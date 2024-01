Fünf Krisen-Hotspots Wo könnten 2024 neue Kriege ausbrechen?

Jessica Genauer mag an einem eher ruhigen Fleckchen Erde sitzen – im südaustralischen Adelaide. Trotzdem ist Genauer, die an der dortigen Flinders University lehrt, eine der Expertinnen für internationale Konflikte. Ihren Podcast „Krieg in der Ukraine: Update aus Kiew“ hören stets mehrere Tausend Hörerinnen und Hörer an.