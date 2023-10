„Die Realität ist äußerst düster“ Wohin steuert Indien?

Wie ist die Situation in Indien derzeit? Wo sehen Sie Ihr Land?

Indien nimmt seinen Platz neben den Großmächten von heute ein. Vor wenigen Wochen ist es unserem Land gelungen, eine Sonde auf dem Mond zu landen. Es hat einen Gipfel der G20-Länder ausgerichtet – und ständig wird uns gesagt, dass es die fünftgrößte Volkswirtschaft sein wird. Die Realität ist jedoch äußerst düster. In Indien befindet sich die Demokratie in einer Art Dauerstresszustand. Die Opposition und die Medien werden und wurden erfolgreich unterdrückt.