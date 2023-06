Eingestürztes Gebäude in Paris Ermittler finden Leiche in den Trümmern

Sechs Tage nach der Explosion eines Gebäudes im Zentrum von Paris haben Bergungstrupps in den Trümmern laut Medienberichten eine Leiche gefunden.

Wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus Ermittlungskreisen erfuhr, wurde die Leiche auf der Suche nach einer Frau gefunden, die seit dem Unglück am Mittwochabend vergangener Woche vermisst worden war. Nun werde geprüft, ob es sich bei dem Todesopfer um die Vermisste handelt.

In dem mehrgeschossigen Gebäude befand sich unter anderem eine Design-Schule. Medienberichten zufolge gilt die 57 Jahre alte Lehrerin des Instituts als vermisst.

Eine Explosion hatte am vergangenen Mittwochnachmittag das mehrgeschossige Gebäude im fünften Pariser Arrondissement teils zum Einsturz gebracht und einen großen Brand ausgelöst, der auf Nachbargebäude übergriff. Die Stadt Paris stellte am Montag zwei Millionen Euro Soforthilfe für die Opfer zur Verfügung.

Vier Menschen hatten bei der Explosion schwere Verletzungen erlitten. 54 weitere Menschen wurden leicht verletzt oder erlitten einen Schock. Die Ursache der Katastrophe sei noch unbekannt.

Nach vorläufigem Ermittlungsstand gehen die Ermittler von einem Gasleck aus. Mehrere Häuser wurden evakuiert. Scheiben gingen zu Bruch.

Eine weitere Person galt zunächst als vermisst, konnte jedoch bereits am Donnerstag identifiziert worden. Der stellvertretende Pariser Bürgermeister Emmanuel Grégoire sagte im Sender France Info, ein Mensch, der gesucht wurde, sei im Krankenhaus.

Feuerwehrleute hatten den Brand am Abend unter Kontrolle © AFP/ALAIN JOCARD

Augenzeugen sprachen von einer enormen Explosion, die sie an einen Bombeneinschlag erinnert hätten. Die Rauchwolke war auch aus der Entfernung zu sehen. Präsident Emmanuel Macron sprach den Betroffenen sein Mitgefühl aus. „Wir denken an diejenigen, die von der Explosion in Paris betroffen sind, an die vermissten Personen sowie an die Rettungskräfte, die im Einsatz sind.“

Brand war am Mittwochabend unter Kontrolle

Premierministerin Élisabeth Borne eilte zum Ort der Explosion, der von Soldaten abgesperrt wurde. Sie habe ein Krisenzentrum eingerichtet, sagte Bürgermeisterin Anne Hidalgo. 325 Feuerwehrleute waren nach Angaben des Innenministers vor Ort im Einsatz. Der Brand war am Abend unter Kontrolle, wie die Feuerwehr meldete.

In dem Gebäude waren nach Medienberichten neben der Modeschule ein Musikinstitut untergebracht. Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt der Explosion am Mittwoch um kurz vor 17 Uhr in dem Gebäude befanden, war zunächst nicht bekannt. Das örtliche Bürgermeisteramt öffnete seine Türen für Betroffene sowie Helfer.

Die Gebäude stürzten nach dem Brand größtenteils ein. © picture alliance/dpa/AFP

Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung, wegen vernachlässigter Vorsicht oder Sicherheit ein, wie der Sender BFMTV berichtete. Demnach gehen die Ermittler davon aus, dass die Explosion von dem Gebäude ausgegangen ist. (dpa, AFP)