EU und Flüchtlinge Wie Europas Grenzen krank machen

Sie sind eine von etlichen Hilfsorganisationen, die da helfen, wo dies eigentlich eine staatliche Aufgabe wäre. Sie dürften aber die erfahrenste sein: Seit mehr als fünfzig Jahren schon leistet die 1971 in Paris gegründete Vereinigung „Ärzte ohne Grenzen“ (MsF, Médecins sans frontières) lebensrettende medizinische Hilfe für, so ihre Selbstdefinition, die Opfer von „Vernachlässigung, Gewalt und Katastrophen“.

Die fand sie im letzten Jahrzehnt vermehrt an den Außengrenzen der Europäischen Union, zu See und an Land. In einem am Mittwoch erschienenen Bericht „Death, Despair and Desititution“ berichten sie über die Erfahrungen ihrer Mitarbeitenden dort mit den, so der Untertitel des Reports, „menschlichen Kosten der EU-Migrationspolitik“. Die Flüchtlingskrise sei eine „politikgemachte“, schreibt MsF.

Ärzt:innen und Pflegepersonal von MsF hätten 28.000 Menschen an den EU-Grenzen versorgt, die durch Grenzzäune und -mauern, Zurückschiebung (pushbacks) oder unterlassene Hilfeleistung krank oder verletzt wurden.

Vergiftet und verbrannt durch Treibstoff

Allein an der polnischen Grenze seien 40 Prozent der Patienten Verletzungen durch den Grenzzaun dort entstanden. Eine ähnliche Zahl ergab sich an der Grenzen zwischen dem EU-Land Ungarn und Serbien: Von den 160 Patienten, die MSF im August 2023 in Nordserbien behandelte, „berichteten 45 Prozent, dass ihre Verletzungen durch den Zaun entstanden waren“.

45 Prozent der Patient:innnen berichteten, dass ihre Verletzungen vom Zaun kamen. aus dem MSF-Bericht über die Lage an der serbisch-ungarischen Grenze

Polen hat seine Grenze zu Belarus mit einem fünfeinhalb Meter hohen Wall mit rasiermesserscharfen Drähten befestigt. Derartige Befestigungen liefen bereits über 2000 Kilometer EU-Außengrenze, heißt es im Bericht, Tendenz steigend. Menschen verfingen sich darin, würden von Grenzpolizei heruntergeholt oder verletzten sich, wenn sie herunterfallen.

Besonders hart gehen die Helfer:innen mit der herrschenden Philosophie des EU-Grenzschutzes ins Gericht. Das Outsourcing des europäischen Grenzschutzes nach Nordafrika – vor allem nach Libyen und Tunesien –, unterlassene Hilfe für Verletzte und Prozesse gegen Schiffsbesatzungen, die wie MSF Hilfe leisten, seien nicht nur Ursache für den Tod vieler Menschen, sondern auch für ihren oft erbärmlichen Gesundheitszustand:

„Epidemie psychischer Krankheiten“

MFS berichtet über die ersten acht Monate des letzten Jahres auf ihrem Schiff, der Geo Barents mit 3.532 Untersuchungen an Bord: „Viele der Gesundheitsbeidngungen waren direkte Folge von langen, gefährlichen Überfahrten, darunter Verbrennungen und Vergiftungen durch Treibstoff, Wunden, die auf den Booten entstanden, Unterkühlung, Überhitzung durch überlangen Aufenthalt in der Sonne und Dehydrierung.“

Als großes Problem bezeichnet MSF auch die psychischen Probleme, die vor allem Pushbacks nach Libyen und monate- bis jahrelanges Warten auf Entscheidungen bedeute. Erste Erfahrungen habe MSF damit 2017 und 2018 auf Nauru sammeln müssen, der Insel, auf die Australien schon seit Jahren Schutzsuchende deportiert.

Ihre Erlebnisse dort beschreiben sie als eine „Epidemie psychischer Krankheiten“: 65 Prozent ihrer Patient:innen auf Nauru hätten sich selbst verletzt, dachten an Suizid oder versuchten, sich das Leben zu nehmen, darunter auch Kinder, die jünger waren als neun Jahre.

28.000 Kilometer Umwege

Dies werde durch die inzwischen „regelmäßige Praxis“ verschärft, den NGO-Hilfsschiffen weit entfernte Häfen zur Landung zuzuweisen und sie so „absichtlich von Menschen in Seenot fernzuhalten“. Allein die Geo Barents habe deswegen im letzten Jahr 28.000 Extra-Kilometer zurücklegen müssen, ein Mehr von „etwa 70 Tagen auf See“.

Mit den gesundheitlichen Folgen einer besonderen Form entmenschlichender Behandlung machten MSF-Teams in Griechenland Bekanntschaft. Griechenland, Grenzland zur Türkei, hat immer wieder Schlagzeilen wegen illegaler, teils brutaler Pushbacks gemacht. Im vergangenen Sommer starben schätzungsweise 650 Menschen vor Pylos, vermutlich weil griechische Polizeiboote ihr Schiff in einem gefährlichen Manöver abdrängten.

MSF sammelte aber auch mehrere Augenzeugenberichte über die Behandlung Schutzsuchender an Land. Griechische Beamte, aber auch unerkennbare Maskierte würden auf der Suche nach Geld oder anderem Besitz mit Fingern in die Geschlechtsteile geflüchteter Menschen eindringen.

„Die Häufigkeit dieser Berichte und die Ähnlichkeit der Beschreibung lässt vermuten, dass dies keine Einzelfälle sind“, heißt es im MSF-Report. Dass die Verantwortlichen dabei, wie berichtet, die Latexhandschuhe nicht wechselten, sei „ein weiterer Gewaltakt, der das Risiko von Infektionen heraufbeschwört.“