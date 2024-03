Donald Trump bekennt sich zur Nato „Was ich sage, ist eine Art zu verhandeln“

Was war das? Eine Einsicht, eine Korrektur, ein Missverständnis? Am Dienstag strahlte der britische Sender „GB News“ ein Interview mit Donald Trump aus. Der Moderator und Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage fragte den amerikanischen Ex-Präsidenten nach seiner Haltung zur Nato. Falls dieser erneut Präsident würde und die Verbündeten einen „fairen Beitrag“ zum Bündnis leisteten – würden die USA dann in der Nato bleiben?