Erdbeben in der Türkei und Syrien Nordsyriens Kurden zwischen Angriffen und Hilfe

Nach dem verheerenden Erdbeben will die USA als erster Staat der nordsyrischen Autonomieverwaltung mit humanitären Gütern helfen. Wie am Donnerstag bekannt wurde, sprach der US-Repräsentant in Nordostsyrien, Nicholas Granger, schon kurz nach dem Beben mit Bedran Ciya Kurd, der die Autonomieregierung vertritt.

Die kurdisch geprägte Selbstverwaltung wiederum bot trotz eigener Not an, Idlibs eingeschlossenen Bewohnern zu helfen. Die im nordwestsyrischen Idlib herrschenden Islamisten aber blockierten Transporte aus der Autonomieregion bislang, teilte die Selbstverwaltung mit.

Deutschland sollte den USA folgen, wir brauchen direkte Hilfe Selbstverwaltung im kurdisch geprägten Nordsyrien

Syriens multiethnischer, wenngleich überwiegend kurdischer Norden wird seit 2012 von einer Koalition unter Führung der säkularen PYD regiert. Die Partei steht ideengeschichtlich der militanten Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) nah, die sich mit dem türkischen Staat seit Jahrzehnten heftige Kämpfe liefert.

Nur einen Tag nach dem Beben griff die türkische Luftwaffe mutmaßliche Stellungen der YPG an, die mit vergleichsweise leichten Waffen ausgestattete Miliz ist die De-facto-Armee der Autonomieregion. Das Verteidigungsministerium in Ankara teilte mit, zuvor habe die YPG türkische Posten beschossen, was die kurdischen Kräfte bestreiten.

Seit Jahren überfliegen türkische Drohnen die Gegend, regelmäßig werden kurdische Funktionäre getötet. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan ließ ab 2018 zahlreiche Orte in Nordsyrien besetzen. Zuletzt drohte Erdogan mit einer Großinvasion, die eine fast 600 Kilometer breite und 30 Kilometer tiefe Besatzungszone in Nordsyrien zur Folge hätte.

„Deutschland sollte dem Beispiel der USA schnellstmöglich folgen“, teilte die Selbstverwaltung der Autonomieregion mit. „Wir brauchen direkte Hilfe.“ Denn nicht nur die Grenze zur Türkei ist geschlossen – oder unpassierbares Kriegsgebiet. Auch internationale Lieferungen nach Zentralsyrien erreichen den kurdischen Norden nicht. Der Damaszener Herrscher Baschar al Assad möchte die Autonomieregion wieder in den Gesamtstaat zwingen.

Zudem erwehrt sich die syrisch-kurdische Autonomieverwaltung islamistischen Angriffen. Allein seit dem Jahreswechsel verhafteten Kräfte der Autonomieverwaltung rund 50 bewaffnete Anhänger des „Islamischen Staates“.

