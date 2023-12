Eskalation im Roten Meer USA sehen Iran hinter den Angriffen

Seit Beginn des Hamas-Israel-Krieges gibt es Warnungen vor einem Flächenbrand im Nahen Osten Die USA schauen dabei vor allem auch darauf, welche Rolle der Iran spielt.

Eine Region, in der wachsende Spannungen mit großer Sorge betrachtet werden, ist das Rote Meer. Hier kommt es seit ein paar Wochen immer wieder zu Angriffen – vor allem auf Handelsschiffe, die unter israelischer Flagge fuhren.

Am Sonntag haben die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen dort erneut mehrere Frachter angegriffen. Ein Zerstörer der US-Marine kam den Schiffen zu Hilfe und schoss mehrere Drohnen ab.

Das US-Verteidigungsministerium kündigte nach dem Angriff in der Meerenge von Bab el-Mandeb an, „alle angemessenen Reaktionen“ in Betracht zu ziehen – und machte klar, wen die USA hinter den Attacken vermuten: „Wir haben auch allen Grund zu der Annahme, dass diese Angriffe, obwohl sie von den Huthi im Jemen begonnen wurden, vollständig vom Iran unterstützt werden.“

Die USS Carney wurde nicht beschädigt

Es sei noch unklar, ob der Zerstörer USS Carney selbst Ziel einer der versuchten Drohnen-Attacken gewesen sei. „Das US-Schiff wurde nicht beschädigt und es gab keine Verletzten“, hieß es weiter.

Aber: „Diese Angriffe stellen eine direkte Bedrohung für den internationalen Handel und die Sicherheit auf See dar“, erklärte Centcom, das für den Nahen Osten, Ost-Afrika und Zentral-Asien zuständige Regionalkommando des US-Militärs. „Sie gefährden das Leben von internationalen Besatzungen.“ Die drei angegriffenen Schiffe seien mit 14 verschiedenen Ländern verbunden.

Huthis kündigen weitere Attacken an

Die Huthi-Rebellen, die wie der Iran die radikal-islamische Hamas unterstützen, reklamierten Angriffe auf zwei Schiffe für sich und drohten mit weiteren Attacken auf israelische Frachter. Ein Sprecher bestätigte aber nicht, dass ein Schiff der US-Marine angegriffen wurde.

Israels Armeesprecher Daniel Hagari widersprach der Darstellung, es hätte sich um israelische Schiffe gehandelt: Die beiden angegriffenen Schiffe hätten keine Verbindung zum Staat Israel.

Was genau das Pentagon mit „angemessenen Reaktionen“ meint, ist offen. Der Militäranalyst Mark Hertling sagte, er gehe davon aus, dass die USA in der Region nun deutlich energischer auftreten werden, um vom Iran unterstützte Gruppen davon abzuhalten, die Lage weiter zu eskalieren.

„Sowohl die USS Ford als auch die USS Eisenhower wurden an bestimmten Orten stationiert, um genau das zu tun, was sie tun: Raketen aus anderen Ländern abzufangen“, sagte Hertling im Sender CNN. Allerdings bringe das auch die Besatzungen in Gefahr, obwohl die US-Kriegsschiffe über umfangreiche Luftabwehrsysteme verfügten.

Mick Mulroy ist ehemaliger stellvertretender Staatssekretär im Pentagon mit Zuständigkeit für den Nahen Osten.

„Die nahezu ständigen Angriffe auf die Handelsschifffahrt durch die vom Iran unterstützten Huthis sollten für jedes Land Anlass zur Sorge sein. Vierzig Prozent der Weltenergie fließen aus dem Nahen Osten und über diese Wasserstraßen. Dies könnte erheblich gestört werden“, sagte Mick Mulroy, ehemaliger stellvertretender Staatssekretär im Pentagon mit Zuständigkeit für den Nahen Osten, dem Tagesspiegel.

„Außerdem könnte eine ihrer Drohnen und Marschflugkörper irgendwann unsere Marineschiffe treffen. Wir müssen damit beginnen, direkt auf den Ausgangspunkt dieser Angriffe zu reagieren. Das ist in jeder Version der Selbstverteidigung erlaubt.“

Ich würde viel aggressiver vorgehen. Leon Panetta, ehemaliger CIA-Direktor und US-Verteidigungsminister

Schon vor den Berichten über einen Angriff auf ein US-Kriegsschiff im Roten Meer sprach der ehemalige CIA-Direktor und Pentagon-Chef Leon Panetta am Samstagabend auf dem Reagan National Defense Forum darüber, wie die USA auf die zunehmende Zahl von Angriffen iranischer Stellvertretergruppen auf US-Streitkräfte im Nahen Osten reagieren sollten.

„Ich würde viel aggressiver vorgehen“, sagte Panetta. „Ich möchte diejenigen verfolgen, die Raketen auf unsere Truppen abfeuern, und sicherstellen, dass sie verstehen: Wenn sie eine Rakete abfeuern, werden sie sterben.“

75 Angriffe auf US-Streitkräfte im Nahen Osten seit Mitte November

Seit Mitte November sind die US-Streitkräfte im Nahen Osten mindestens 75-mal angegriffen worden. Das Pentagon zählt Angriffe auf US-Kriegsschiffe auf See nicht dazu.

An der jemenitischen Küste vorbei führt eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt vom und zum Suezkanal in Ägypten. Der Kanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und ist die kürzeste Verbindung auf dem Seeweg von Asien nach Europa.

Etwa zehn Prozent des Welthandels passieren das Rote Meer, die Meerenge von Bab el-Mandeb hat große Bedeutung für den weltweiten Seehandel, insbesondere für den Transport von Erdöl. Der Iran hat die Huthi-Miliz so hochgerüstet, dass sie für den globalen Schiffsverkehr auf dieser Passage zur Gefahr werden kann.

Das immer dreistere Auftreten der Huthi-Rebellen erhöht auch den innenpolitischen Druck auf US-Präsident Joe Biden. Die konservative Zeitung „Wall Street Journal“ kritisierte die Regierung scharf.

Kurz nach ihrem Amtsantritt habe die Biden-Administration die Huthis von der US-Liste der ausländischen Terrororganisationen gestrichen. „Das war Teil des Werbens des Weißen Hauses um den Iran, und wir können jetzt sehen, wie das ausgegangen ist“, schrieb das Blatt. Dass der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, John Kirby, kürzlich erklärt habe, die USA könnten die Huthis wieder auf die Terrorliste setzen, zeige nur, dass die Abschreckung fehlgeschlagen sei.