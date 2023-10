Fatales Umfrageergebnis für Sunak-Kabinett Großbritannien wünscht sich einen Regierungswechsel

Fast genau ein Jahr nach seinem Amtsantritt häufen sich die schlechten Nachrichten für den britischen Premierminister Rishi Sunak. Einer Umfrage der Denkfabrik More in Common zufolge wollen 75 Prozent der Menschen einen Regierungswechsel in Großbritannien.

Selbst unter eingefleischten Konservativen („Backbone Conservatives“) sprach sich eine knappe Mehrheit (53 Prozent) für eine neue Führung aus.

Die Menschen seien getrieben von ihrer Unzufriedenheit mit der aktuellen politischen Lage und ihrem Wunsch nach Veränderung, betonte der Thinktank am Montag.

Sunak war am 24. Oktober 2022 zum Chef seiner Konservativen Partei gekürt und am 25. Oktober von König Charles III. zum Premier ernannt worden. Die Tories regieren das Land seit mehr als 13 Jahren. In allen Umfragen liegen sie aber klar hinter der Labour-Partei.

Die nächste Parlamentswahl muss spätestens am 28. Januar 2025 stattfinden. Der genaue Termin wird von Sunak festgelegt werden.

Eine baldige Neuwahl lehnte der Premier zuletzt ab. Die Menschen hätten derzeit kein Interesse an einer Abstimmung, sagte er.

More in Common befragte zwischen dem 14. und 16. Oktober online insgesamt 2336 Erwachsene in Großbritannien. Die Erhebung sei gewichtet und repräsentativ, hieß es. (dpa)