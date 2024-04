Ehemaliger US-Diplomat Richard Haass „Biden sollte direkt zum israelischen Volk sprechen“

Herr Haass, nach dem Tod von sieben Mitarbeitern einer amerikanischen Hilfsorganisation in Gaza erklärte das Weiße Haus am Donnerstag: Wenn sich die Art und Weise, wie Israel seinen Krieg in Gaza führt, nicht ändert, werden die USA ihre Gaza-Politik überdenken. Ist das ein Ultimatum von Israels engstem Verbündeten?

Nicht ganz, denn es wird nicht explizit gesagt, was eine akzeptable Änderung wäre beziehungsweise, was die Vereinigten Staaten tun würden, wenn sich nichts ändert. Es gibt also ein gewisses Maß an Unklarheit oder Spielraum auf beiden Seiten.