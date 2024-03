Ein dunkler Tag für die Demokratie Was wurde aus dem Putschversuch in Brasilien?

Anfang 2023 haben Anhänger des abgewählten Präsidenten Bolsonaro den brasilianischen Kongress und weitere Regierungsgebäude gestürmt. Für das Land war es ein schwerer Angriff auf seine Demokratie. Was geschah damals und wie wurde der Putschversuch aufgearbeitet?

1 Der Angriff

Ein Mann in Brasilientrikot rammt einen Absperrzaun durch das Fenster des Kongresses, andere stehen auf dem Dach des Gebäudes und halten jubelnd die Nationalflagge hoch. In dem Wasser, das die Regierungsgebäude in der Hauptstadt Brasilia umfließt, schwimmt ein Polizeiauto.

Es sind Bilder von Gewalt und Chaos. Und von einem dunklen Tag für die brasilianische Demokratie: Nur eine Woche, nachdem Luiz Inácio Lula da Silva nach seinem Wahlsieg die Präsidentschaft antritt, kommt es am 8. Januar 2023 zu einem Putschversuch.

Tausende von Bolsonaro-Anhängern stürmten am 8. Januar 2023 das Regierungsviertel. © AFP/ SERGIO LIMA

Dahinter stecken die Anhänger seines rechten Herausforderers Jair Bolsonaro. Und möglicherweise auch der Ex-Präsident selbst? Bolsonaro wollte seine Wahlniederlage im Oktober 2022 nicht anerkennen und sprach von Betrug. Vieles erinnert an die US-Wahl und den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021.

Kurz nach dem Sturm der Bolsonaro-Anhänger werden Vorwürfe laut: Denn Bilder zeigen, wie Sicherheitskräfte und Polizei die Radikalen zunächst eher schützen als aufhalten. Erst nach Stunden bringen Spezialeinheiten den Tumult unter Kontrolle.

2 Das Nachspiel

Präsident Lula erkennt die Gefahr und handelt schnell: In den Stunden und Tagen nach dem Putschversuch werden mehr als 2000 Menschen festgenommen und mehr als 1000 inhaftiert. Er tauscht das Armeekommando und etliche Polizeichefs aus, legt außerdem fest, dass aktive Militärs nicht mehr für ein Wahlamt kandidieren oder in der staatlichen Verwaltung arbeiten dürfen.

Präsident Lula greift nach dem versuchten Putsch gegen ihn hart durch. © dpa/AP/Eraldo Peres

Und Bolsonaro? Während andere für ihn den Kongress stürmten, war der Ex-Präsident schon gar nicht mehr im Land. Am 30. Dezember 2022 war er in die USA gereist – zwei Tage vor Amtsübergabe an Lula. Er wollte seinem Widersacher nicht, wie es die Tradition vorsieht, persönlich die Präsidentenschärpe übergeben. Bis heute erkennt er dessen Sieg nicht an.

Möglicherweise wollte er sich mit der Reise ins Ausland aber auch vor möglichen rechtlichen Konsequenzen schützen. Erst Ende März 2023, als sein Touristenvisum in den USA auslief, kehrte er nach Brasilien zurück. Neben den Ermittlungen wegen des Putschversuches laufen gegen den Ex-Präsidenten noch weitere Verfahren, etwa wegen Umweltdelikten und gefälschten Impfpässen.

3 Die Aufarbeitung

Wie steht es nun, ein Jahr später, um die Aufarbeitung? Politik und Justiz haben in Brasilien kein leichtes Erbe: Niemals in der brasilianischen Geschichte musste das Militär oder andere Autoritäten für ihre Angriffe auf die Demokratie oder Menschenrechtsverletzungen zahlen. Drei Militärputsche erlebte das Land. Alle drei endeten für die Militärs mit Straffreiheit.

Ex-Präsident Bolsonaro kann trotz allem noch immer auf große Unterstützung bauen. © dpa/Silvia Izquierdo

Trotzdem will das südamerikanische Land schaffen, was auch den USA bisher nicht gelungen ist: Bolsonaro zur Rechenschaft zu ziehen. Und bisher läuft es gar nicht schlecht. Hochrangige Militärs, die vor Gericht ausgesagt haben, belasten den früheren Staatschef schwer. Sein ehemaliger persönlicher Berater sitzt bereits in Untersuchungshaft, Bolsonaro selbst musste seinen Pass abgeben, um seine Ausreise zu verhindern. Vieles weist auf eine Verurteilung hin.

Bis Juni dieses Jahres will der Oberste Gerichtshof die Ermittlungen abschließen. Lange, bevor es für Brasilien in den nächsten Präsidentschaftswahlkampf geht. Und Bolsonaro scheint Angst zu haben: Er kämpft für ein Amnestiegesetz, mit dem seine Taten vergeben würden. Dafür baut er auf die Unterstützung seiner Anhänger – mit Erfolg. Zu einer ersten Kundgebung im Februar kamen fast 200.000 Menschen.