Ein Kremlherrscher oder viele? „Der Doppelgänger ist besser vorbereitet als der echte Putin“

Der russische Präsident Wladimir Putin soll sich Medienberichten zufolge zuletzt vermehrt bei öffentlichen Auftritten von Doppelgängern vertreten lassen haben. Ein Grund könnte demnach der sich verschlechternde Gesundheitszustand des 70-Jährigen sein. Der Kreml indes dementiert derartige Berichte energisch.

So erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow jüngst angesichts solcher Mutmaßungen, dass sein Chef „megaaktiv“ sei, alle gegenteiligen Behauptungen nannte er „eine Lüge“.

Doch was ist dran an der Doppelgänger-Theorie, die jüngst nach Putin-Besuchen auf der Krim und in Mariupol befeuert wurde? Und ist eine Aufklärung jenseits des russischen Machtzirkels überhaupt möglich? Fakt ist: Die Meinungen unter russischen Journalisten und Politologen zur Doppelgänger-These gehen weit auseinander.

Einer, der seit Jahren behauptet, dass Putin Double nutzt, unter anderem, weil er schwer krank sei, ist Waleri Solowei. Er gilt als einer der Urheber der Doppelgänger-These, gleichzeitig ist er eine der bekanntesten kremlkritischen Stimmen in Russland. Mit seinen Behauptungen, die er auch auf seinem Youtube-Kanal verbreitete, galt er lange als Außenseiter.

Zur Person Waleri Solowei bei einer Talkshow im März 2018. © Imago/Itar-Tass/Artyom Geodakya Waleri Dmitrijewitsch Solowei ist ein russischer Politikwissenschaftler und Historiker. Er wurde am 19. August 1960 im sowjetischen Schtschastja geboren, das auf dem Gebiet der heutigen Ostukraine liegt. Bis Mitte 2019 leitete er die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit am Staatlichen Moskauer Institut für Internationale Beziehungen (MGIMO), wo er auch eine Professur innehatte und den diplomatischen Nachwuchs Russlands ausbildete. Solowei gilt als einer der prominentesten Kritiker des Putin-Regimes. Für sein Aus am MGIMO nennt er „politische Gründe“.

Inzwischen halten aber auch zahlreiche politische Experten in Russland seine Aussagen für glaubwürdig. Solowei ist in den politischen Kreisen Moskaus und in der regierenden Elite gut vernetzt. Seine Thesen kann er allerdings nur mit Indizien untermauern, mit eindeutigen Beweisen nicht.

„An einem Tag sehen wir einen Mann, der Angst hat, jemanden in seine Nähe zu lassen. Am nächsten Tag sehen wir einen Mann, der sich nicht weit entfernt von der Front in der Ukraine zeigt“, sagt Solowei im Gespräch mit dem Tagesspiegel über Putin. Solowei will außerdem festgestellt haben, dass sich Putins Verhaltensmuster zuletzt „radikal verändert“ hätten. Im Gespräch mit dem Tagesspiegel, erklärt Solowei seine sechs zentralen Thesen über Putin und seine Doppelgänger.

1 Mögliche Gründe für Double-Einsätze

Solowei ist überzeugt, dass Putin „definitiv seit 2014“ wegen Sicherheitsbedenken nach Russlands Annexion der Krim vermehrt auf Doppelgänger vertraut. In der jüngeren Vergangenheit sei der Einsatz von Doppelgängern aus zweierlei Gründen intensiviert worden. „Erstens hatte er im Februar 2020 eine sehr komplizierte Krebsoperation. Und zweitens hat seitdem seine Paranoia zugenommen“, sagt Solowei.

2 Einsatzmöglichkeiten potenzieller Doppelgänger

Spätestens seit der russischen Invasion in der Ukraine werden nach Ansicht Soloweis Double „als vollwertiger Ersatz für den Staatschef eingesetzt“. Demnach auch im nationalen Politikbetrieb: So habe sich ein Doppelgänger mit den Vorsitzenden der Duma-Fraktionen getroffen. Ob Russlands Top-Politiker in das Spiel eingeweiht sind, bleibt unklar. Insgesamt gebe es zwei feste Doppelgänger, von denen der Hauptakteur Putin sehr ähnlich sehe und dessen Stimme imitiere, sagt Solowei. Zudem will Solowei ein „kurioses Problem“ ausgemacht haben: „Der Doppelgänger ist besser auf Sitzungen vorbereitet als der echte Putin.“

Putin bei einer Videoschalte am 2. Mai 2023. Anlass ist die Wiederinbetriebnahme der Trambahnen in der besetzten Stadt Mariupol. © AFP/MIKHAIL KLIMENTYEV

Screenshot eines Videos, das laut russischen Medien den Besuch von Putin in Mariupol Mitte März 2023 zeigt. © dpa/AP/Russian TV/Uncredited

3 Putins Gesundheitszustand

Solowei zufolge ist Putin „schwer krank“ und braucht „ständig starke Medikamente“. Nach einer Krebs-OP im Februar 2020 habe der Kremlchef eine geringere Lebenserwartung diagnostiziert bekommen, doch eine zielgerichtete Therapie und Medikamente aus dem Ausland hätten die Prognose erst einmal verbessert.

Dass Gerüchte um Putins Gesundheitszustand nicht völlig aus der Luft gegriffen sind, zeigten die Leaks aus dem Pentagon im Frühjahr dieses Jahres. Unter Berufung auf Geheimdienstinformationen stand dort, dass Kräfte in Putins Machtapparat eine Chemotherapie des Kremlherrschers nutzen wollten, um lokale Rückzüge in der Ukraine durchzuführen.

4 Putins Verhalten

Solowei zufolge geben Details wertvolle Hinweise auf die Verfassung des russischen Staatschefs. Der Historiker geht sogar so weit zu behaupten, dass Putin „nicht mehr als einen Kilometer am Stück gehen“ kann und „oft im Rollstuhl herumgefahren“ wird. Für das Treffen mit dem chineischen Staatschef Xi Jinping in Moskau sei Putin allerdings „wie einst Breschnew vor dem Verlesen einer langen Rede gezielt in Hochform gebracht“ worden. Auch Putins Freizeitaktivitäten seien aufschlussreich. „Der echte Putin ist immer sehr gut geritten“, sagt Solowei. Nun gebe es Videos von wenig eleganten Ritten.

5 Aufenthaltsorte von Putin

„Seit Beginn des Ukraine-Konflikts zieht es Putin vor, sich nicht mehr in Moskau, sondern in einer der Residenzen mit Bunkern aufzuhalten“, ist Solowei überzeugt. Dort seien alle Räume identisch, sodass das Aussehen des Büros keinen Aufschluss darüber gibt, in welcher Residenz sich Putin gerade befindet. „Den Beginn der Invasion erlebte er zum Beispiel im Altai-Gebirge und im Südural“, behauptet der Politikwissenschaftler.

6 Unruhe im Kreml

Dem gut vernetzten Solowei zufolge schmiedet ein Teil des russischen Machtzirkels bereits Pläne für den Machtwechsel. „Es gibt zwei Optionen: Warten auf den Tod des echten Putin oder ihn isolieren, um die Machtübergabe mithilfe des Doppelgängers anzukündigen“, sagt er.

Insbesondere Nikolai Patruschew, der Chef des Sicherheitsrats und zugleich Putins Sicherheitsberater, verhalte sich verdächtig. Mehrmals schon habe dieser an der Sitzung des Sicherheitsrats nicht teilgenommen – wohl immer dann, wenn nicht Putin persönlich, sondern sein Doppelgänger die Sitzung per Video abhielt. „Bei seinem Standing kann er sich das erlauben“, konstatiert Solowei. Demnach stehe Dmitri Patruschew, der Sohn von Nikolai, schon als Nachfolger bereit.

Was andere Politologen und Experten zu den Doppelgänger-Berichten sagen:

Der Tagesspiegel hat mehrere Journalisten und Politologen in Russland zur Doppelgängerthese befragt. Viele wollten sich gar nicht erst äußern, manche nur anonym. Andere halten sie für wenig stichhaltig. So erklärt der Politikwissenschaftler Alexander Kynev, der weiter in Russland lebt:

Der russische Politikwissenschaftler Alexander Kynev hält es gerade bei Putin für unwahrscheinlich, dass Doppelgänger zum Einsatz kommen. © imago/ITAR-TASS/imago stock

„Ich denke, dass viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens Doppelgänger haben, aber nur welche, die keine vollständige Medienpräsenz erfordern. Herumlaufen, um etwas darzustellen und die Spuren zu verwischen – Stuntmen anstelle von ‘vollwertigen“’Schauspielern. Aus Sicherheitsgründen. In jeder Situation, in der nicht nur Anwesenheit, sondern auch Reden und Kontakte erforderlich sind, sind Doppelgänger meiner Meinung nach ausgeschlossen.“

Ein Journalist eines staatlichen Medienunternehmens, der derzeit noch in Russland arbeitet und deshalb anonym bleiben möchte, meint allerdings:

„Gerüchte über Doppelgänger von Präsident Putin gibt es schon seit Jahren. Bis vor wenigen Jahren habe ich diese Möglichkeit strikt ausgeschlossen, aber seit der Pandemie habe ich meine Meinung geändert. Das Aussehen des Präsidenten wirft zu viele Fragen auf, er kann am selben Tag völlig unterschiedlich aussehen – die Form seines Gesichts, die Art, wie er hustet.

Auch sein Verhalten ist sehr unterschiedlich. An einem Tag nimmt er an einer Veranstaltung teil, von der bekannt ist, dass sich die Teilnehmer vor dem Treffen in Quarantäne befanden, und dennoch hält er weiter Abstand zu ihnen. An einem anderen Tag trifft er sich ganz ohne sichtbare Vorsichtsmaßnahmen mit Militärs, von denen man kaum erwarten kann, dass sie zuvor zwei Wochen in Quarantäne verbracht haben. Auch Terminüberschneidungen, wie im Fall des Treffens mit [Verteidigungsminister] Schoigu und des Besuchs beim Militär, sind nicht zu übersehen.“

Der russische Journalist Mikhail Zygar glaubt nicht an die Doppelgängerthese. © IMAGO/Panama Pictures/Christoph Hardt

Michail Sygar, Ex-Chefredakteur des größten Oppositionsfernsehsenders Dozhd und Autor von „All the Kremlin’s Men“, dem Bestseller über Putins Machtzirkel, erklärt:

„Braucht ein Diktator einen Doppelgänger und macht der Doppelgänger das Leben des Diktators sicherer? Meiner Meinung nach ist das Gegenteil der Fall. Wenn es jemanden gibt, der jederzeit unbemerkt für den Diktator einspringen kann, bedeutet das, dass der Diktator notfalls selbst getötet werden kann. Deshalb halte ich die Gerüchte über Putins Doppelgänger für völligen Blödsinn.“

Journalistin Marina Owsjannikowa wurde durch ihren Kriegsprotest im russischen Fernsehen bekannt. © Annette Riedl/dpa

Marina Owsjannikowa, Ex-Moderatorin des Staatssenders „Perwy kanal“, die während einer Livesendung zu Anti-Kriegs-Protesten aufrief und trotz Hausarrests gemeinsam mit ihrer Tochter aus Russland floh.

„Ich glaube an die Existenz von Putin-Doubles, und ich habe mir diese Frage so oft gestellt, dass ich sogar die Ohrmuscheln auf Fotos und Videos verglichen habe. Wie sie wissen, sind diese bei jedem Menschen unterschiedlich. Wenn man den Putin der frühen 2000er Jahre mit demjenigen vergleicht, der kürzlich nach Mariupol reiste, dann ist das Muster der Ohrmuscheln völlig unterschiedlich.“

Valery Nechay, ehemaliger Chef des mittlerweile geschlossenen unabhängigen Radiosenders Echo Moskwy.

„Die Gerüchte gab es fast von Anfang an – und sie nützen vor allem Putin. Sie schaffen eine Aura des Geheimnisvollen und der Allmacht. Die Geschichte ist nützlich, um von ernsten Dingen abzulenken. Die Existenz von Doppelgängern klingt mit Blick auf die Repräsentation des „Königs“ in der Öffentlichkeit plausibel. Zugleich dienen Doppelgänger in jeder Autokratie einer typischen Mythenbildung: Eine populäre Weise, die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Person des Herrschers zu lenken.“

Ob und wie Putin tatsächlich Doppelgänger nutzt, wird sich in absehbarer Zeit nicht endgültig klären lassen. Das klingt auch durch, wenn man Dima Vatshedin, Schriftsteller, Berlin-Korrespondent des Oppositionsportals Meduza und des russischsprachigen Kanals der Deutschen Welle, zu dem Thema befragt. Sein lakonischer Kommentar: „In Russland ist alles möglich...“