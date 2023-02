Großangriff zum 24. Februar? Experten sehen konkrete russische Pläne – und ernsthafte Probleme für Moskau

Die Anzeichen für den Beginn einer großangelegten russischen Offensive im Osten der Ukraine verdichten sich. Der Regierung in Kiew zufolge droht sogar der größte Vorstoß seit Beginn des Krieges. Dazu sollen Moskaus Truppen Dutzende Positionen auf der gesamten mehr als 200 Kilometer langen Donbass-Front zwischen Kreminna und Wuhledar angreifen, berichtet das ukrainische Militär.

Das Zentrum dieser Front ist aktuell noch die Stadt Bachmut. Experten sind sich einig: Gelingt es den Russen nicht, diese einzunehmen, scheitert das Vorhaben, den gesamten Donbass einzunehmen. Für den Beginn der Eroberung des Gebietes in der Ostukraine soll der russische Präsident Wladimir Putin seinen Generälen laut Geheimdienstinformationen der Ukrainer eine Frist bis zum 24. Februar gesetzt haben, dem Jahrestag der Invasion.

Allerdings bestehen unter Experten große Zweifel, wie Russland, das die Front im Donbass in den vergangenen Monaten kaum verschieben konnte, in kurzer Zeit große Geländegewinne verbuchen will. Rund 40 Quadratkilometer betrug der Fortschritt, den die Russen in den ersten fünf Wochen dieses Jahres gemacht haben. Der von der Ukraine gehaltene Teil der Region Donezk, die Teil des Donbass ist, misst rund 10.000 Quadratkilometer.

Den russischen Streitkräften sei es lediglich gelungen, „mehrere Hundert Meter“ pro Woche zu erobern, teilte das britische Verteidigungsministerium am Dienstag in seinem täglichen Geheimdienstbericht mit. „Dies liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit daran, dass Russland die für erfolgreiche Offensiven erforderliche Munition und Manövriereinheiten fehlen.“

Der Donbass erstreckt sich bis hinter die Großstädte Slowjansk und Kramatorsk, die immer noch von der Ukraine gehalten werden. Diese zu erreichen, war bereits nach der Einnahme der Zwillingsstädte Sjewjerodonezk und Lyssytschansk im Sommer erklärtes russisches Ziel. Allerdings blieben die Kremltruppen auf Höhe von Sewersk hängen und orientierten sich Richtung Süden: Dort, rund 45 Kilometer östlich von Slowjansk, liegt Bachmut.

Nach dem Verlust Soledars, einer Kleinstadt nahe Bachmut, sei die Lage für die ukrainischen Truppen in Bachmut „prekär“, schreibt der US-Militärexperte Michael Kofman vom Center for Naval Analyses (CNA) auf Twitter. „Ich wäre nicht überrascht, wenn sich die Ukrainer letztlich aus der Stadt zurückziehen.“

Für Phillips O’Brien, Professor für Strategic Studies an der Universität im schottischen St. Andrews, wäre das eine logische Konsequenz. Während sie die angekündigten westlichen Waffen, wie Kampfpanzer, an die Front bringen, müssten die Ukrainer versuchen, die Verluste bei der Verteidigung ihrer Positionen gering zu halten, schreibt er in seinem aktuellen Newsletter. Das bedeute, dass sie einige Dörfer oder kleine Städte aufgeben müssten.

Die Taktik, die Russland vergleichsweise erfolgreich in Bachmut anwendet, könnte zum Vorbild für die kommende Offensive werden: Mit schierer Überlegenheit der Infanterie die ukrainische Verteidigung zu überrennen. Dieser „Fleischwolf“ sieht vor, dass unerfahrene Rekruten als Kanonenfutter vorgeschickt werden und die ukrainischen Truppen beschäftigen, dahinter kommen dann die besser ausgerüsteten und geschulten Einheiten der Söldnergruppe Wagner oder Einheiten der regulären Armee.

Die für diese Taktik nötige Zahl an Soldaten scheint Russland aktuell zusammenzuziehen: Der ukrainische Leutnant Roman Konon, der mit einem Bataillon in Bachmut kämpft, spricht in der „New York Times“ von einer „beispiellosen Anzahl an Kräften“, die die Russen dort versammelt hätten. Das ukrainische Militär spricht von weiteren tausenden Soldaten, die Russland im Nordosten und Südosten der Ukraine stationiert.

Wie verlustreich das Vorgehen Moskaus aktuell ist, zeigte sich Anfang der Woche: Das ukrainische Militär teilte am Dienstag mit, dass innerhalb von 24 Stunden so viele russische Soldaten gefallen seien wie an keinem anderen Tag des Krieges bislang – 1030. Dadurch steige die Zahl der seit Kriegsausbruch getöteten russischen Soldaten auf 133.190, hieß es.

Es sieht so aus, als ob wir ein paar wirklich blutige Monate sehen werden. Militärexperte Phillips O’Brien

„Es sieht so aus, als ob wir ein paar wirklich blutige Monate sehen werden“, schreibt O’Brien. Die gute Nachricht für die Ukraine sei, dass die Russen es noch immer nicht geschafft zu haben scheinen, austrainierte Streitkräfte zur Unterstützung zusammenzuziehen.

Ein ukrainischer Militärberater berichtete in der britischen Zeitung „Financial Times“, dass Russland den Beginn der Großoffensive sogar bereits vor dem 15. Februar planen könnte. Der Zeitpunkt der Offensive könnte eine Reaktion auf die angekündigten Lieferungen von westlichen Kampfpanzern sein. Die ersten sollen noch im März eintreffen. Zudem bringt das Tauwetter im Frühjahr schlammige Böden und würde damit schnelle Offensivbewegungen verhindern.

Allerdings geht Militärexperte Kofman davon aus, dass Bachmut nicht der zentrale Abschnitt der kommenden Offensive sein dürfte: „Der Kampf um Kreminna ist wohl wichtiger als der um Bachmut.“

Ein ukrainischer Panzer in der Nähe von Kreminna © AFP/Anatolii Stepanov

Kreminna ist der Ort, wo die ukrainische Gegenoffensive in der Region Charkiw im September zum Stillstand kam. Dort liefern sich die Ukrainer und Russen heftige Kämpfe in den umliegenden Wäldern. Unter anderem dort soll Moskau Truppen zusammenziehen, um vermutlich Richtung Isjum vorzustoßen. Die Stadt, die die Ukrainer im Spätsommer zurückerobern konnten, gilt als das „Tor zum Donbass“ und diente lange Zeit als Knotenpunkt für den russischen Nachschub.

„Weil sie Isjum und Lyman verloren haben, haben die Russen keine Möglichkeit, die Offensive vom Norden voranzutreiben“, schreibt Kofman. Er rechnet zunächst mit einem russischen Vorstoß von Kreminna aus nach Lyman und Kupjansk sowie im Süden bei Wuhledar. Kupjansk ist aus seiner Sicht zwingend notwendig, um Isjum einnehmen zu können.

Eine Eroberung von Bachmut wiederum würde den Weg aus östlicher Richtung freimachen. Allerdings würden die Truppen noch vor Slowjansk und Kramatorsk auf eine stark ausgebaute Verteidigungslinie treffen.

Wie groß die russische Offensive wird, ist unklar. Militärexperte Michael Kofman

Rein praktisch könnte der russische Vorstoß aus Kofmans Sicht sogar bereits begonnen haben. „Wie groß die russische Offensive wird, ist unklar“, erklärte er im Podcast „War on the Rocks“. Er geht davon aus, dass Russland mehr als 250.000 Soldaten in der Ukraine hat – und noch weitere 150.000 mobilisierte Rekruten schicken kann.

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow hatte zuletzt von rund 300.000 russischen Soldaten gesprochen, die sich bereits in der Ukraine befänden. Zu Beginn des Krieges waren es 200.000.

Die Ukraine hat einen Vorteil, der sich in der beachtlichen Gegenoffensive in der Region Charkiw im September niederschlug, damit verloren: Die russischen Truppen sind durch die Teilmobilisierung nun in der Überzahl, der Kreml hat die Zahl der Soldaten seit Oktober fast verdoppelt. Dadurch sind Kiews Truppen in die Defensive gedrängt. Zudem hat Russland durch den Rückzug aus Cherson die Frontlinie auf den Donbass verkürzt.

Allerdings ist aus Sicht eines estnischen Militäranalysten die reine numerische Kampfkraft nicht alles. „Ich habe Zweifel, dass Putin ein gutes Bild vom Status und der Einsatzfähigkeit seiner Truppen hat“, sagte dieser zu „Yahoo News“. Sprich: Der Kremlherrscher könnte die Fähigkeiten seiner Truppen erneut überschätzen - wie schon bei der Invasion vor einem Jahr.

Zudem zeigten sich auf Satellitenbildern keine großen Ansammlungen von Truppen oder Gerät an der ukrainisch-russischen Grenze, was dafür spricht, dass die Einheiten derzeit direkt an die Front ins Kampfgeschehen geschickt werden. Der estnische Militäranalyst schließt daraus: „Ich bin ziemlich sicher, dass Russland denkt, dass die Offensive bereits läuft.“

