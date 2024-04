Ein Jahr Bürgerkrieg im Sudan „Die Menschen auf der Flucht sind völlig überfordert“

Herr Schneider, seit einem Jahr herrscht Krieg im Sudan. Wie geht es den Menschen vor Ort?

Die Situation hier ist desaströs, anders kann man das nicht beschreiben. Millionen Menschen droht eine Hungersnot. Viele können nicht erreicht werden, obwohl sie dringend Hilfe benötigen. Unsere Partnerorganisation, der Sudanesische Rote Halbmond, berichtet uns, dass sowohl die aufnehmenden Gemeinden als auch die Menschen auf der Flucht völlig überfordert sind.

Viele Gebiete sind durch die Kämpfe nicht mehr für humanitäre Organisationen erreichbar. Welche Folgen hat das für die Betroffenen?

Die Region Al Dschazira südöstlich der Hauptstadt ist sehr fruchtbar und gilt als Brotkorb des Landes. Seit Mitte Dezember ist die Region ebenfalls von dem Konflikt betroffen, dies wirkt sich auf die Nahrungsmittelversorgung in weiten Teilen des Landes aus. Die Preise sind in die Höhe geschnellt.



Ausbleibende Hilfslieferungen wie auch Ernteausfälle und die schwierigen humanitären Bedingungen im Land führen zu akuter Ernährungsunsicherheit und das wiederum zu Unterernährung. Gleichzeitig ist das Gesundheitssystem fast völlig zusammengebrochen. Finanzielle Mittel reichen nicht aus, um alle Menschen zu versorgen.

Zur Person Marius Schneider ist beim Deutschen Roten Kreuz Koordinator für den Sudan.

Kommen neben dem Hunger jetzt auch die Seuchen?

Ja, leider haben wir schon seit geraumer Zeit mit Ausbrüchen zu kämpfen. Die gesamte öffentliche Infrastruktur ist mehr oder weniger zusammengebrochen und die Wasserversorgung ist sehr schlecht. Die Menschen, die an Unterernährung leiden, müssen also zusätzlich mit einer sehr schlechten Trinkwasserversorgung zurechtkommen.



Das führt zu Choleraausbrüchen. Auch Ausbrüche von Denguefieber werden berichtet. Wir und unser Partner vom Sudanesischen Roten Halbmond versuchen immer wieder gegenzusteuern, aber das reicht bei weitem nicht aus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Was benötigen die Menschen jetzt am dringendsten?

Das kann man nicht unterscheiden. Trinkwasser, Nahrungsmittel, medizinische Versorgung. All das ist überlebenswichtig, eine Grundversorgung ist absolut notwendig.

In vielen Gesundheitszentren gibt es kaum noch Kapazitäten für Hilfe, auch weil viele Menschen geflohen sind. Es fehlt an Personal.

Unterernährte Kinder werden in einem Flüchtlingslager im Tschad behandelt. © dpa/AP/Patricia Simon

Vor einiger Zeit durften medizinische Hilfsgüter nicht eingeführt werden, in einigen Regionen fehlte es an chirurgischem Material für die Notversorgung von Verwundeten. Hat sich das geändert?

Da unsere Partnerorganisation und wir vor allem lokal einkaufen, waren wir weniger betroffen. Die Versorgung mit medizinischen Gütern ist allerdings weiterhin schlecht. Fast 80 Prozent der Gesundheitszentren landesweit sind nicht mehr funktionsfähig – unsere Schwestergesellschaft unterstützt, wo immer möglich, mit Personal und medizinischen Gütern.

Der Konflikt beeinträchtigt humanitäre Hilfe. Es gibt Berichte über Plünderungen und Angriffe auf Helfer. Vor welchen Herausforderungen stehen sie noch?

Oft ist die Sicherheit einfach nicht gewährleistet. Wir appellieren daher an alle Konfliktparteien, das Völkerrecht zu respektieren und die Lieferung humanitärer Hilfe in alle Gebiete zu gewährleisten. Insbesondere in die Regionen, die derzeit von Hilfe abgeschnitten sind.