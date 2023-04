Einer der größten Drogenfunde Italiens Polizei findet zwei Tonnen Kokain vor Sizilien

Die italienische Finanzpolizei hat Pakete mit etwa zwei Tonnen Kokain und einem geschätzten Marktwert von mehr als 400 Millionen Euro im Meer vor der Ostküste Siziliens gefunden. Bei einer Kontrollfahrt durch die Küstengewässer Siziliens seien den Einsatzkräften etwa 70 im Meer treibende und durch Netze zusammengehaltene Pakete aufgefallen, teilte die italienische Finanzpolizei am Montag mit.

Das Rauschgift war demnach wasserdicht verpackt, damit kein Meerwasser eindringen kann und die Pakete nicht sinken konnten. Die Behörde sprach von einem der größten Drogenfunde, der jemals in Italien gemacht wurde.

In den etwa 70 Paketen befanden sich den Angaben zufolge insgesamt rund 1600 weitere kleinere Päckchen, in denen die rund zwei Tonnen Kokain verpackt waren. Durch die Beschlagnahmung dieser großen Menge an Rauschgift konnte der Finanzpolizei zufolge der illegale Vertrieb im Land verhindert werden, der sehr hohe Gewinne eingebracht hätte. (dpa)