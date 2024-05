Militärexperte über Russlands Offensive um Charkiw Droht jetzt der russische Durchbruch in der Ukraine, General Hodges?

An diesem Freitag haben die russischen Truppen in der Region um Charkiw eine massive Bodenoffensive gestartet. Kommt nun der befürchtete Durchbruch?

Man muss vorsichtig sein, wenn man das Wort „Durchbruch“ verwendet. Ein Durchbruch bedeutet im militärischen Sinne, dass es eine Lücke in der Verteidigung gibt und die gegnerischen Kräfte in großer Zahl durchdringen. Das geschieht in der Ukraine im Moment nicht. Nach allem, was wir derzeit hören, gelingt es der ukrainischen Armee, den Vorstoß zurückzuschlagen.

Ben Hodges ist Generalleutnant a.D. und war Oberbefehlshaber der US-Armee in Europa.

Ich vertraue den russischen Angaben darüber nicht, wie viele Truppen sie im Einsatz haben. Und ich bin auch etwas skeptisch, was die ukrainischen Zahlen angeht. Grundsätzlich gilt: In den ersten Stunden nach einem Vorstoß hat man nie akkurate Informationen über die genaue Lage. Vielleicht wissen wir in den nächsten 24 Stunden mehr.

Es wird das Szenario diskutiert, dass Russland mit diesem Vorstoß eine Pufferzone zur russischen Grenze schaffen will.

Ja, das ist eine Möglichkeit. Dann würde die russische Armee mit dieser Aktion nicht auf einen Durchbruch hinarbeiten, sondern sich etwas Platz verschaffen wollen. Sie würden dann vermutlich anfangen, Schützengräben auszuheben, Artillerie aufzustellen und Truppen dort zu stationieren. Aber man muss sich fragen, wie viel Sinn eine solche Pufferzone überhaupt machen würde. Denn sie würde ja nur gegen Bodenangriffe helfen. Und daran hat die Ukraine kein Interesse.

Welche anderen Ziele könnte Russland damit verfolgen?

Es könnte auch ein Täuschungsmanöver sein, um die Kapazitäten der Ukraine in eine bestimmte Richtung zu binden und dann in Wirklichkeit irgendwo anders anzugreifen. Das würde allerdings ein gewisses Maß an Flinkheit und Beweglichkeit von russischer Seite erfordern, das ich so noch nicht gesehen habe. Daher vermute ich, dass sie mit diesem Vorstoß einfach versuchen, die ukrainischen Kräfte weiter abnutzen, solange sie sich in einer Position der Stärke sehen.

Die ukrainischen Bitten um Munition und Waffen wurden in den vergangenen Monaten immer verzweifelter, die Soldaten sind erschöpft. Wie lange ist die Ukraine noch in der Lage, solche Vorstöße abzuwehren?

Der Mangel an militärischer Ausrüstung und an Soldaten herrscht bereits seit einigen Monaten. Und dennoch ist den Russen kein Durchbruch gelungen. Ich glaube, sie sind dazu schlicht nicht fähig. Die Lage ist nicht so verzweifelt, wie wir denken. Die Schwarzmalerei, die manche betreiben, ist fehlgeleitet. Trotz des Versagens des Westens, die Ukraine angemessen zu unterstützen, ist es ihr gelungen, standzuhalten.

Woran liegt das?

Die russische Armee ist einfach nicht stark genug. Viele vergleichen sie immer noch mit der Roten Armee der 1940er Jahre. Aber die bestand damals tatsächlich zur Mehrheit aus ukrainischen und belarusischen Truppen. Und – was heute gerne unter den Teppich gekehrt wird – erhielt umfangreiche Unterstützung aus den USA, um den Kampf gegen Hitler zu gewinnen. Der heutigen russischen Armee fehlt die Kraft, den aktuellen Vorteil gegenüber der Ukraine auszunutzen. Die Ukraine hat stark dagegengehalten. Aber wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, unter welch herben Verlusten dies geschehen ist. Sie benötigen dringend umfangreichere Unterstützung durch den Westen.

Ich höre in Ihren Ausführungen einen gewissen Optimismus. Könnte es den Ukrainern nun gelingen, nachdem es in den USA eine Einigung über die weitere Unterstützung gegeben hat und in Europa die Kapazitäten hochgefahren werden, Russland zurückzudrängen?

Mein Optimismus bezieht sich darauf, dass die russische Armee nicht in der Lage ist, vielmehr zu leisten als das, was sie jetzt bereits tut. Das neue Hilfspaket der USA wird den Krieg nicht gewinnen. Aber es wird der Ukraine genug Zeit geben, um die Front zu stabilisieren und ihre Armee zu vergrößern. Und Europa wird es Zeit geben, endlich das zu liefern, was so lange schon nötig gewesen wäre.

Was braucht es, um die Ukraine in die Lage zu versetzen, den Krieg zu gewinnen?

Erstens braucht es ein eindeutiges Bekenntnis durch US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen muss und alles dafür getan wird. Das muss sich in klaren Worten und vor allem Taten niederschlagen. Die Sanktionsregime müssen vollständig und konsequent umgesetzt werden. Es darf keine Graubereiche und Schlupflöcher mehr geben.

Zweitens braucht die Ukraine eine angemessene Luft- und Raketenabwehr, um ihre Bevölkerung zu schützen. Jeden Tag werden unschuldige Menschen durch russische Angriffe getötet. Und sie benötigt Präzisionswaffen mit großer Reichweite, die die russische Artillerie, Logistik und Hauptquartiere in der russisch besetzten Ukraine zerstören können. Deshalb ist die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern durch Deutschland so wichtig. Ich bin enttäuscht, dass führende Persönlichkeiten wie Bundeskanzler Scholz und mein eigener Präsident Joe Biden sich dazu bislang nicht durchringen können.