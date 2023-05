Ende der Schlacht in Bachmut? Wagner-Chef Prigoschin meldet Einnahme der Stadt

Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner hat die komplette Einnahme der ostukrainischen Stadt Bachmut verkündet. „Heute, am 20. Mai, um die Mittagszeit, wurde Bachmut vollständig eingenommen“, sagte Jewgeni Prigoschin in einem am Samstag im Onlinedienst Telegram geposteten Video.

„Im Gegensatz dazu, was Konaschenkow [Anm.: ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums] sagte, gab es keine russischen Luftlandetruppen, die uns hätten helfen können. Wir haben uns selbst geholfen“, fügt der Wagner-Chef hinzu, während er vor etwa einem Dutzend seiner Männer steht.

Die Ukraine dementiert Prigoschins Meldung. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben derzeit nicht.

Zuvor am Samstag vermeldeten britische Geheimdienste, dass Russland seine Truppen in der Gegend verstärkt. „In den vergangenen vier Tagen hat Russland sehr wahrscheinlich mehrere Bataillone zur Verstärkung der Bachmut-Front eingesetzt“, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. Dies sei eine Reaktion auf taktische Geländegewinne der ukrainischen Verteidiger an den Flanken der umkämpften Stadt sowie auf öffentliche Drohungen der Wagner-Söldner, den Kampf dort einzustellen, hieß es weiter.

Vermutlich seien nur wenige russische Einheiten in der Ukraine verfügbar. Daher stelle die Verlegung in den Raum Bachmut ein bemerkenswertes Engagement des russischen Kommandos dar, betonte das britische Ministerium. „Die russische Führung betrachtet wahrscheinlich weiterhin die Eroberung Bachmuts als wichtigstes unmittelbares Kriegsziel, das es ihr ermöglichen würde, einen gewissen Erfolg im Konflikt zu verbuchen.“

Ebenfalls am Samstag teilte Serhii Cherevatyi, Sprecher des ukrainischen Operationskommandos Ost, mit, dass Russland zusätzlich zu den Söldnern der Wagner-Gruppe nun auch Luftlandetruppen und motorisierte Infanterie nach Bachmut schicke. Cherevatyi sagte weiter, dass die Einnahme der belagerten Stadt für Moskau weiterhin oberste Priorität habe und „eine Art Trophäe“ für Russlands Anstrengungen wäre. Zuvor hatte auch die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar erklärt, das russische Militär habe mehrere Tausend Soldaten als Verstärkung nach Bachmut verlegt. „Der Feind kann nicht mit Qualität gewinnen, also versucht er es mit Quantität“, schrieb sie auf Facebook.

Die Stadt Bachmut in der Oblast Donezk im Osten der Ukraine wird seit dem 1. August 2022 und damit seit fast 300 Tagen von Russland belagert. Die Schlacht ist eine der längsten der Weltgeschichte. Eine Einnahme der einst mehr als 70.000 Einwohner zählenden Stadt hätte vor allem symbolische Bedeutung. (mit AFP, dpa)