„Die Stimmung im Land ist nicht mehr gut“ Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt in Ukraine eingetroffen

Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt ist zu einem mehrtägigen Besuch in der Ukraine eingetroffen.

„Ich werde hier im Land unterwegs sein und in Kiew, und für mich ist ganz klar: Die Stimmung im Land ist nicht mehr gut“, sagte die Grünen-Politikerin am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Kiew.

Das liege an der schleppenden Unterstützung und der Frage, ob die USA die Ukraine weiter unterstützten. „Ich glaube, dass wir alles tun müssen, was wir können“, betonte die Bundestagsvizepräsidentin. Es müssten die von der Europäischen Union zugesagte Munition und auch die Taurus-Marschflugkörper geliefert werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Auf europäischer Ebene müssten finanzielle Lösungen für weitere Munitionskäufe gefunden werden. „Denn es geht hier auch um unsere Sicherheit“, hob sie hervor.

Göring-Eckardt will in Ukraine Gespräche führen

Zum Besuchsprogramm gehören unter anderem Gespräche mit dem ukrainischen Parlamentspräsidenten Ruslan Stefantschuk, dem Leiter der Staatlichen Agentur für Wiederaufbau, Mustafa Najem, und mit Vertretern der Zivilgesellschaft.

Geplant sind auch Fahrten in zwei Dörfer im Gebiet Tschernihiw, die von russischen Truppen besetzt waren. Anschließend reist Göring-Eckardt in die südukrainische Hafenstadt Odessa und dann weiter in die benachbarte Republik Moldau.

Die Ukraine wehrt seit beinahe zwei Jahren mit westlicher Unterstützung eine russische Invasion ab. (dpa)