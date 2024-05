„Gestatten, Victoria Shi“ Die Ukraine macht einen KI-Avatar zur Pressesprecherin

Das ukrainische Außenministerium hat vergangene Woche seine neue Sprecherin Victoria Shi vorgestellt. Das Besondere daran: Sie ist keine echte Person. Sondern ein mit Künstlicher Intelligenz (KI) generierter Avatar, also eine digitale Kunstfigur. Ihr Job: Sie gibt von nun an offizielle – und von Menschen verfasste – Erklärungen des Außenministeriums ab.

Katja Muñoz ist Research Fellow am Zentrum für Geopolitik, Geoökonomie und Technologie der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Sie forscht unter anderem zur Schnittstelle zwischen Künstlicher Intelligenz (KI) und Demokratie.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba bezeichnete die Einführung von Shi als einen „technologischen Durchbruch, den bisher kein diplomatischer Dienst der Welt gemacht hat“. Es sei „das erste Mal“, dass eine KI-generierte Sprecherin eingesetzt wird, um konsularische Informationen weiterzugeben. „Die aktive Nutzung von KI-Technologie ist keine Spielerei“, betonte Kuleba, „sondern eine kriegsbedingte Notwendigkeit.“ Die Ukraine sei darauf angewiesen, um „einen Schritt voraus zu sein“.

Auf Instagram stellt sich Victoria Shi als digitale Persönlichkeit vor. Ihr Name setzt sich zusammen aus dem Wort „Sieg“ und dem ukrainischen Ausdruck für Künstliche Intelligenz: shtuchniy intelekt. Shis Aussehen, Stimme, Gestik und Mimik sind an die Ukrainerin Rosalie Nombre angelehnt, eine reale Person. Sie ist Sängerin und eine ehemalige Teilnehmerin der ukrainischen Version der Reality-Show „Der Bachelor“. Nombre stand jedoch nur bei der Schaffung Patin und hat mit Shis weiterem Einsatz nichts zu tun.

Auf seiner Webseite stellt das Außenministerium Shis Aufgaben vor. Dazu zählt insbesondere, vorgefertigte offizielle Erklärungen abzugeben – für die normale Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation mit Journalisten und Krisenkommunikation bei Notsituationen im Ausland.

Das Außenministerium betont, dass die Äußerungen von Shi nicht von KI generiert werden und gegen Fälschungen abgesichert seien. Jede Aussage Shis ist mit einem QR-Code versehen, der sie mit den Textversionen auf der Website des Ministeriums verknüpft. amit soll die Authentizität der Kommunikation frei von Manipulation durch russische und andere Akteure garantiert und vor Cyberangriffen abgesichert werden. Das ist eine sehr effektive und einfache Lösung, um sich vor Fakes zu schützen.

Laut Auskunft des Außenministeriums soll mit der Einführung der digitalen Sprecherin die Produktivität im diplomatischen Dienst gesteigert werden. Wertvolle Zeit und Ressourcen sollen so eingespart werden, die durch die Belastung des Kriegs anderweitig benötigt werden.

Produktivität ist Priorität, für Innovation bleibt wenig Raum

Mit diesem Schritt betreten die Ukrainer Neuland. Weltweit gibt es zwar bereits einige KI-generierte Parteien und politische Kandidaten. Doch in der Diplomatie ist bislang noch keine digitale Person aufgetreten, die konsularische Informationen teilt. Victoria Shi verkörpert die fortschreitende Nutzung von KI in der Öffentlichkeitsarbeit von Regierungen.

Auch in Deutschland wird diskutiert, inwiefern KI als außenpolitisches Werkzeug eingesetzt werden kann. Ähnlich wie in der Ukraine sollen Diplomaten und konsularische Dienste mithilfe von KI entlastet werden.

Obwohl die Einsicht besteht, dass Diplomatie sich verändern und mit der Zeit gehen muss, wird derzeit vor allem darüber nachgedacht, KI innerhalb der bestehenden Strukturen und Mechanismen einzusetzen. Sprich im Rahmen von Übersetzungen und Analysen oder als virtuelle Assistenten. Der Einsatz eines KI-generierten Sprechers spielt in der deutschen Debatte bislang keine Rolle.

Dabei kann ein KI-Avatar, wie das ukrainische Außenministerium ihn nun einsetzt, einen echten Mehrwert für die Diplomatie liefern. Ankündigungen und Briefings können schnell erstellt, Ressourcen gespart, und Prozesse erleichtert werden. Es wird kein Studio und keine Ausrüstung benötigt, die Terminkoordinierung fällt weg, Inhalte können jederzeit und überall erstellt und Übersetzungen automatisiert werden. Und es bleibt mehr Zeit für andere Aufgaben.

Die Vermenschlichung der KI

Mit Victoria Shi möchte die Ukraine zeigen, dass zumindest ein Teil der Regierungskommunikation auf KI-generierte Avatare übertragen werden kann. Es ist zu erwarten, dass virtuelle Regierungsvertreter schon bald weltweit in größeren Umfang aktiv eingesetzt und zur Norm werden.

Dieser technologische Fortschritt signalisiert einen weitaus größeren sozialen und kulturellen Wandel. Immer mehr von dem, was wir wahrnehmen, wird zukünftig durch KI erzeugt – oder manipuliert – worden sein. Es wird immer schwieriger zu unterscheiden, was menschengemacht ist und was nicht. Klare Kennzeichnung, Transparenz und verständliche Kommunikation sind daher entscheidend, um gesellschaftliche Akzeptanz und Vertrauen im Umgang mit dieser Technologie auf Regierungsebene zu schaffen.

Diplomatie beruht in hohem Maße auf Vertrauen. Sie muss sich erneuern und Innovation zulassen, aber gerade im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz ist es jedoch wichtig, sicherzustellen, dass das Wesen der Diplomatie erhalten bleibt. Die Vermenschlichung der KI und ihr Einsatz auf Regierungsebene sind nicht unbedenklich und erfordern ein kritisches Hinterfragen.

In naher Zukunft wird es sicherlich digitale Persönlichkeiten geben, die sich bewegen und unterhalten können. Als Gesellschaft sollten wir uns daher die Frage stellen, ob das die Zukunft ist, die wir anstreben. Eine Zukunft, in der wir in einem Kreislauf existieren, in dem Menschen von KI-generierten Avataren präsentierte Inhalte konsumieren, und KI nutzen, um diese Inhalte weiterzuverarbeiten, was möglicherweise wiederum zur Generierung weiterer Inhalte verwendet wird.

Was wir stattdessen brauchen, ist ein ausgewogener Ansatz, bei dem KI-generierte Inhalte die menschliche Kreativität ergänzen und erweitern, anstatt sie vollständig zu ersetzen. Ein solider Governance-Rahmen, ethische Leitlinien und Transparenzmaßnahmen sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass KI-Technologien zur Generierung von Inhalten verantwortungsvoll entwickelt und auf Regierungsebene eingesetzt werden.