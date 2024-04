Ex-BND-Vize von Fritsch im Interview „Der schwächste Faktor der geheimdienstlichen Arbeit ist häufig der Mensch“

Herr von Fritsch, vergangene Woche wurden in Deutschland russische Spione enttarnt, diese Woche chinesische. Was kommt als Nächstes?

Wir müssen uns grundsätzlich klarmachen, dass wir uns zwar nicht im Krieg mit Russland sehen, wohl aber Russland sich im Krieg mit uns. Wladimir Putin hat uns in eine Ära grundsätzlicher Konfrontation geführt. Mit der Invasion in der Ukraine hat er ein Zeitalter teils erfolgreicher Kooperation endgültig beendet.