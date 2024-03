Experten zu Bidens Warnung vor „Armageddon“ USA sollen sich 2022 auf russischen Atomschlag vorbereitet haben

Der US-Präsident ist entschlossen, in der Konfrontation mit Russland über die Ukraine alles zu vermeiden, was einen dritten Weltkrieg auslösen könnte. Vor allem einen, in dem Nuklearwaffen eingesetzt werden könnten. Das wäre „Armageddon“, so hat es Joe Biden im Herbst 2022, acht Monate nach Beginn des Krieges, ausgedrückt.