Fortschritte im Süden, Druck im Osten Fünf Orte der ukrainischen Gegenoffensive sind besonders umkämpft

Sind die Ziele der ukrainischen Gegenoffensive in diesem Sommer tatsächlich nicht zu erreichen? Ein Bericht der US-Zeitung „Washington Post“ sorgte zuletzt für Ernüchterung im Westen und Klagen aus Kiew. Doch scheint nicht nur die Ukraine derzeit Probleme zu haben.

Wie russische Militärblogger berichten, mangelt es Moskaus Truppen an Artilleriemunition für Gegenfeuer an der gesamten Front – speziell aber am wichtigsten Abschnitt im Süden. Dort will die Ukraine bis nach Melitopol vorstoßen, was dem US-Bericht zufolge mit den derzeitigen Ressourcen nicht zu leisten ist.

Die Militärblogger weisen zudem darauf hin, dass Russland aufgrund der hohen Verluste die Offiziere ausgehen und deshalb auch nicht ausreichend ausgebildete Soldaten Kommandos übernehmen.

Nichtsdestotrotz ist die Situation derzeit ziemlich ausgeglichen. Während die Ukrainer im Süden Fortschritte machen, kommen die Russen im Osten voran. Fünf Gebiete sind derzeit zentrale Schauplätze der ukrainischen Gegenoffensive.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

1 Kupjansk

Rund um die Stadt Kupjansk im Nordosten der Ukraine machen die russischen Invasoren derzeit die größten Fortschritte. Russische Quellen behaupten, dass Moskaus Truppen am Wochenende erneut mehrere Ortschaften eingenommen haben – eine visuelle Bestätigung dafür gibt es allerdings nicht. Das ukrainische Verteidigungsministerium bestätigte am Montag zumindest, dass Russland dort in der Offensive ist.

Die Stadt war ein Hauptziel der ukrainischen Gegenoffensive in Charkiw im vergangenen Jahr und ist seitdem wieder in ukrainischer Hand. Sie liegt strategisch vorteilhaft für die Russen, weil die ukrainisch-russische Grenze – und damit auch der Militärstützpunkt in Belgorod – nur rund 200 Kilometer entfernt ist.

Kupjansk zu erobern, hätte vor allem psychologischen Wert. Bislang ist es den Russen nur äußert selten gelungen, zwischenzeitlich verlorene Stellungen zurückzuholen. Von Vorteil ist für Russland dabei sicherlich auch, dass die Ukraine sich bei ihrer laufenden Gegenoffensive augenscheinlich auf den Süden des Landes konzentriert.

Bereits in der vorvergangenen Woche hatten die ukrainischen Behörden die Einwohner von Kupjansk angesichts der vorrückenden russischen Truppen zum Verlassen der Stadt aufgerufen.

2 Bachmut

Die Lage rund um Bachmut ist geteilt. Die Stadt wird weiterhin vollständig von Russland kontrolliert, das diese vor Monaten mithilfe der Wagner-Gruppe eingenommen hatte. Während die Ukrainer südlich der Stadt kontinuierliche Fortschritte machen, schlagen die Russen die ukrainischen Vorstöße im Norden mittlerweile zurück.

Auf geolokalisiertem Bildmaterial ist zu sehen, dass russische Luftlandetruppen Ende der vergangenen Woche kleine Fortschritte machten und ukrainische Truppen zwei Kilometer vor der Stadt zurückdrängten – so nah waren die Ukrainer dort gekommen.

Das ukrainische Verteidigungsministerium erklärte am Montag, dass die Truppen allein in der vergangenen Woche drei Quadratkilometer rund um Bachmut zurückerobert hätten. Insgesamt sollen es seit Beginn der Gegenoffensive in diesem Sommer nun 43 Quadratkilometer sein.

Sowohl der ukrainische Generalstab als auch einzelne russische Militärblogger berichteten, dass Russland zwar weitere ukrainische Vorstöße nördlich und südlich der Stadt kontern wollte, allerdings nicht erfolgreich war.

Ukrainische Soldaten in Bachmut © dpa/Libkos

3 Donezk

Weniger als 20 Kilometer nördlich der von Russland seit 2014 besetzten Großstadt Donezk überwanden die Ukrainer bereits Mitte der vergangenen Woche überraschend einen Schützengraben. Wie nah sie seitdem an die Stadt herangerückt sind, ist nicht bekannt. Das russische Verteidigungsministerium erklärte selbst, dass seine Truppen an mehreren Orten an dieser Front ukrainische Angriffe abwehren müssen.

Lediglich weiter südlich bei Marjinka und nördlich von Donezk bei Awdijiwka verteidigen sich die Ukrainer weiterhin gegen massive russische Angriffe, wie der ukrainische Generalstab und das ukrainische Verteidigungsministerium berichten.

Aus russischer Sicht ist die Verteidigung der Stellungen um Donezk zwingend notwendig, da die Großstadt aufgrund der mehr als neun Jahre langen Besetzung zum Prestigeobjekt geworden ist. Für Russland sind ukrainische Angriffe, die augenscheinlich immer näher kommen, peinlich. Schließlich war die Befreiung der Gebiete im Osten das anfänglich erklärte Kriegsziel.

Ein ukrainischer Soldat feuert in der Region Donezk. © dpa/Libkos

4 Welyka Nowosilka

An der Hauptfront der ukrainischen Gegenoffensive gelang den Ukrainern nach eigenen Angaben in der vergangenen Woche ein bedeutender Durchbruch südlich der Stadt Welyka Nowosilka. Kiews Truppen wollen den Ort Uroschajne unter ihre Kontrolle gebracht haben. Am Wochenende erklärten russische Medien und Militärblogger, dass ukrainische Angriffe bei Uroschajne Richtung Tokmak abgewehrt werden konnten.

Bildmaterial zeigt im Westen ausgebildete ukrainische Einheiten südlich von Uroschajne – das suggeriert, dass diese für den Durchbruch verantwortlich waren.

Die Russen sollen zwar versucht haben, die Ortschaft mit einem Gegenangriff zurückzuerobern. Allerdings sah auch der US-Thinktank „Institute for the Study of War“ (ISW) seit der ukrainischen Eroberung Uroschajnes keine Bewegung mehr an der Front.

Ukrainische Soldaten nach der Rückeroberung von Uroschajne © Reuters/Uncredited

5 Orichiw

Weiter westlich an der wichtigsten Front im Süden bei der Stadt Orichiw sollen es die Ukrainer geschafft haben, einen massiven russischen Verteidigungswall zu umgehen. Geolokalisiertes Bildmaterial zeigt Kiews Truppen zwischen Robotyne und Verbove – dabei hatte Russland vor Robotyne, nah an einer Versorgungslinie, eine kilometerbreite Verteidigungsanlage mit Schützengräben, Minenfeldern und Drachenzähnen aufgebaut.

Während einige russische Militärblogger schreiben, dass die Kämpfe in Robotyne selbst noch andauern, gibt es Videos, die zeigen, wie sich ukrainische Truppen frei in der schwer beschädigten Ortschaft bewegen.

Auch das ukrainische Verteidigungsministerium teilte am Montag mit, dass die Truppen bereits südlich von Robotyne vorrücken. „Der Feind hat versucht, die verlorenen Positionen zurückzugewinnen, war aber nicht erfolgreich“, erklärte die stellvertretende Ministerin Hanna Maljar.

Russland reagiert nach Einschätzung britischer Geheimdienste mit der Bildung einer neuen Armee auf die „Kriegswirklichkeit“ im Süden der Ukraine. Ziel sei demnach, erfahrenere Einheiten für den Kampf an Schlüsselachsen einsetzen zu können. So seien sehr wahrscheinlich zuletzt Luftlandetruppen aus dem Gebiet Cherson nach Orichiw verlegt worden.

Robotyne ist eine für Russland so strategisch wichtige Stellung, weil die Ukrainer von dort aus über Tokmak nach Melitopol und Berdjansk vorrücken könnten. Das ist das inoffizielle Ziel der Gegenoffensive – weil die Ukrainer die russischen Truppen damit im Süden teilen würden und die Landversorgung unterbrechen.