Drogennetzwerk vom Gefängnis aus Wie „die Fliege“ seine Verbrechen steuerte

Gegenüber den Ermittlern schwieg Mohamed Amra alias „die Fliege“ stets beharrlich. Doch am Telefon mit Komplizen, Informanten und Handlangern erwies sich der 30-Jährige als äußerst wortgewaltig. Das zeigen Tonaufnahmen, die zwischen 2022 und 2023 in seiner damaligen verwanzten Zelle im Pariser Gefängnis La Santé gemacht wurden.

Sie legen nahe, dass Amra, der noch nie im Zusammenhang mit Drogenhandel verurteilt wurde, äußerst aktiv in der Szene war und von der Haft aus umfangreiche kriminelle Operationen beauftragen konnte.

Die Aufnahmen, die der Zeitung „Le Parisien“ zugingen, sind brisant. Denn Amra gilt als meistgesuchter Mann Frankreichs, seit ihn vier vermummte Männer am 14. Mai bei einem spektakulären Überfall auf seinen Häftlingstransport in Nordfrankreich befreiten und mitnahmen.

Drogenboss aus der Zelle heraus?

Zwei Strafvollzugsbeamte wurden bei seiner Befreiung getötet und drei weitere schwer verletzt. In der Folge kam es im ganzen Land zu Protestaktionen durch das Gefängnispersonal, das mehr Schutzmaßnahmen forderte. Für die beiden Todesopfer wurde am Mittwoch eine nationale Gedenkfeier organisiert. „Die Fliege“, wie Amras Spitzname lautet, bleibt derweil unauffindbar.

Dem „Parisien“ zufolge legte sein Agieren in seiner Pariser Gefängniszelle nahe, dass er ein Gefühl „der Straffreiheit und Allmächtigkeit“ empfunden haben muss. Komplizen soll er demnach mit Drohungen und langen Schimpftiraden eingeschüchtert haben.

„Auf den Koran von Mekka, Wallah, ihr werdet mich respektieren“, posaunte er offenbar auf den Tonbändern. „Ihr seid Verrückte, aber ich werde euch zeigen, dass ich noch verrückter bin als ihr.“

Über Videoanrufe konnte er dem Bericht zufolge Operationen direkt mitverfolgen und wohl sogar anleiten, darunter sollen auch Entführungen gewesen sein. In anderen Aktionen hätten seine Leute rivalisierenden Drogenbanden die Ware durch einen Hinterhalt abgenommen, wird berichtet.

„Mohamed Amra erweist sich fähig zu einer extremen Doppelzüngigkeit und macht die List zu einer Kunst“, heißt es in einem Bericht des zentralen Büros für den Kampf gegen die organisierte Kriminalität.

Ermittlungen wegen vermutlichem Auftragsmord

Der Häftling mit der Nummer 310460 verfügte über ein weitreichendes Netzwerk in seiner Heimatregion um Rouen sowie in Marseille, Frankreichs Hochburg des Drogenhandels, und angeblich sogar über einen Kontakt in Kolumbien. Amra soll mit Cannabis, Kokain und Heroin gehandelt haben, interessierte sich aber auch für Waffen.

Außerdem sorgte er dafür, dass es ihm in der Haft an fast nichts fehlte: Durch den Abwurf von Päckchen über die Mauern ließ er sich Essen, Wasserpfeifen, Cannabis, Handytelefone, Geld- und SIM-Karten liefern. Lediglich seine vier Anträge auf Verabredungen mit jungen Frauen zum Sex im Besucherzimmer wurden abgelehnt.

13 Mal wurde Mohamed Amra insgesamt bereits verurteilt, meist wegen Diebstahl und Gewaltanwendung.

Amra war ab dem Teenageralter strafauffällig und insgesamt 13 Mal verurteilt, meist wegen Diebstahl und Gewaltanwendung. Allerdings liefen ebenfalls Ermittlungen im Zusammenhang mit dem brutalen Mord an dem 32-jährigen Ugur T. im Juni 2022 in Südfrankreich, den „die Fliege“ vom Gefängnis aus beauftragt haben soll. In diesem Zusammenhang wurde seine Zelle abgehört.

Die Frau des Opfers ging damals zur Polizei, nachdem laut ihrer Aussage ein Mann mit einem Foto von Ugur T. bei ihr aufgetaucht war. Das Bild habe ihren Mann gefesselt am Boden gezeigt. Für seine Freilassung seien 300.000 Euro gefordert worden.

„Die Fliege“ hätte ihn vom Gefängnis in Paris aus kidnappen lassen, habe man ihr verraten. Tatsächlich war Ugur T. zu diesem Zeitpunkt bereits tot, ermordet durch einen Kopfschuss.

Seine Leiche wurde verkohlt in einem Auto gefunden. Beim Versuch eines Drogendeals soll ihm eine Falle gestellt worden sein. Von Mohamed Amra?

Nach dem Mord kam dieser für sieben Monate in Isolationshaft in ein Gefängnis in Marseille und anschließend nach Évreux, von wo aus ihm nun die Flucht gelang. Allerdings ist unklar, ob es sich wirklich um eine Befreiungsaktion handelte.

Manche Experten brachten die These auf, nach der Amra von Rivalen entführt wurde, aus Rache oder um ihn vom Reden abzuhalten. Denn er hat sich viele Feinde gemacht – auch das belegen die Tonaufnahmen.