnert sich an den Politiker, der aus seiner Sicht „eine Art Kuschel-Kommunismus“ eingeführt hat. „Es wurde versucht, Nähe aufzubauen, durchaus authentisch, nachvollziehbar und glaubwürdig – aber auch sehr populistisch.“

Spitzenkandidatin Elke Kahr (KPÖ) spricht anlässlich der Gemeinderatswahl im österreichischen Graz. © dpa/Erwin Scheriau

Seiner Nachfolgerin Elke Kahr sei dies ebenfalls gelungen. Sie baute zudem ein „hochprofessionelles Bürgerinnen-Service“ auf, wo Menschen abgeholt wurden. Die Basisarbeit gilt als wesentlicher Baustein für den Erfolg der österreichischen KPÖ.

Auch der Salzburger Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl ist immer wieder in Stadtteile gegangen, wo die Probleme virulenter sind als anderswo, so Hofer. „Er hat das schon lange vor dem Wahlkampf gemacht und sich damit eine Glaubwürdigkeit aufgebaut.“

Einen Teil seines Gehalts habe er gespendet. Die Idee hatte übrigens auch die rechte FPÖ unter ihrem damaligen Parteichef Jörg Haider – die Summe sollte in einen Sozialtopf für Bedürftige fließen; bekannterweise ließen deren Funktionäre aber besonders häufig Geld ins eigene Täschchen wandern.

Die neue Wasserscheide in der Politik ist weniger das links und rechts, sondern das oben und unten. Thomas Hofer, Politikberater

Dass die KPÖ nun den Rechten das Wasser abgegraben hat, lässt sich nicht feststellen. Ihre Stimmen holte sie aus sämtlichen Lagern von Sozialdemokraten, Grünen, sowie den liberalen Neos (Österreichs Pendant zur FDP, Anm.). Vor allem aber habe sie bei den Nichtwählern reüssiert und so vielleicht den Zuwachs bei der FPÖ gebremst, die für Menschen ohne ideologische Zuordnung als Protestpartei infrage gekommen wäre, so Hofer.

Die wirtschaftliche angespannten Situation, gestiegene Lebenshaltungskosten und die Frage nach gerechter Verteilung sorgten dafür, dass sie in diesem Bereich reüssieren konnten. „Die neue Wasserscheide in der Politik ist weniger das links und rechts, sondern das oben und unten“, erklärt Hofer.

Frankreich ist längst zweigeteilt in oben und unten

In Frankreich ist die Gesellschaft längst nach diesem Schema zweigeteilt. Besonders offensichtlich zeigte sich das bei den Protesten der Gelbwesten und jetzt bei der Debatte um die Rentenreform. Darüber hinaus wächst der allgemeine Unmut gegenüber dem politischen System. Eine Chance für Frankreichs zersplitterte Linke und die Kommunisten, könnte man meinen.

Zuletzt haben sich Sozialisten, Kommunisten, Grüne und die extrem linke „La France Insoumise“ unter Führung von Jean-Luc Mélenchon zu dem Bündnis NUPES zusammengeschlossen. Doch große politische Erfolge blieben bisher aus. In der Rentendebatte liegen sie in Umfragen hinter der extremen Rechten.

Der Vorsitzende der französischen Linkspartei La France Insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, hält eine Rede während einer Demonstration am 1. Mai. © AFP/Geoffrey van der Hasselt

Etablierte Parteiensysteme weiter in Auflösung

Frankreich zeigt, dass sich der Erfolg der Kommunisten in Österreich in anderen Ländern nicht einfach kopieren lässt. Allerdings gibt es europaweit Entwicklungen, die einen solchen Erfolg theoretisch möglich machen.

So sieht zum Beispiel Wolfgang Schroeder, Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin (WZB), die etablierten Parteiensysteme weiter in Auflösung oder in Transformation. Er ortet einen „unglaublich großen Vertrauensverlust, der zwischen der Bevölkerung und den Parteien und Institutionen eingetreten ist“. Dieser könne unter bestimmten Bedingungen von Kräften genutzt und bespielt werden, die man eigentlich längst abgeschrieben hat.

Die Linke hat eher die sozioökonomische Frage thematisiert, die neue Rechte wiederum erkannte, dass der Weg zur gesellschaftlichen Macht über die soziokulturelle Frage geht. Wolfgang Schroeder, Politologe

„Die primäre Ideologie spielt aber eine gar nicht so entscheidende Rolle, sondern die Fähigkeit, Nicht-Konformität, Anti-Establishments, Zorn und Protest zu bündeln“, erklärt Schroeder.

Vielen Parteien oder Bewegungen links der Sozialdemokraten ist dies bisher nicht gelungen, trotz zahlreicher Ereignisse, die das hätten begünstigen können. Der Politologe erinnert an die globale Finanzkrise in den Jahren 2008/2009.

Die Proteste der Occupy-Wall-Street-Bewegung. © J. Lane/p-a/dpa

Die Form, in der die Linken die Krise thematisierten, hätte nicht die Zornigen erreicht, die sie erreichen wollte, stellt Schroeder fest. „Die Linke hat eher die sozioökonomische Frage thematisiert, die neue Rechte wiederum erkannte, dass der Weg zur gesellschaftlichen Macht über die soziokulturelle Frage geht.“ Am Ende hätte man sich nicht mehr über Banken empört, die Länder in Südeuropa ausgepresst haben, sondern über „die faulen Griechen“.

Dass sich eine Partei etabliert, die ökonomische und soziokulturelle Fragen zusammenbringt, schließt er vor dem Hintergrund einer möglichen Parteigründung durch die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht nicht aus.

Putin und Sowjet-Nostalgie: Wird das „alte Erbe“ der KPÖ noch gefährlich?

Sowohl in Graz als auch Salzburg gibt es diese Politiker. Und sie braucht es auch, sollte die KPÖ bei den Nationalratswahlen 2024 bundesweit antreten. In Umfragen liegt sie bei sieben Prozent. Ihr „altes Erbe“, allen voran das K im Namen, könnte aber noch zum Problem werden und den anderen Parteien Stoff für Kritik liefern, glaubt der österreichische Politikberater Hofer.

Positionen zum Krieg in der Ukraine und Fragen zu Russland und den ehemaligen Sowjetstaaten haben die Kommunisten immer wieder in Erklärungsnot gebracht. Die Meinungen sind unterschiedlich und wenn sich etwa ein Landtagsabgeordneter – in diesem Fall einer aus den Reihen der steirischen KPÖ – im belarussischen Staatsfernsehen wohlwollend über das Regime äußert, bestätigt das die Kritik.

Der Salzburger Spitzenkandidat Kay-Michal Dankl, studierter Historiker, ist um größtmögliche Abgrenzung bemüht. „Es ist eindeutig ein Angriffskrieg“, sagt er zum russischen Überfall auf die Ukraine. Genauso wie die Grazer Bürgermeisterin, die im Ukraine-Krieg und dem Sozialismus des früheren Ostens „viele schreckliche Dinge“ sieht. „Da gibt es überhaupt nichts zu deuteln oder zu verteidigen“, sagte Kahr im Interview mit der Welt.

Die Grazer Bürgermeisterin orientiert sich zudem lieber an ihren Genossen in Westeuropa, wie etwa den portugiesischen Kommunisten, den französischen oder an der italienischen KP.

In Italien fehlt der Linken ein gemeinsames Dach

Dort, im Süden, sieht deren Lage aber alles anderes als gut aus. In der Nachkriegszeit war die „Partito Comunista Italiano“ mit fast zwei Millionen Mitgliedern die größte kommunistische Partei außerhalb der Sowjetunion und avancierte zur Massenpartei. Ihre Bürgermeister regierten in Rom, Neapel oder Bologna, zu Spitzenzeiten kam die Partei bei Wahlen schon mal auf 34 Prozent (1976).

Mit dem Fall der Berliner Mauer und des Eisernen Vorhangs setzte die Loslösung vom Kommunismus, hin zur Sozialdemokratie ein. Wolfgang Schroeder hält die Linke in Italien für gescheitert. „Sie ist fragmentiert und hat kein gemeinsames Dach. Sie schafft es auch nicht, sich auf gemeinsame Kandidaten zu einigen, so dass die Rechte einen strategisch strukturellen Vorteil hat.“

In Spanien will eine Kommunistin Ministerpräsidentin werden

In Spanien wiederum, wo die Kommunisten ab 1983 nur mehr in einem Bündnis der Vereinigten Linken (IU) zu den Wahlen angetreten ist, konnten sie bisher überleben.

Starke Konkurrenz bekam sie 2014 von der linksalternativen „Podemos“, der sie sich anschloss, die danach zu Unidas Podemos (UP) wurden. Mittlerweile regiert man zusammen mit den Sozialisten unter Ministerpräsident Pedro Sánchez.

Spaniens stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für Arbeit und Sozialwirtschaft Yolanda Diaz. © AFP/Josep Lago

Arbeitsministerin Yolanda Díaz, eine Kommunistin, die zu den beliebtesten Politikerinnen des Landes gehört, reist seit Monaten durchs Land, um die Forderungen und Nöte der Menschen kennenzulernen. Sie will mit „Sumar“ das linke Spektrum einen und erste Ministerpräsidentin werden.

Politologe Wolfgang Schroeder konstatiert, dass viele kommunistischen Parteien in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zwar implodiert sind, es aber immer ein Fortleben gab. „Sie haben versucht, ihre Punkte zu machen und haben eine Chance.“ Das zeige sich in Österreich.