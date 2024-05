Dramatische Lage im Ostkongo Welche Rolle spielt Ruanda bei Massenvertreibung und Massakern?

Die erbitterten Kämpfe im Grenzgebiet zwischen Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo beunruhigen inzwischen die Welt. Die USA warfen Ruanda am Wochenende vor, dass die von ihm unterstützten M23-Rebellen und reguläre Truppen für die Angriffe auf ein Flüchtlingslager im Ostkongo mitverantwortlich seien.

Kigali wies die Vorwürfe zwar als „absurd“ zurück. Aber bereits im Februar hatte sich der UN-Sicherheitsrat sehr besorgt über die „eskalierende Gewalt“ im Osten Kongos gezeigt, durch die bereits 6,9 Millionen Menschen vertrieben wurden.

Die Rebellenorganisation M23, die bereits große Teile der Provinz Nordkivu rund um die Provinzhauptstadt Goma an der Grenze zu Ruanda kontrolliert, wird nach Ansicht vieler Experten und den UN von Ruanda unterstützt. Die Regierung in Kigali bestreitet die Anschuldigungen. In der von ihr beherrschten Region im Kongo gibt es lukrative Bodenschätze wie Diamanten, Kupfer und Gold.

Kurz nach dem 30. Jahrestag des Genozids in Ruanda am 7. April, an dem auch ausländische Gäste immer wieder die Einheit der Bevölkerung, die Sicherheit im Lande und die erfolgreichen Lehren aus der Vergangenheit hervorhoben, werden die Zweifel am Vorgehen Ruandas wieder lauter.

So hat Volker Türk, UN-Hochkommissar für Menschenrechte, nach einem Besuch Ostkongos in seinem Bericht die Rebellenbewegung M23 als Hauptverantwortliche für die Massaker, Massenvergewaltigungen, Folter und 500.000 Vertriebene allein in der Provinz Nordkivu bereits in diesem Jahr genannt. Ruandas mutmaßliche Beteiligung ruft unter den Freunden im Westen nur zögerliche, nachsichtige Reaktionen hervor.

Wie wurde die M23 gegründet?

Bereits 2012 und 2013 hatte die M23 in der Region gekämpft. Ihren Namen hat sich die Organisation in Erinnerung an ein Abkommen gegeben, das am 23. März 2009 geschlossen worden war: Es sollte den kongolesischen Staat verpflichten, politische Mitwirkungsrechte für die ruandophone Minderheit im Ostkongo einzuführen und vor allem für den Schutz kongolesischer Tutsi einzutreten.

Diese Vereinbarung, so die M23, sei nicht eingehalten worden, sie könne daher nur mit Waffengewalt erzwungen werden. Schnell kontrollierte die M23 größere Teile Nordkivus. In einem UN-Bericht heißt es: „Die faktische Befehlskette der M23 (…) endet beim Verteidigungsminister Ruandas, General James Kabarebe.“

Gerd Hankel ist Völkerrechtler und Experte für Ruanda. Er arbeitet am Hamburger Institut für Sozialforschung.

Ruanda beharrte auch auf seiner Position, als neue Beweise auftauchten und einige Geberländer daraufhin ihre Unterstützungszahlungen einstellten. Gleichwohl dauerte der Krieg im Ostkongo an und endete erst, nachdem eine UN-Interventionsbrigade die M23 im Herbst 2013 vernichtend besiegt hatte.

Ruanda hatte anschließend keinerlei Pressionen mehr zu fürchten. Schnell normalisierten sich die Beziehungen zu seinen wichtigsten Unterstützern, zu den USA, zu Großbritannien und inzwischen auch zur EU.

Kein Zweifel an Ruandas Unterstützung der Rebellen

Nun ist die M23 also wieder aktiv. Es wirkt wie eine Neuauflage dessen, was vor gut zehn Jahren geschehen war: Anklagen des Wortbruchs der kongolesischen Regierung, Eroberungen großer Gebiete im Nordkivu durch die M23, noch größeres Leid und Elend für die Zivilbevölkerung.

Wieder besteht kein Zweifel, wer der Rebellengruppe hilft: Ruanda liefert Waffen, schickt Soldaten, berät und organisiert. In den UN-Berichten ist die Rede von ruandischen Soldaten, die in der M23 kämpften oder von ruandischen Ausweisen, die bei Gefallenen gefunden wurden.

500.000 Vertriebene gibt es in diesem Jahr bereits allein in der Provinz Nordkivu.

Auch wenn der Westen nur zögerlich und nachsichtig reagiert, ruft die Entwicklung in der Demokratischen Republik Kongo, besonders in den Grenzgebieten zu Ruanda, Proteste und Hetze gegen Ruander hervor. Sie werden immer lauter und militanter. Auf Demonstrationen wurde zur Vertreibung und Tötung eines jeden Ruanders aufgerufen, dessen man habhaft werden könne.

Aufnahmen machten die Runde, die angeblich zeigen, wie sich der kongolesische Volkszorn gegen Mitglieder der Tutsi richtet, die sich in die kongolesische Armee oder Polizei eingeschlichen hätten. Damit hat die Gewaltbereitschaft einen beinahe genozidalen Ton angenommen.

Es locken die Bodenschätze

In den Hintergrund tritt dabei, dass Ruanda ein zynisches Doppelspiel betreibt. Seit Jahren bekämpft es die ohnehin fragile Ordnung im Kongo. Die extrem anti-ruandische Stimmung dort nimmt man offensichtlich in Kauf. Denn es locken Bodenschätze, die ungehindert dem Kongo gestohlen und von Ruanda aus weiterverkauft werden können.

Der steigende Hass auf ruandophone Kongolesen dient zugleich als Legitimation für die offene oder verdeckte Präsenz Ruandas im Ostkongo, wo es sich als Schutzmacht geriert; diese legitimiert es auch damit, dass es aus einem Völkermord die richtigen Lehren gezogen habe.

Dabei ist Ruanda laut eines UN-Berichts von 2010 selbst schwerster Verbrechen, einschließlich des Völkermords, verdächtig, die es ab 1996 im Kongo begangen haben soll.