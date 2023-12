Die Lage im Al-Awda-Krankenhaus in Nordgaza „Es gibt hier keinen Ort zum Leben mehr“

Die Lage in den Kliniken im Gazastreifen ist katastrophal. Nur vier von 24 Krankenhäusern im Norden funktionieren nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation noch stark eingeschränkt. Der 40-jährige Mohammed Salha arbeitet im Al-Awda-Krankenhaus in Dschabalia, als Kontrollleiter des Vereins Al-Awda Health and Community Association, einer 1985 gegründeten NGO. Er berichtet am Montag über Whatsapp-Nachrichten von den Zuständen in dem Gebäude und von der Belagerung des Krankenhauses durch das israelische Militär, die seit dem 5. Dezember andauert.