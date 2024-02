Bundestags-Vizepräsidentin Göring-Eckardt „Ich verstehe gerade im Osten eine Veränderungsmüdigkeit“

Frau Göring-Eckardt, fühlen Sie sich eigentlich sicher, wenn Sie in Thüringen unterwegs sind?

Ich bin schon angemacht, angeschrien, angefeindet worden. Das passiert auf der Straße oder beim Joggen. Das passiert im Netz. Das macht mich ehrlich gesagt aber noch entschiedener. Ich werde an keiner Stelle auf irgendetwas verzichten oder zurückweichen, weil irgendjemand meint, sich in den Weg stellen zu müssen oder mich zu bedrohen. Das ist eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe.