Emily, Yaffa Adar, Ohad Totgeglaubte Neunjährige und Holocaust-Überlebende unter den freigelassenen Geiseln

Eines der bekanntesten Bilder vom Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober zeigt eine alte Dame mit kurzen, weißen Haaren, eingehüllt in eine rosa karierte Decke, die von bewaffneten Hamas-Männern auf einem Golfcart in den Gazastreifen verschleppt wird. Yaffa Adar ist ihr Name, sie ist 85 Jahre alt, hat drei Kinder, acht Enkel und sieben Urenkel.

Sie hat den Holocaust überlebt – und nun die Geiselnahme der Hamas: Am Samstag erhielt Yaffa Adar im Rahmen des Geiseldeals zwischen der Hamas und Israel ihre Freiheit zurück, zusammen mit 12 weiteren entführten Israelis und vier Thailändern.

„Sie ist eine so starke Frau“, sagte ihre Enkelin Adva Adar am Sonntag in einem Pressebriefing. „Es bedeutet uns die Welt, dass sie wieder bei uns ist.“

Mareike Enghusen arbeitet 2020 arbeitet als Israel-Korrespondentin für den Tagesspiegel.

Über die Bedingungen der Geiselhaft dürfen die Befreiten und ihre Angehörigen kaum etwas preisgeben: Solche und andere womöglich kriegsrelevanten Erkenntnisse behält Israels Armee (IDF) bis auf Weiteres für sich.

„Wir treffen alle Geiseln und sammeln von ihnen alle Informationen, die wir bekommen können“, erklärte IDF-Sprecher Daniel Hagari. „Was wir erfahren, wird nicht veröffentlicht.“

Israelische Medien berichteten indes mit Verweis auf Angehörige, die Entführten seien nicht gefoltert oder anderweitig misshandelt worden, hätten aber an manchen Tagen nichts zu essen bekommen und manchmal ein bis zwei Stunden auf die Erlaubnis warten müssen, die Toilette zu benutzen.

Der 9-jährige Ohad trifft seinen Vater, seinen Bruder und Familienmitglieder im Schneider Children’s Medical Center in Israel nach seiner Freilassung. © dpa/Uncredited

Insgesamt 41 Geiseln wurden bis Samstagabend freigelassen, darunter 15 Gastarbeiter aus Thailand und den Philippinen und acht Personen, die neben der israelischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Am Sonntag wurde die dritte Gruppe von Geiseln in Israel erwartet, Berichten zufolge 13 Personen.

Bundespräsident besucht Israel Zusammen mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) traf Frank-Walter Steinmeier am Sonntagnachmittag in Tel Aviv ein. Dass die beiden höchsten Repräsentanten des deutschen Staates mitten im Gaza-Krieg in das von der terroristischen Hamas angegriffene Land reisen, soll ein besonderes Zeichen der Solidarität setzen. Steinmeier wird von seiner Frau Elke Büdenbender begleitet. Sie werden anschließend Oman und Katar besuchen.

Zu den Befreiten mit deutschem Pass zählen die 34-jährige Doron Katz Asher und ihre Töchter Raz (2) und Aviv (5), die am 7. Oktober Katz Ashers Mutter im Kibbuz Nir Oz besucht hatten und schon Freitag nach Israel zurückkehren konnten.

Ehemann hatte Olaf Scholz getroffen

Katz Ashers Ehemann Yoni Asher hatte in den vergangenen Wochen unermüdlich um Aufmerksamkeit für das Schicksal der Geiseln gekämpft, hatte Bundeskanzler Olaf Scholz während dessen Israelreise Mitte Oktober getroffen und war kurz darauf selbst zusammen mit anderen Angehörigen deutscher Geiseln nach Berlin gereist.

Aufnahmen vom Freitag zeigen Yoni Asher in enger Umarmung mit seiner Frau und den beiden kleinen Töchtern im Zimmer eines Kinderkrankenhauses nahe Tel Aviv. Sie habe davon geträumt, nach Hause zurückzukehren, hört man die fünfjährige Aviv in dem Video sagen. „Und jetzt geht der Traum in Erfüllung!“, erwidert ihr Vater hörbar berührt.

Sie sei froh und erleichtert, schreibt Yarden Grienfeld, die Schwägerin Doron Katz Ashers, am Sonntag per Telefon. „Jetzt freuen wir uns darauf, dass sie in ihr Zuhause zurückkehren.

Für tot gehaltenes Mädchen wieder frei

Auch ein ursprünglich einmal für tot gehaltenes, neunjähriges israelisch-irisches Mädchen kam frei. „Wir finden keine Worte, um unsere Gefühle nach 50 schwierigen und komplizierten Tagen zu beschreiben. Wir sind überglücklich, Emily wieder in die Arme schließen zu können“, erklärte die Familie. Emily Hand war während ihrer Geiselhaft neun Jahre alt geworden, was in Dublin vor anderthalb Wochen mit einer Party gefeiert worden war.

Ihr Vater hatte in einem emotionalen TV-Interview unter Tränen seine Erleichterung darüber geäußert, dass sie nicht in die Hände der Hamas gefallen sei, weil das noch „schlimmer als der Tod“ gewesen wäre. Später hieß es, seine Tochter sei womöglich doch als Geisel in den Gazastreifen verschleppt worden. Am Samstagabend war sie in Freiheit.

Maximal 100 Geiseln sollen jetzt freikommen

Für viele andere aber geht das Bangen weiter. Rund 240 Menschen hatten die Terroristen am 7. Oktober verschleppt. Manche sind vermutlich nicht mehr am Leben, so wie die beiden Frauen, deren Leichen Israels Armee kürzlich bei ihrem Einsatz im Gazastreifen fand.

Maximal 100 Geiseln sollen im Rahmen des Deals freikommen, sofern es gelingt, die vereinbarte viertägige Feuerpause um sechs weitere Tage auszudehnen. Im Gegenzug soll Israel bis zu 300 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen.

Bereits am Samstag gab es indes erste Komplikationen: Die Hamas warf Israel vor, sich bei der Auswahl der Häftlinge und bei den Hilfslieferungen nicht an die Absprachen zu halten, und verzögerte deshalb ihrerseits die Freilassung der Geiseln, bis Israels Armee mit erneutem Angriff drohte.

Die Kampfpause bietet der Hamas eine Gelegenheit, sich auf weitere Kämpfe vorzubereiten, insofern haben die Terroristen ein Interesse daran, ihren Teil der Abmachung einzuhalten. Dennoch: Wie die Verzögerung am Samstag gezeigt hat, können in der angespannten Lage selbst kleinste Vorkommnisse oder Fehler den mühsam ausgehandelten Deal in Sekundenschnelle zunichtemachen.