Es kriselt zwischen Frankreich und Marokko Paris steht dem neuen Selbstbewusstsein ratlos gegenüber

Wenn die Nationalmannschaften Frankreichs und Marokkos am Mittwochabend im Halbfinale der Weltmeisterschaft aufeinandertreffen, geht es erstmal um Sport. Aber der Wettkampf findet vor dem Hintergrund der Erosion einer außergewöhnlichen Beziehung statt, die sich durch besonders enge emotionale, wirtschaftliche und kulturelle Verflechtungen auszeichnete.

Mehr noch: Nicht nur auf dem Fußballplatz verschieben sich derzeit die Machtverhältnisse, sondern auch zwischen der einstigen Protektoratsmacht Frankreich und Marokko, das sich als Hub zwischen Europa und Afrika als aufsteigende Regionalmacht sieht.

Zwar reist die französische Außenministerin Catherine Colonna am 16. Dezember nach Rabat, um den eigentlich schon im vergangenen Oktober erwarteten Staatsbesuch von Präsident Emmanuel Macron vorzubereiten, der nun Anfang 2023 stattfinden soll. Dann dürften auch die jeweiligen Botschafter auf ihre Posten zurückkehren. Aber anders als frühere Krisen, wo es auch schon mal um verletzte Eitelkeiten im marokkanischen Königreich ging, sind die Divergenzen dieser Tage eher grundsätzlicher Art und Marokko tritt mit neuem Selbstvertrauen auf.

Marokko will raus aus der asymmetrischen Beziehung

„Marokko ist eine aufstrebende Regionalmacht, die sich aus der asymmetrischen Beziehung zu Paris befreien will“, analysiert Abdelmalek Alaoui, Präsident des marokkanischen Instituts für strategische Intelligenz. Der Frage, welchen „Status“ Marokko künftig aus Sicht Frankreichs und Europas hat, widmete das französische Institut für angewandte Geopolitik im November eine Studie. Ergebnis: Frankreich und Europa kommen in ihrer Afrika-Politik nicht an Marokko vorbei, das in Westafrika wirtschaftlich und politisch gut aufgestellt ist.

Am spürbarsten ist die französisch-marokkanische Krise in der restriktiven Visapolitik Frankreichs. Seit Herbst 2021 werden Visa auch für die marokkanischen Eliten, die es gewohnt sind, zwischen beiden Ländern hin und her zu pendeln, restriktiver vergeben. Oder zumindest wird auf Formalien wie Beherbergungszertifikate gepocht.

Das ist eine Reaktion darauf, dass Marokko sich taub stellt, wenn Frankreich Marokkaner in ihr Heimatland abschieben will. Die Reduzierung von Visa für Bürger aller nordafrikanischen Staaten war auch ein Zugeständnis im Präsidentschaftswahlkampf, in dem Macron von den Rechtsextremen unter Druck war.

Die enge Verbindung zwischen Marokko und Frankreich Etwa 45.000 Marokkaner studieren in Frankreich, eine ähnlich hohe Zahl geht in Marokko in französische Schulen

studieren in Frankreich, eine ähnlich hohe Zahl geht in Marokko in französische Schulen Die marokkanische Diaspora in Frankreich umfasst etwa 1,5 Millionen Menschen

Viele von ihnen sind in die politische und kulturelle Elite Frankreichs aufgestiegen, darunter die Politikerinnen Rachida Dati und Najat Vallaud-Belkacem , der Schriftsteller Tahar Ben Jelloun oder der Komiker Jamel Debbouze

aufgestiegen, darunter die Politikerinnen und , der Schriftsteller oder der Komiker 40 Prozent der Direktinvestitionen in Marokko kommen aus Frankreich, das damit auf Platz eins liegt

Diese Visapolitik erzürnt vor allem die frankophonen Eliten Marokkos, die größtenteils in Frankreich studiert oder gearbeitet haben und die eigentlich zu den Verfechtern der besonderen Beziehungen zu Frankreich gehören.

Paris ist dagegen nachhaltig irritiert darüber, dass marokkanische Geheimdienste mit dem Überwachungsprogramm Pegasus einer damals israelischen Firma wohl auch französische Minister in Frankreich ausgespäht hatten.

Rabat erhebt Anspruch auf die Westsahara

Schwieriger zu überbrücken sind wohl die grundsätzlichen Divergenzen, die mit der marokkanischen Besatzung der Westsahara einhergehen: Sie entzweien die Region und alimentieren die feindseligen Beziehungen zwischen dem Königreich und Algerien. Marokko fordert jetzt aber immer deutlicher eine Entscheidung von Frankreich, ob es seinen Anspruch auf die besetzte Westsahara unterstützt.

König Mohammed VI. hatte im August klar gestellt, dass die internationalen Beziehungen Marokkos zukünftig durch das „Prisma“ von deren Haltung zum Westsahara-Konflikt gesehen würden. Marokko tut das mit neuem Selbstbewusstsein, nachdem US-Präsident Donald Trump Rabat das Geschenk der Anerkennung im Gegenzug gegen die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel gemacht hatte.

Macron möchte endlich eine Aussöhnung mit Algerien

Frankreich kann es sich aber auch nicht mit Algerien verscherzen, das die Unabhängigkeitsbewegung der Sahrauis unterstützt: Nicht nur ist das rohstoffreiche Land in der Energiekrise wichtig. Die Aussöhnung mit Algerien durch die Aufarbeitung der französischen Herrschaft und des Unabhängigkeitskriegs, die in eine neue Erinnerungspolitik münden soll, ist eine Herzensangelegenheit Macrons. Darin hat bereits viel Energie investiert (zuletzt ein dreitägiger Staatsbesuch in Algerien im August), sie ist innenpolitisch bitter nötig. Damit bringt die Rivalität Marokkos und Algeriens Frankreich in die Bedrouille.

Marokko stellt unterdessen die Weichen für eine weitere Diversifizierung seiner Beziehungen. So hat der marokkanische Bildungsministerium Ende Oktober angekündigt, dass naturwissenschaftliche Fächer in der Oberschule auf Englisch unterrichtet werden sollen.

Dies wäre ein harter Schlag für die Frankophonie, ein Fundament der engen kulturellen und gesellschaftlichen Verbindungen zwischen beiden Ländern. Und es könnte ein Indiz dafür sein, dass die jetzige Krise anders als frühere möglicherweise zu einer dauerhaften Entflechtung zwischen beiden Ländern führen wird.

Zur Startseite