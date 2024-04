EU-Parlamentspräsidentin zum Asylkompromiss Das System wird effizienter und widerstandsfähiger

Das Thema Migration war für die Bürgerinnen und Bürger in der Union bei der Europawahl 2019 das wichtigste Anliegen. Am Mittwoch hat das Europäische Parlament im Zuge neuer Rechtsvorschriften entschieden, wie wir in der Europäischen Union künftig mit Migration und Asyl umgehen. Rechtsvorschriften, an denen wir mehr als zehn Jahre gearbeitet haben.