„Eine politische Bewegung“ UN-Nothilfekoordinator sieht Hamas nicht als Terrororganisation

Der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths hat in einem Interview mit dem US-TV-Sender „Sky News“ gesagt, dass die Hamas „keine terroristische Organisation“ sei, sondern „eine politische Bewegung“.

Argentinien, Australien, Kanada, Israel, Japan, Paraguay, Neuseeland, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten und die Europäische Union haben die Hamas als Terrororganisation eingestuft.

Israel wirft den UN und insbesondere deren in den palästinensischen Gebieten aktiven Unterorganisation UNRWA seit langem vor, parteiisch zu sein und personelle Verflechtungen mit der Hamas zu haben.

Nach Berichten, dass Mitarbeiter der UNRWA am Massaker an israelischen Zivillisten am 7. Oktober beteiligt waren, haben die meisten großen Geldgeber ihre Unterstützung eingestellt. (Tsp)