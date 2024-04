Folgt auf Irans Angriff ein israelischer Gegenschlag? „Wir haben schon längst einen Krieg“

Herr Gerlach, Terrorangriff der Hamas, Krieg in Gaza, die Konfrontation zwischen Israel und Iran: Wie kann sich der Nahe Osten aus der Logik von Schlag und Gegenschlag befreien?

Um zunächst einmal etwas Positives hervorzuheben: Das ist das Verhalten der arabischen Staaten. Die sind mit Israels Vorgehen im Gaza-Krieg überhaupt nicht einverstanden. Dennoch nehmen mehrere arabische Länder derzeit eine eher konstruktive, deeskalierende Rolle ein.

Das Abfangen von iranischen Drohnen beim Angriff auf Israel macht das deutlich. Sie wollen in diesem Konflikt nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, suchen im allgemeinen Chaos nach Stabilität. Da kann man anknüpfen.

Treibt die arabischen Herrscher die Angst vor dem Iran um?

Es gibt mehrere Motive. Bei einigen ist es das große Interesse, sich als strategischer Partner der Amerikaner zu empfehlen und so ihren Einfluss zu vergrößern. Auch das eigene Sicherheitsinteresse spielt eine wesentliche Rolle.

Staaten wie Jordanien verteidigen ihren Luftraum – gleichgültig, von wem die Raketen kommen. Die Saudis haben ebenfalls mehrfach Geschosse der jemenitischen Huthis abgefangen, die Israel zum Ziel hatten. Der israelische Verteidigungsminister spricht bereits über eine „Allianz“ mit, wie er sagt, sunnitischen Staaten gegen Iran. Das sehe ich derzeit nicht.

Zur Person Daniel Gerlach gehört zu Deutschlands bekanntesten Nahostexperten. Der 47-jährige Orientalist ist Chefredakteur des Fachmagazins „Zenith“. Daniel Gerlach © A. Emami

Weshalb?

So wie Israel in Gaza und im Westjordanland vorgeht, kann es nicht darauf setzen, dass die arabische Welt sich auf ein Bündnis einlässt – auch wenn es allenthalben Sorge vor Irans Machtstreben gibt.

Kann dennoch etwas gegen das Prinzip von Angriff und Gegenangriff unternommen werden?

Die USA und Europa müssen sich noch viel mehr einbringen. Die Amerikaner tun das bereits. Sie wirken zum Beispiel massiv auf Netanjahu ein, damit Israel auf den iranischen Angriff nicht mit einem Gegenschlag antwortet.

Mir scheint, einige westliche Regierungen sind derzeit froh, dass sie sich mal wieder solidarisch mit Israel zeigen können. Der Krieg in Gaza machte ihnen das sehr schwer und bringt sie in Erklärungsnot. Nun drängen sie auf Deeskalation, denn ihnen ist klar, wer die jüngste Eskalation eingeläutet hat: Israel mit seinem Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus. Das war die Überschreitung einer roten Linie – eine heftige Reaktion Teherans war abzusehen.

In der Nacht zu Sonntag wurde Israel mit mehr als 300 Drohnen und Raketen vom Iran angegriffen. © REUTERS/Amir Cohen

Und Iran dürfte darauf mit einer direkten Attacke auf Israel antworten?

Der Luftschlag von Damaskus war ein Verstoß gegen internationale Normen, ihm gingen zahlreiche Bombardements auf iranische Ziele in Syrien und Libanon voraus.

Aber es gibt nach meinem Dafürhalten einen Unterschied zwischen einem einzelnen gezielten Luftschlag und dem massiven Raketenbeschuss eines Landes, bei dem Hunderte israelische Todesopfer in Kauf genommen wurden! Auch wenn Iran vielleicht damit rechnen konnte, dass die israelische Luftabwehr funktioniert. Das ist eine andere Stufe der Eskalation.

Auf israelischer ebenso wie auf iranischer Seite versuchen Hardliner, ihre Regierungen zu einer härteren Gangart zu bewegen. Werden sie sich durchsetzen?

In Israel haben die rechtsextremen Minister, die in der Koalition viel Einfluss besitzen, nach meinem Eindruck gar nicht so sehr Iran im Blick. Ihnen geht es vorrangig um die Annexion des Westjordanlands, die Offensive gegen Rafah und womöglich sogar die Vertreibung der Palästinenser aus Gebieten, die sie annektieren wollen.

Und worum geht es Netanjahu?

Für ihn ist die Bedrohung durch Iran das zentrale Thema, seit Jahren. Obwohl er sich stets gescheut hat, Iran anzugreifen und zum äußersten zu gehen. Innenpolitisch und außenpolitisch kann er die derzeitige Lage nutzen, um die Reihen zu schließen und die westlichen Verbündeten wieder auf seine Seite zu ziehen. Der riskante iranische Angriff auf Israel stärkt seine Position.

300 Drohnen und Raketen hat der Iran auf Israel abgefeuert.

Was muss passieren, damit die Konfrontation zwischen Teheran und Jerusalem nicht völlig aus dem Ruder läuft?

Wir haben schon längst einen Krieg! Denken Sie an die anhaltenden Gefechte mit der Hisbollah im Südlibanon. Dennoch glaube ich, beide Seiten sind sich über eines im Klaren.

Das wäre?

Beide wollen zeigen, dass sie bereit sind, bis zum Äußersten zu gehen. Das ist das Abschreckungspotenzial. Aber zugleich möchten sie nicht die Kontrolle über die Situation verlieren. Daran haben die Führungen Israels ebenso wie Irans kein Interesse.

Für das Regime in Teheran steht dabei im Vordergrund: Inwiefern nutzt mir der Konflikt nach innen? Kann er meine Macht stabilisieren oder destabilisieren? Bei Netanjahu gibt es noch andere Erwägungen.

Welche sind das?

Natürlich geht es ihm um die Sicherheit des Landes, aber eben auch um das eigene politische Überleben. Dem ordnet er andere Interessen und Abwägungen unter. Israelische Politik nähert sich insofern immer mehr jener an, die in der Region vorherrscht.

Inwiefern?

Netanjahus Vorgehen ähnelt zunehmend dem Verhalten autoritärer arabischer Herrscher, denen es vorrangig darum geht, ihre Macht nach innen abzusichern. In einem demokratischen System ist das allerdings weitaus schwieriger.

Der Regierungschef will sich nichts von Washington vorschreiben lassen. Irans Regime wiederum hat die Warnungen der USA vor einem Angriff auf Israel ignoriert. Nimmt im Nahen Osten keiner mehr die Supermacht ernst?

Im Gegenteil! Die Amerikaner werden ernst genommen, weil sie über ein großes Abschreckungspotenzial verfügen. Die USA sind gegenwärtig auch viel aktiver als in früheren Jahren. Auch wenn für Präsident Joe Biden der Gaza-Krieg sehr unangenehm ist. Denn er ist bis heute nicht in der Lage, Netanjahu Zugeständnisse abzuringen.

Doch beim Thema Iran gegen Israel ist die Biden-Administration in ihrem Element. Das ist ein internationaler Konflikt, der die Amerikaner stark aussehen lässt, ohne dass sie selbst direkt als Konfliktpartei dastehen. Und er lenkt ab von Bidens Unvermögen, den Krieg in Gaza zu beenden.