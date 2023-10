Die Terrororganisation Hamas Wer sind die Köpfe hinter dem Angriff auf Israel?

Es war ein Angriff, der aus dem Nichts kam: Die Attacke der radikalislamischen Hamas aus dem Gazastreifen traf Israel am Samstag vollkommen überraschend. Seitdem wird darüber spekuliert, wie der Terrororganisation dieser Schlag gegen eine der fortgeschrittensten Armeen der Welt gelingen konnte und wie er vorbereitet wurde, ohne dass die israelischen Geheimdienste dies mitbekamen.

Drei Experten erklären, wer die führenden Köpfe der Terrororganisation sind und wer hinter dem Anschlag steckt.

Wie ist die Hamas aufgebaut?

„Die Terrororganisation Hamas ist insofern eine demokratische Bewegung, als die formale Autorität und die Führungspositionen durch interne Wahlen bestimmt werden“, erklärt Experte Erik Skare gegenüber dem Tagesspiegel. An der Spitze steht der sogenannte Schura-Rat, der das Politbüro der Bewegung wählt.

Erik Skare forscht an der Universität Oslo und an Sciences Po Paris zu islamistischen Bewegungen.

„Der Schura-Rat hat die gesetzgebende Gewalt innerhalb der Bewegung. Er hat das letzte Wort bei allen politischen Entscheidungen und bestimmt die Strategie und die Ziele der Hamas.“ Der Rat kann zudem das Politbüro auflösen.

„Entscheidungen werden also nicht von einem oder mehreren ‚starken Männern’ innerhalb der Hamas getroffen, sondern von den formalen Strukturen und den bürokratischen Verfahren, die innerhalb der Hamas vorgeschrieben sind“, sagt Skare.

Wer hat die Fäden in der Hand?

Trotzdem gibt es natürlich Personen, die besonderen Einfluss ausüben. Dabei muss zwischen der politischen und der militärischen Führung der Hamas unterschieden werden. An der Spitze des Politbüros steht Ismail Hanija als Anführer der Hamas. Vom Schura-Rat wurde er 2021 für vier weitere Jahre im Amt bestätigt. Er soll sich seit einigen Jahren in der Türkei und in Katar aufhalten.

Hamas-Chef Ismail Hanija © dpa/dpaweb/A2800 EPA ALI ALI

In einer Fernsehansprache wandte sich der Hamas-Führer am Samstag an die arabischen Staaten: Ihre Verhandlungen um die Normalisierung der Beziehungen zu Israel würden nichts zur Lösung des Konflikts um Palästina beitragen. Er drohte, dass der gewaltsame Kampf bis in die Westbank und nach Jerusalem ausgedehnt würde.

Zuvor war Hanija Hamas-Chef im Gazastreifen. Auf diesem Posten beerbte ihn 2017 Yahya Sinwar. Dieser habe vor allem Autorität „wegen seiner langjährigen Mitgliedschaft im bewaffneten Flügel der Organisation und mehr als zwei Jahrzehnten in israelischen Gefängnissen“, sagt Skare, der an der Universität Oslo und an Sciences Po in Paris zu islamistischen Organisationen forscht.

Yahya Sinwar leitet die Hamas im Gazastreifen. © imago/ZUMA Press/Ashraf Amra

Auch Experte Mouni Rabbani hält Sinwar für eine entscheidende Figur. „Aufgrund seiner Vita und seines Charismas hat er mehr Einfluss auf die Entscheidungsfindung der Bewegung als die offizielle politische Führung“, sagt er im Gespräch mit dem Tagesspiegel.

Mouin Rabbani arbeitet als Analyst und Autor zum Nahostkonflikt und zu palästinensischer Politik.

Der in der Bevölkerung am meisten bewunderte Hamas-Führer sei Mohammed Deif, der Chef der Kassam-Brigaden, des militärischen Arms der Hamas, erklärt Oraib Rantawi, der in Amman einen Thinktank leitet. Deif soll den Oberbefehl über den Großangriff auf Israel gehabt haben. In einer am Samstag veröffentlichten Audiobotschaft sagte er, man werde „den israelischen Verbrechen“ ein Ende setzen.

Ein Fahndungsfoto des Chefs der Kassem-Brigaden der Hamas, Mohammed Deif. © AFP/HO

Israelische Sicherheitsdienste jagen Deif schon seit Jahren, gefangen wurde er bislang jedoch nicht. Er soll zahlreiche Attentatsversuche überlebt haben. Bei einem israelischen Luftangriff verlor er 2006 ein Auge, beide Beine und einen Arm. Das habe seinem Einfluss jedoch keinen Abbruch getan, betont Rantawi gegenüber dem Tagesspiegel. Im Gegenteil: Es verleihe ihm bei vielen Menschen quasi einen Heldenstatus.

Oraib Rantawi ist Gründer und Leiter des jordanischen Thinktanks Al Quds Center for Political Studies.

Wer steckt hinter den Anschlägen?

„Natürlich wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht, wer genau die Anschläge geplant hat“, sagt Skare. „Aber es ist klar, dass der Iran vor den Anschlägen grünes Licht gegeben hat und dass er bei der Vorbereitung der Anschläge mit der Hamas zusammengearbeitet hat.“

Auch für Rabbani steht fest: „Eine Entscheidung dieses Ausmaßes kann nicht von der militärischen Führung ohne Konsultation und Zustimmung ihrer Partner und der verschiedenen Regionen, in denen die Bewegung präsent ist, getroffen worden sein.“ Deshalb sei dies mit Sicherheit keine Einzelgänger-Aktion der militärischen Führung der Hamas gewesen. „Auch wenn man sich die Raffinesse der Operation ansieht, scheint die Hamas hier von der Erfahrung der Hisbollah profitiert zu haben“, sagt Rabbani.

Von wem wird die Hamas unterstützt?

Die wichtigsten externen Partner seien Katar und der Iran, erklärt Oraib Rantawi. Beim Iran handele es sich keineswegs um einen Wunschpartner für die Hamas. Die enge Zusammenarbeit habe sich ergeben, nachdem in den vergangenen Jahren immer mehr arabische Staaten als Unterstützer weggebrochen seien. Der Iran versorge die Hamas und auch den „Islamischen Dschihad“ mit Waffen, während Katar finanzielle Hilfe leiste. „Die Regierung von Katar bringt mit Wissen der Israelis regelmäßig Koffer voller Bargeld nach Gaza“, bestätigt auch Rabbani.

Mit Blick auf die Versorgung der Hamas mit Raketen erläutert Erik Skare: „Da es offensichtlich schwierig ist, große moderne Raketen aus dem Iran nach Gaza zu schmuggeln, hat der Iran einen Großteil seiner Bemühungen darauf gerichtet, Ingenieure der Hamas und des Islamischen Dschihad für die Montage und den Bau von Raketen in Gaza auszubilden. So müssen nur noch die benötigten Teile in den Gazastreifen geschmuggelt werden“, sagt Skare.

Wird der Anschlag der Hamas nutzen?

In der jetzigen Situation stärkt die Attacke die Hamas, sagt Rabbani. „Was in den vergangenen Tagen geschehen ist, hat das Ansehen der Hamas in der palästinensischen Öffentlichkeit und in der gesamten arabischen Welt offensichtlich enorm gefördert“, sagt er. Die Attacke habe die Palästinensische Autonomiebehörde weiter geschwächt. „Die Frage ist allerdings: Was wird nach dem israelischen Gegenschlag von der Hamas übrig bleiben? Oder was wird überhaupt vom Gazastreifen übrig bleiben, wenn sich der Staub gelegt hat?“, meint Rabbani.

Erik Skare sieht in dem Angriff einen Bruch mit einem Muster der vergangenen Jahre. „Als die Hamas 2007 die Macht im Gazastreifen übernahm, sah sich die Bewegung plötzlich mit den alltäglichen Aufgaben einer Regierungspartei konfrontiert“, sagt er. Dies habe eine Lücke entstehen lassen, in die der Islamische Dschihad vordringen konnte.

„Während sich die Hamas mit der Realpolitik auseinandersetzen musste, konnte sich der Islamische Dschihad weiterhin als prinzipientreuer Verfechter der palästinensischen Rechte darstellen und für die vollständige Befreiung Palästinas eintreten“, sagt Skare.

„Dies ist der erste Angriff aus dem Gazastreifen seit langem, bei dem die Hamas nicht widerwillig in den Konflikt hineingezogen wurde, sondern der ausschließlich nach den Bedingungen der Hamas durchgeführt wurde“, erklärt Skare. Er könne als Versuch gesehen werden, „wieder das Ruder zu übernehmen und sich als die authentische palästinensische Führung zu präsentieren.“