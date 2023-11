Finnland schließt Grenzen zu Russland Nutzt Putin gezielt Asylsuchende als politische Waffe?

Seit Anfang der Woche hat die Regierung in Helsinki „Maßnahmen zur Grenzsicherung“ angekündigt, in der Nacht zu Sonnabend macht die rechtskonservative Viererkoalition nun ernst: Vier Grenzübergänge zu Russland werden im Südosten des Landes bis Mitte Februar geschlossen.



Das kündigten Ministerpräsident Petteri Orpo und Innenministerin Mari Rantanen am Donnerstagnachmittag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz an. Helsinki wirft Moskau vor, vermehrt Asylbewerber ohne Papiere über die gemeinsame Grenze zu schleusen, um das Nato-Land Finnland zu destabilisieren.