Ein US-Stratege erklärt die Folgen für Europa Was heißt „America First“ in Trumps Außenpolitik?

Herr Sitilides, Donald Trump verspricht, Amerika wieder groß zu machen, wenn er ins Weiße Haus zurückkehrt. Was bedeutet das in Bezug auf die US-Außenpolitik?

Wenn sich die Vereinigten Staaten in Konflikte einmischen, sollen sie diese auch gewinnen können. Das amerikanische Volk hat es nicht satt, Kriege zu führen. Es hat es satt, Kriege zu verlieren oder nicht zu gewinnen. Es hat genug davon zu sehen, wie Tausende unserer Männer und Frauen in fremden Ländern sterben und Billionen von Steuergeldern ausgegeben und oft verschwendet werden.