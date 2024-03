Geburten im Gazastreifen „Sehr, sehr viele Kinder kommen zu früh auf die Welt“

Frau Bezold, Sie waren vor Kurzem drei Wochen lang als Hebamme in Rafah im südlichen Gazastreifen. Was haben Sie dort erlebt?

In Rafah leben sehr viele Menschen auf engstem Raum. Viele sind aus dem Norden geflohen, haben keine Unterkunft, leben in Zelten. Die ganze Stadt ist völlig überfüllt und auch gefährlich, es gibt keinen sicheren Ort mehr im Gazastreifen.