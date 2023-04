G7 warnen vor „gewaltsamer Änderung“ der Weltordnung Was will Chinas Verteidigungsminister bei Putin in Moskau?

Während die Außenminister der G7-Länder in Japan vor einer „gewaltsamen Änderung“ der internationalen Ordnung warnten, sind China und Russland schon dabei, eine solche voranzutreiben.

So scheint der Terminkalender der chinesischen Regierung genau darauf abgestimmt, den aufgrund des Angriffskriegs isolierten, russischen Juniorpartner international einzubeziehen. Am Sonntag flog Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu nach Moskau – wohl auch, um dem G7-Treffen im 7350 Kilometer entfernten Karuizawa ein Zeichen der Stärke entgegenzusetzen.

Die „militärischen und politischen Allianzen“ Chinas und Russlands seien besser als im Kalten Krieg, sagte Li bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Verteidigungsminister Sergei Shoigu. Beide Länder kündigten an, die Zusammenarbeit im militärischen und technischen Bereich noch weiter auszubauen. Waffenlieferungen schloss die Kommunistische Partei Chinas beim Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Peking vergangene Woche aus.

Wahrscheinlich ist hingegen ein Ausbau der Zusammenarbeit der Militärgeheimdienste. Möglich wäre zudem der Export von Dual-Use-Gütern, also Industrieprodukten, die auch militärisch genutzt werden können. „Russland braucht dringend Halbleiter für seine Rüstungsindustrie“, sagt Simon Weiss, Sicherheitsexperte bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, dem Tagesspiegel. „Verteidigungsminister Li ist drei Tage dort, was darauf hindeutet, dass tiefgehende Kooperationen besprochen werden.“

Die demonstrative Nähe zu Russland zeigte China auch vergangenen Donnerstag, als Außenminister Qin Gang nur einen Tag vor seinem Gespräch mit Ministerin Annalena Baerbock seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow in Usbekistan traf. Auf einer Konferenz zu Afghanistan sicherte Qin den Taliban Hilfe dabei zu, international anerkannt zu werden. Menschen- und Frauenrechte spielten dabei eine zweitrangige Rolle.

Peking lockt mit Wirtschaftsanreizen und erhofft sich so die Unterstützung der Taliban. Björn Alpermann, Sinologe an der Universität Würzburg

„Peking will, dass die afghanischen Machthaber gegen die Islamische Turkestan-Partei vorgehen, die China auch in Xinjiang am Werke sieht“, sagt Björn Alpermann, Sinologe an der Universität Würzburg. In der Region werden muslimische Minderheiten, wie die Uiguren, systematisch unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung unterdrückt und verfolgt. „Oberstes Ziel ist eine Stabilisierung der Grenzregion. Peking lockt mit Wirtschaftsanreizen und erhofft sich so die Unterstützung der Taliban“, sagte Alpermann. Das stünde freilich im Gegensatz zur Sanktionspolitik der Vereinigten Staaten und ihren Bündnispartnern.

Ebenso ambivalent zum Westen ist Chinas Haltung zu Russland – aus ureigenen Interessen. Im Falle eines Überfalls auf das demokratisch regierte Taiwan erwartet Staatschef Xi Jinping die gleiche Solidarität von Wladimir Putin, die er dem Kremlchef in der Ukraine entgegenbringt.

Melanie Joly, Außenministerin von Kanada, und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock mit ihrem japanischen Amtskollegen Yoshimasa Hayashi beim G7-Treffen. © imago/photothek/Imago/Kira Hofmann

Während Baerbock einen Krieg um Taiwan als „Horrorszenario“ bezeichnete, wünschte sich Chefdiplomat Wang Yi die Unterstützung Berlins bei einer „friedlichen“ Vereinigung seines Landes mit der Inselrepublik. Dem allerdings widersprechen die militärischen Bedrohungen Taipehs durch Kampfjets und Kriegsschiffe der Volksbefreiungsarmee in der Region.

Mit Südkorea und Japan besuchte Baerbock im Anschluss an ihren Besuch in China die zwei wichtigsten, deutschen Verbündeten in Ostasien. Zentrale Themen auch hier: Moskaus Krieg und Pekings Bestrebungen, seine Machtposition militärisch im Indopazifik auszubauen. Baerbock sieht dadurch die internationale Ordnung gefährdet. „Dort spüren viele unserer Partner bereits heute hautnah, wie China immer mehr die bestehenden allgemeinen verbindlichen internationalen Regeln durch seine eigenen Regeln ersetzen will“, sagte sie bei einer Pressekonferenz am Rande des Treffens der G7-Außenminister.

„Niemand auf der Welt wünscht sich eine neue Blockkonfrontation“, sagte Baerbock am Rande der Beratungen. Die G7 – Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Großbritannien, Kanada und die USA – wollten in der sich verschärfenden Systemrivalität das Signal an die Partner, etwa im Indopazifik, aussenden: „Wir schauen nicht weg, wir stehen an eurer Seite.“ Zum Konflikt um Taiwan sagte sie: „Es darf keine einseitige Veränderung des Status quo in der Straße von Taiwan geben. Und erst recht keine militärische.“